1. ГОЛ МАЛКИНА

Только Евгений Малкин из россиян вышел на лед в этот игровой вечер. Форвард «Питтсбурга» выступал в звене с Карлом Хагелином и Патриком Хорнквистом, и сумел себя проявить. Во-первых, Джино открыл счет в матче с «Анахаймом», когда выехал из-за ворот и классным кистевым броском поразил ворота хозяев.

Это сразу же отметили статистики. Ведь Малкин провел уже 10 сезонов в лиге, в которых забивал не меньше 20 голов. Таких форвардов в истории «Питтсбурга» было только четверо – еще это Сидни Кросби (10), Яромир Ягр (11) и Марио Лемье (12). Так что Джино вполне может здесь выйти и на первое место.

Во-вторых, Малкин едва не подрался с защитником «Анахайма» Кевином Биексой. Этот игрок известен тем, что попал в хоккейные мемуары с рассказом о том, как по молодости в АХЛ бился с Федором Федоровым в каком-то баре. Колоритная была история. Но с Малкиным эпической потасовки не получилось. Это лишь малый штраф, а Биекса получил «2+2», и «Питтсбург» реализовал это большинство. Но все равно не спас игру.

2. ВЕЖЛИВОСТЬ ГУДАСА

Вот на какой факт обратили внимание болельщики. Вы помните, как злющий защитник «Филадельфии» Радко Гудас, этот крепкий парень со смоляной бородой, схватил десятиматчевую дисквалификацию?

Так вот, с 12 декабря, когда силовой чех вернулся в состав «Флайерз», он схватил ноль минут штрафа. То есть не удалялся вообще! Хотя в прошлом сезоне у Гудаса были 93 штрафные минуты и 280 силовых приема. Но теперь он даже бить соперников стал реже, свалившись на два хита за матч (хотя раньше были три-четыре).

К чему эта история? Человек не хочет терять деньги, не желает подводить свою команду и пропускать матчи из-за дисквалификации. Он изменил свой стиль игры. К вопросу о том, что делать Степану Захарчуку, Евгению Артюхину и другим, которых вечно наказывают судьи? Что им делать? Они же – высокие парни, и соперники сами залезают им под локоть. Падают от каждого стыка, а богатыри из-за этого страдают. Просто посмотрите на Гудаса. Делайте как он.

3. СМУТА В КОРЕЕ

Мы как-то потеряли из виду 26-летнего защитника Якуба Ержабека, который в прошлом сезоне выступал в «Витязе» и набрал солидные 34 (5+29) очка в 59 матчах.

В межсезонье «Витязь» покинули несколько игроков, отправившись в Северную Америку. Ержабек нарисовался в системе «Монреаля», с которым подписал контракт новичка на $0,925 млн. Поиграл в АХЛ, где набрал 11 (1+10) очков в 17 матчах. И вот теперь выступает за «Монреаль»: 19 игр – 3 (1+2) очка, и первый гол в этой лиге Ержабек забил в ворота «Бостона». Правда, это «Канадиенс» никак не помогло. Но интересно, в какого игрока вырастет Якуб.

Ну и на закуску – новость из стана Олимпиады. Две Кореи решили объединиться, чтобы вместе выступить в четырех видах спорта в Пхенчхане. В том числе объединение пройдет и в женском хоккее. Так вот, игроки из Южной Кореи недовольны. С какого перепугу их будут так вытеснять из состава? А зачем менять флаг на объединенный, бело-голубой? (Да, не только Россия выступит на Олимпиаде не под своим стягом). Соперники тоже недовольны – та же Швейцария. Почему это Корея, и так имеющая статус хозяйки, поддержку своих болельщиков, резко усиливается на наших глазах? И почему из-за политического решения снова нарушаются спортивные принципы?

Так что МОК вызывает недовольство не только в России. Другие страны тоже возмущаются.

ЗВЕЗДА ДНЯ

1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Анахаймом» (3:5)

Общий зачет по сезону*:

48 – Овечкин

45 – Радулов

44 – Кучеров

40 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

31 – Тарасенко

28 – Василевский

26 – Кузнецов

23 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев, Проворов

14 – Худобин

13 – Варламов, Куликов, Дадонов

12 – Зайцев, Задоров

10 – Якупов

9 – Наместников

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Анахайм – Питтсбург – 5:3 (0:1, 4:0, 1:2)

Ракелл, Хенрик, Вагнер, Каше, Линдхольм – МАЛКИН, Кессел, Гюнтцель

П: Малкин (1+0; -1, 4, 2, 18.13)

Бостон – Монреаль – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Пастрняк, Спунер, Маршан, Крейчи – Ержабек

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Таварес Айлендерс – 54 (24+30), Маккиннон Колорадо – 54 (20+34), Годро Калгари – 54 (15+39), Жиру Филадельфия – 54 (14+40), Уилер Виннипег – 53 (14+39), Ворачек Филадельфия – 53 (8+45)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 49 (28+21), МАЛКИН Питтсбург – 47 (20+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25), РАДУЛОВ Даллас – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 41 (13+28), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 27 (11+16), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).