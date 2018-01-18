Обозреватель «Советского спорта» побывал в Вологодской области, где за выживание отчаянно билась «Северсталь» в матче с «Локомотивом».

ОТДУШИНА ДЛЯ ГОРОДА

– Исключили уже нас, так? – рявкнул мне главный тренер «Севы» Александр Гулявцев. Но это он в шутку. Я-то никого не исключал из КХЛ. Приехал в Череповец на битву века: «Северсталь» против «Локомотива».

– Последний домашний матч команды… – начинаю я.

– А почему вы говорите, что последний? – подозрительно смотрит Гулявцев.

– В регулярном чемпионате.

– Это другое дело! Мы с ребятами уже обсуждали плохую тему. На нас это никак не должно давить. Даже в худшем случае, если нас исключат из КХЛ, то хоккеисты у нас хорошие, с перспективой. Они без работы не останутся. Но у нас нет разобранного состояния. Мы хотим оказаться в плей-офф.

И я категорически не согласен с тем, чтобы исключать «Северсталь» из лиги! Это отдушина для города. Мужики, блин, приходят с работы на комбинате, им нужно разгрузиться. Отдохнуть немного, прийти в себя. А мы ведь показываем хороший результат. Но если не будет хоккея в Череповце, то что останется? Тут ведь нет другого большого спорта! Не доводите до абсурда! А сколько здесь местных воспитанников. Вот Димка Кагарлицкий не променял родной клуб на более выгодные условия…

ГУДАЧЕКА НЕ ВЗЯЛИ

Димка на днях приехал из Астаны, где зажигал на «Матче звезд» КХЛ. Сел на ступеньки трибуны после тренировки. Я спрашиваю о вратаре «Северстали» Юлиусе Гудачеке, который ездил с ним в Казахстан. Словак жутко расстроен, его не включили в олимпийский состав под Пхенчхан. Хотя там второго Ярослава Галака не видно, и Гудачек считался одной из главных звезд.

– Я сам огорчился за Юлиуса, – признается Кагарлицкий. – Надеюсь, он с этим справится, парень взрослый, а у нас впереди ответственные матчи. Мы идем к плей-офф, и он нам сейчас очень нужен.

Не могу не спросить Дмитрия о пресловутом исключении из КХЛ. Лига в декабре провела совещание, и после него «Северсталь» оказалась на третьем месте с конца по рейтингу лиги – после «Югры» и «Лады». Как же, почему?

– Эта тема мне всю плешь проела! – восклицает Кагарлицкий. – Я не хочу ни исключений, ни объединений с другими. «Северсталь» – это клуб с богатой историей. Не как ЦСКА, мы не выигрывали чемпионаты СССР. Но нам 60 лет. И в лиге достаточно команд, которые такую историю не имеют.

СВОЙ КВАРТАЛЬНОВ

Утром встречаю Дмитрия Квартальнова. Главный тренер «Локомотива» с улыбкой отказывается от интервью, отправляя ко второму тренеру. Без проблем. Да и о чем говорить? Как Ярославль проиграл «Адмиралу»?

Квартальнов сам провел два сезона за «Северсталь» в середине нулевых. В декабре 2009-го стал главным тренером этой команды, а в феврале 2012-го за день до старта плей-офф был внезапно отправлен в отставку.

Череповец для него – город счастья и обид.

Квартальнова встречают тут как родного. Рассказывают, что все билеты на матч проданы накануне, что жуткий аншлаг, большой ажиотаж. «Северстали» нужны очки позарез в битве за плей-офф.

– Может, нам сразу домой уехать? – ехидно интересуется Квартальнов. И просит несколько билетов на матч для местных друзей и знакомых.

Дмитрия Вячеславовича поздравляют с Крещением. «Лучший подарок – если вы будете мимо ворот бросать», – шутит главный тренер.

Ну что вы, как можно? Это ведь «Матч гордости». Игра проходит в милитари-стиле, на арене чествуют героев боевых действий. Не отступать, не сдаваться.

ГУДАЧЕК – НА ЛАВКУ

Не выступаю в роли адвоката, но не знаю, за что исключать «Северсталь» из КХЛ. Какая причина? Не самый большой бюджет в Западной конференции, где есть СКА. Но зарплату дают исправно, вовремя. Дворец на 5600 зрителей, но такой же у ЦСКА на Ленинградском проспекте, там даже финал Кубка Гагарина проводили. В Череповце недавно смонтировали современный куб, смотришь хоккей как по телевизору. Зрители собираются, своя торсида есть. Антураж как на матче «Бостон» – «Детройт» (цвета свитеров похожи), но в миниатюре. Что еще нужно для нормальной жизни в КХЛ?

Первый период – за «Северсталью». На 10-й минуте в большинстве добивает шайбу Кагарлицкий, звездный герой Астаны. Незадолго до перерыва в стиле Дацюка играет Руслан Карлин, отбирая шайбу у зазевавшегося Павла Коледова за воротами «Локомотива». Так в трамвайном вагоне подрезают кошельки. Бросок – и 2:0.

«Локомотив» сливает матч?» – несется шепоток. Не можем мы без теории заговоров. Но все переворачивается во втором периоде. Одно слово: шок.

Ярославль забивает два гола за 87 секунд. Сначала Якуб Накладал бабахает из своей пушки, а вслед за ним атаку завершает Александр Елесин. Еще три минуты с небольшим, и вот Коледов наносит дальний бросок. Шайба отскакивает к Артему Ильенко, и тот вгоняет ее в сетку – 2:3.

Гудачек мрачно качает головой. Он собой недоволен. И так нельзя терять концентрацию, когда на кону стоит судьба плей-офф, всего сезона. Такого важного сезона.

Четвертый гол забивает Стаффан Кронвалль. В большинстве Павел Чернов отыгрывает одну шайбу (3:4), но я такого преимущества одной команды за период давно не видел: 5-23 по броскам в створ ворот.

Вот тебе и «сливают матч». Что ж такого Квартальнов сказал в раздевалке? Что он сделал? Гудачек уже наблюдает за матчем со скамейки запасных. Не его день, и в сборную Словакии с такой игрой не попадешь.

После перерыва в большинстве счет сравнивает Николай Стасенко. И тут же «Северсталь» пропускает снова. Может, Череповец играет не очень стабильно. Но как весело! За семь минут до конца «Сева» опять сравнивает счет!

Феерическая рубка, давно такую не видел. В овертайме забивает форвард «Локомотива» Брэндон Козун. Но одно очко хозяева заработали.

Впереди у «Северстали» – только выездные матчи. Нижний Новгород (20/01), Москва и «Спартак», где будет решаться очень многое. После Олимпиады – смертельный дуэт: ЦСКА (27/02) и СКА (1/03).

Но судьба команды, целого города в КХЛ не должна зависеть от того, хватило ли одного очка до зоны плей-офф. Главная схватка у «Северстали» будет в мае, на Совете директоров лиги. И там мы узнаем, был ли это последний домашний матч для Череповца в регулярке – или в истории КХЛ вообще.

Слушайте, ну нельзя убирать из лиги такую веселую команду. Никак нельзя.