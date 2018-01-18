Январь для СКА, как и для всего Петербурга – месяц воспоминаний о блокаде Ленинграда. Нередко матчи армейцев выпадали на 27 января, но в текущем сезоне этот день выделен для подготовки сборной к Олимпиаде, зато игра с «Адмиралом» попала на годовщину прорыва блокады (произошло в 1943-м). Играть весь месяц в специальной форме – это только один из пунктов плана на январь. На все домашние матчи армейцы еще приглашали ветеранов блокады. По ходу игры со «Спартаком» во время одной из пауз все 12 тысяч зрителей стоя аплодировали пришедшим блокадникам, а перед матчем с «Адмиралом» два ветерана провели символические вбрасывание. И для своих лет они выглядели очень здорово.

В прошлые годы дальневосточный клуб достойно бился в Ледовом дворце. Настолько, что счет личных встреч, прошедших в Петербурге, равный: по две победы на каждую сторону. Только самая первая игра закончилась выигрышем одной из команд с разницей в две шайбы (3:1 в пользу «Адмирала» в 2013-м). Три следующие встречи завершились с минимальным преимуществом победителя, причем две последние – в серии буллитов (и тут тоже соперники выигрывали по разу).

Сейчас дальневосточники остались без шансов на плей-офф, и от них повторения подвигов не ждали, даже несмотря на предшествующую победную серию из четырех матчей. Ее начал во Владивостоке Андрей Разин, а на выезде продлил Олег Леонтьев – его неизменный помощник еще по «Ижстали», «Автомобилисту» и «Югре». Белорусский специалист не взял с собой в поездку двух последних легионеров в команде. Шон Моррисонн и Мартин Сен-Пьер формально остаются на контрактах с клубом, но на игроков не рассчитывают не то, что в «Адмирале» – сам губернатор Приморского края Андрей Тарасенко говорил, что их «выгоняют, и у нас будут одни россияне».

Глава региона не уточнил, будет ли состав полностью российским на следующий сезон, но текущие кадры бьются достойно. В Ярославле «Адмирал» два периода играл на ноль, а пропустив от Брендана Козуна, ответил тремя голами подряд. Против СКА подобный трюк уже не прокатил. В первые десять минут Игорь Бобков получил по шайбе от будущих участников Олимпиады: Патрик Херсли подтвержден шведской федерацией хоккея, а Сергей Калинин настолько хорошо вписан в тройку с Ковальчуком и Дацюком, что прокатить его с Пхенчханом будет неловко. Тем более, что он в этом сезоне уже установил личный рекорд результативности (теперь 30 очков, раньше лучшим результатом было 25).

Очень похоже, что на Олимпийские игры поедет еще целая тройка Шипачева с Плотниковым и Гусевым. После нерезультативного для себя матча со «Спартаком» Шипачев получил отдых, как и Патрик Торесен, который организовал в ворота красно-белых два гола из четырех. Во второе звено поднялся Николай Прохоркин, и он знатно выступил во втором периоде.

Последний по-настоящему результативный матч нападающий выдал 27 ноября против треснувшего «Барыса» (2+1), после этого у него – всего две шайбы в 11 играх. Первый гол Прохоркину сделал Ковальчук, который вместо кистевого броска прострелил в клюшку партнера. По ходу 20-минутки Николай долго выслушивал от Олега Знарка, как правильно держать клюшку, а выйдя на лед, забил еще дважды в течение 70 секунд. Когда в третьем периоде игра совсем успокоилась, форвард забил в четвертый раз и оформил крутой покер: два гола в большинстве, один – в равных составах и последний – в меньшинстве. Интересно: когда Харийс Витолиньш говорил на раскатке, что в сборную на некоторые позиции смотрят двух-трех кандидатов, где там находился Прохоркин? После такого матча он точно должен был взлететь повыше.

Еще один гол «Адмиралу» забил именинник Илья Каблуков. В день матча ему исполнилось 30, и с юбилеем его поздравляли не только в СКА, но еще и на страницах Федерации хоккея России в социальных сетях. Может, там уже что-то знают про олимпийский состав?

Несмотря на разгром, дальневосточникам будет что вспомнить о поездке в Петербург. Это две шайбы в ворота Игоря Шестеркина и нелепый эпизод с участием голкиперов обеих команд. В один момент они оба покинули ворота, и соперники играли шесть на шесть. Андрею Зубареву вообще пришлось занимать позицию во вратарской площади и принимать бросок на себя. Оказалось, из обоих вратарей сплоховал Шестеркин: удаление зафиксировали на Плотникове, который толкнул на борт Волченкова (тот в итоге не доиграл матч). Игорь после остановки игры смеялся над своей поспешностью.

Тем не менее у СКА одержана шестая победа подряд, поставлен новый рекорд лиги по проценту набранных очков в регулярке (78 – на процент лучше, чем у ЦСКА в 2015-м), и Кубок континента стал еще ближе.