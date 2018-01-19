Панарин исполняет буллиты лучше всех в НХЛ. Смотрите, что он сделал! (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. МАЛКИН vs БУЧНЕВИЧ
Трудно выбрать первую российскую звезду дня, если Евгений Малкин и Павел Бучневич синхронно набрали по 2 (1+1) очка, причем забили по победному голу. Но пожалуй, обыграть «Лос-Анджелес» в гостях, причем играя на следующий день, потруднее, чем грохнуть дома «Баффало».
Малкин забил свой гол, когда подхватил бесхозную шайбу и переправил ее в сетку. В последних шести матчах на счету Джино – семь голов и пять передач. А еще Малкин помог отличиться Патрику Хорнквисту, который закрепил успех – 3:1.
«Питтсбург» - абсолютно непредсказуемая команда в этой регулярке, и я ставил на поражение «Пенс» в Лос-Анджелесе. Но получилось все наоборот. Малкин же не был включен даже в тройку звезд матча. Мы привыкли к тому, что Евгения недооценивают. Это может быть где угодно, но не в «Советском спорте»: Малкин – первая звезда дня.
Ну а Павел Бучневич – вторая. Уже на 84-й секунде он хитреньким пасом отправил в прорыв Рика Нэша, который сделал второй дубль подряд. А на 57-й минуте при счете 3:3 отличился уже сам Буч – он оказался у ворот в нужное время, и к нему отлетела шайба.
Его, кстати, признали второй звездой матча. А за две игры, которые Паша провел в первом звене, он набрал четыре очка. Неплохо! При этом его среднее игровое время (11:44) очень небольшое.
2. «ТАМПА» ПРОИГРАЛА
Этот «Вегас» уже начал раздражать. Теперь ребята из столицы некультурных развлечений приехали в Тампу и вынесли там вчистую лидера НХЛ. Ну да, можно вспомнить, что «Лайтнинг» ходили в отпуск на пять дней, и вышли оттуда расслабленными. Но это ведь не оправдание, да?
Что сказать по этому матчу. Во-первых, не получилась игра у Андрея Василевского, который пропускал легкие шайбы. Да, там случались рикошеты, но это были броски с дальних дистанций, такое надо брать. Но вот голкипер не выручил.
Во-вторых, «Тампа» свой единственный гол забила в большинстве. У этой команды очень хорошо играет первое звено с Кучеровым и Стэмкосом. Может выстрелить второе звено, но кто еще? А вот у «Вегаса» ровно катят в атаку все четыре звена, и главный тренер Жерар Галлан считает, что лучшая защита – это нападение.
Кто забивал у «Вегаса»? Нил из первого звена, защитник Шмидт, Перрон из первого звена, Карлссон из второго звена. В принципе там может отличиться кто угодно.
3. БУЛЛИТ ПАНАРИНА
Александр Радулов забил весьма курьезный гол за «Даллас». Там в атаку убежал Тайлер Сегин, придумал что-то очень мудреное, но промахнулся по шайбе, потерял равновесие и шлепнулся на лед. Но «звезды» продолжили комбинацию, и ее каким-то неуловимым движением умудрился завершить Радулов. Никто ничего не понял, да и случилось это за две минуты до конца третьего периода.
«Даллас» имел большую инициативу, но смог отличиться только вот так. А на буллитах все решил Артемий Панарин. И это было великолепное исполнение попытки!
ARTEMI PANARIN BACKHANDS ONE HOME IN THE SHOOTOUT! pic.twitter.com/HYsvsPp9Rp— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 января 2018 г.
Кстати, Панарин бил буллиты девять раз в этом сезоне – и забил пять. Артемий лидирует в лиге по этому показателю. Настоящий мастер!
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (3:1)
2** – Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (4:3)
3*** – Антон ХУДОБИН (Бостон)
Сделал 22 сэйва в матче с «Айлендерс» (5:2)
Общий зачет по сезону*:
48 – Овечкин
45 – Радулов
44 – Кучеров
43 – Малкин
35 – Бобровский
33 – Панарин
31 – Тарасенко
28 – Василевский
26 – Кузнецов
25 – Бучневич
17 – Анисимов
16 – Сергачев, Проворов
15 – Худобин
13 – Варламов, Куликов, Дадонов
12 – Зайцев, Задоров
10 – Якупов
9 – Наместников
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев
4 – Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Тампа-Бэй – Вегас – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Палат (КУЧЕРОВ) – Нил, Шмидт, Перрон, Карлссон
ТБ: Кучеров (0+1; -3, 0, 4, 16.55)
Наместников (0+0; -2, 0, 2, 12.04)
Сергачев (0+0; -2, 0, 0, 21.06)
в Василевский (30-26; 86,7%, 60.00)
Нью-Джерси – Вашингтон – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Стаффорд, Грин, Вуд, Холл – Коннолли, ОРЛОВ, Коннолли (КУЗНЕЦОВ)
В: Овечкин (0+0; -1, 2, 2, 21.48)
Кузнецов (0+1; 0, 0, 1, 17.52)
Орлов (1+0; -2, 0, 2, 21.41)
Оттава – Сент-Луис – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Райан – ТАРАСЕНКО, Пьетранжело, Шенн, Стин
СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 4, 18.01)
Барбашев (0+0; +1, 0, 0, 14.00)
Колорадо – Сан-Хосе – 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
Маккиннон, Маккиннон, Содерберг, Рантанен, Нието – Мейер, Власик, Торнтон
К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 9.10)
Задоров (0+0; -2, 2, 0, 20.35)
Коламбус – Даллас – 2:1 бул. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Шредер, ПАНАРИН (п.бул.) – РАДУЛОВ
К: Панарин (0+0; -1, 2, 2, 18.30)
Д: Радулов (1+0; +1, 2, 4, 23.47)
Лос-Анджелес – Питтсбург – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Кемпе – Хорнквист, МАЛКИН, Хорнквист (МАЛКИН)
П: Малкин (1+1; +2, 2, 2, 00.00)
Рейнджерс – Баффало – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Нэш (БУЧНЕВИЧ), Миллер, Нэш, БУЧНЕВИЧ – Окпосо, Фолк, Ристолайнен
Р: Бучневич (1+1; +3, 0, 1, 13.41)
Нэшвилл – Аризона – 3:2 бул. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Хартнелл, Эллис, К.Смит – Экман-Ларссон, Перлини
Н: Емелин (0+0; 0, 0, 1, 13.44)
Филадельфия – Торонто – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Патрик, Симмондс, Кутюрье – Браун, Готье
Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 4, 24.05)
Айлендерс – Бостон – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Эберле, Таварес – Бержерон, Спунер, Бержерон, Бержерон, Маршан
Б: в Худобин (24-22; 91,7%, 59.59)
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 61 (27+34) очко, Маккиннон Колорадо – 57 (22+35), Таварес Айлендерс – 55 (25+30), Кессел Питтсбург – 54 (21+33), Годро Калгари – 54 (15+39), Жиру Филадельфия – 54 (14+40)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 49 (28+21), МАЛКИН Питтсбург – 49 (21+28), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 45 (20+25), РАДУЛОВ Даллас – 43 (18+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 42 (13+29), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 29 (12+17), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).