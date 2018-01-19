1. МАЛКИН vs БУЧНЕВИЧ

Трудно выбрать первую российскую звезду дня, если Евгений Малкин и Павел Бучневич синхронно набрали по 2 (1+1) очка, причем забили по победному голу. Но пожалуй, обыграть «Лос-Анджелес» в гостях, причем играя на следующий день, потруднее, чем грохнуть дома «Баффало».

Малкин забил свой гол, когда подхватил бесхозную шайбу и переправил ее в сетку. В последних шести матчах на счету Джино – семь голов и пять передач. А еще Малкин помог отличиться Патрику Хорнквисту, который закрепил успех – 3:1.

«Питтсбург» - абсолютно непредсказуемая команда в этой регулярке, и я ставил на поражение «Пенс» в Лос-Анджелесе. Но получилось все наоборот. Малкин же не был включен даже в тройку звезд матча. Мы привыкли к тому, что Евгения недооценивают. Это может быть где угодно, но не в «Советском спорте»: Малкин – первая звезда дня.

Ну а Павел Бучневич – вторая. Уже на 84-й секунде он хитреньким пасом отправил в прорыв Рика Нэша, который сделал второй дубль подряд. А на 57-й минуте при счете 3:3 отличился уже сам Буч – он оказался у ворот в нужное время, и к нему отлетела шайба.

Его, кстати, признали второй звездой матча. А за две игры, которые Паша провел в первом звене, он набрал четыре очка. Неплохо! При этом его среднее игровое время (11:44) очень небольшое.

2. «ТАМПА» ПРОИГРАЛА

Этот «Вегас» уже начал раздражать. Теперь ребята из столицы некультурных развлечений приехали в Тампу и вынесли там вчистую лидера НХЛ. Ну да, можно вспомнить, что «Лайтнинг» ходили в отпуск на пять дней, и вышли оттуда расслабленными. Но это ведь не оправдание, да?

Что сказать по этому матчу. Во-первых, не получилась игра у Андрея Василевского, который пропускал легкие шайбы. Да, там случались рикошеты, но это были броски с дальних дистанций, такое надо брать. Но вот голкипер не выручил.

Во-вторых, «Тампа» свой единственный гол забила в большинстве. У этой команды очень хорошо играет первое звено с Кучеровым и Стэмкосом. Может выстрелить второе звено, но кто еще? А вот у «Вегаса» ровно катят в атаку все четыре звена, и главный тренер Жерар Галлан считает, что лучшая защита – это нападение.

Кто забивал у «Вегаса»? Нил из первого звена, защитник Шмидт, Перрон из первого звена, Карлссон из второго звена. В принципе там может отличиться кто угодно.

3. БУЛЛИТ ПАНАРИНА

Александр Радулов забил весьма курьезный гол за «Даллас». Там в атаку убежал Тайлер Сегин, придумал что-то очень мудреное, но промахнулся по шайбе, потерял равновесие и шлепнулся на лед. Но «звезды» продолжили комбинацию, и ее каким-то неуловимым движением умудрился завершить Радулов. Никто ничего не понял, да и случилось это за две минуты до конца третьего периода.

«Даллас» имел большую инициативу, но смог отличиться только вот так. А на буллитах все решил Артемий Панарин. И это было великолепное исполнение попытки!

ARTEMI PANARIN BACKHANDS ONE HOME IN THE SHOOTOUT! pic.twitter.com/HYsvsPp9Rp — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 января 2018 г.

Кстати, Панарин бил буллиты девять раз в этом сезоне – и забил пять. Артемий лидирует в лиге по этому показателю. Настоящий мастер!

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (3:1)

2** – Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (4:3)

3*** – Антон ХУДОБИН (Бостон)

Сделал 22 сэйва в матче с «Айлендерс» (5:2)

Общий зачет по сезону*:

48 – Овечкин

45 – Радулов

44 – Кучеров

43 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

31 – Тарасенко

28 – Василевский

26 – Кузнецов

25 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев, Проворов

15 – Худобин

13 – Варламов, Куликов, Дадонов

12 – Зайцев, Задоров

10 – Якупов

9 – Наместников

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Вегас – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Палат (КУЧЕРОВ) – Нил, Шмидт, Перрон, Карлссон

ТБ: Кучеров (0+1; -3, 0, 4, 16.55)

Наместников (0+0; -2, 0, 2, 12.04)

Сергачев (0+0; -2, 0, 0, 21.06)

в Василевский (30-26; 86,7%, 60.00)

Нью-Джерси – Вашингтон – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Стаффорд, Грин, Вуд, Холл – Коннолли, ОРЛОВ, Коннолли (КУЗНЕЦОВ)

В: Овечкин (0+0; -1, 2, 2, 21.48)

Кузнецов (0+1; 0, 0, 1, 17.52)

Орлов (1+0; -2, 0, 2, 21.41)

Оттава – Сент-Луис – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Райан – ТАРАСЕНКО, Пьетранжело, Шенн, Стин

СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 4, 18.01)

Барбашев (0+0; +1, 0, 0, 14.00)

Колорадо – Сан-Хосе – 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Маккиннон, Маккиннон, Содерберг, Рантанен, Нието – Мейер, Власик, Торнтон

К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 9.10)

Задоров (0+0; -2, 2, 0, 20.35)

Коламбус – Даллас – 2:1 бул. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шредер, ПАНАРИН (п.бул.) – РАДУЛОВ

К: Панарин (0+0; -1, 2, 2, 18.30)

Д: Радулов (1+0; +1, 2, 4, 23.47)

Лос-Анджелес – Питтсбург – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Кемпе – Хорнквист, МАЛКИН, Хорнквист (МАЛКИН)

П: Малкин (1+1; +2, 2, 2, 00.00)

Рейнджерс – Баффало – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Нэш (БУЧНЕВИЧ), Миллер, Нэш, БУЧНЕВИЧ – Окпосо, Фолк, Ристолайнен

Р: Бучневич (1+1; +3, 0, 1, 13.41)

Нэшвилл – Аризона – 3:2 бул. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Хартнелл, Эллис, К.Смит – Экман-Ларссон, Перлини

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 1, 13.44)

Филадельфия – Торонто – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Патрик, Симмондс, Кутюрье – Браун, Готье

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 4, 24.05)

Айлендерс – Бостон – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Эберле, Таварес – Бержерон, Спунер, Бержерон, Бержерон, Маршан

Б: в Худобин (24-22; 91,7%, 59.59)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 61 (27+34) очко, Маккиннон Колорадо – 57 (22+35), Таварес Айлендерс – 55 (25+30), Кессел Питтсбург – 54 (21+33), Годро Калгари – 54 (15+39), Жиру Филадельфия – 54 (14+40)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 49 (28+21), МАЛКИН Питтсбург – 49 (21+28), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 45 (20+25), РАДУЛОВ Даллас – 43 (18+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 42 (13+29), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 29 (12+17), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).