1. ПОБЕДА «МОНРЕАЛЯ»

За последние пару дней я столкнулся с тремя прогнозами на хоккейные матчи. Предлагали ставить на «Тампу» в домашней игре с «Вегасом», на ЦСКА в уфимской битве против «Салавата Юлаева», а еще «грузить квартиру» на «Вашингтон» в домашней игре с «Монреалем», потому что ворота «Канадиенс» был назначен защищать голкипер-решето Антти Ниеми.

И знаете, я был абсолютно согласен со всеми тремя прогнозами! Кроме того, чтобы грузить квартиру. Но мы снова увидели, какая же непредсказуемая штука – хоккей. Даже в такой, как нас пытаются убедить, предсказуемой лиге как КХЛ. Ведь победил именно «Салават Юлаев», выиграл «Вегас», а теперь «Монреаль» вынес «Вашингтон», и Ниеми сделал 24 сэйва, став первой звездой матча.

Странно, что в тройку звезд не попал форвард «Канадиенс» Макс Пачиоретти, набравший 3 (2+1) очка. Почему так недооценили мужа сестры Максима Афиногенова? Ну да ладно – главное, что «Монреаль» победил.

Первый гол у Пачиоретти получился потрясающим – с разворота, в дальнюю девятку. Да и второй тоже – хоть и в пустые ворота, но нужно было еще попасть, бросив в борьбе обратной стороной крюка. «Вашингтон» много ошибался в своей зоне, сыграл как-то бестолково. Забил два гола дальними щелчками, но технично взломать ворота «Монреаля» так и не смогли.

2. И СНОВА ОБ ОВЕЧКИНЕ

Александр Овечкин толком ничего не показал в матче с «Монреалем», но опять попал во все заголовки. Потому что он набрал 50-е очко в сезоне, а еще отдал 499-ю передачу за карьеру в НХЛ. Предъюбилейная, но и это уже повод для обсуждения.

Тот яркий пример, когда сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. «Вашингтон» побывал на каникулах, так называемых «bye week», Ови на четыре дня смотался в Майами, где кормил чаек, лежал на кровати в каком-то супермаркете и занимался всякой фигней, как и все мы на курорте.

Так все равно это обсуждают болельщики. Почему Овечкин был в кепке «Japan»? Почему не кормил, а отпугивал чаек? Нет ли у него лишнего веса?

Это еще раз говорит о том, что Александр Великий – суперзвезда и самый обсуждаемый игрок НХЛ. Хорошо он играет или плохо – без разницы.

3. ШТРАФ МАЛКИНУ

Лига оштрафовала Евгения Малкина на 5000 долларов за то, что он в матче с «Лос-Анджелесом» нанес колющий удар клюшкой – на седьмой минуте первого периода Джино пырнул силового форварда «Кингз» Дастина Брауна.

Размотали Женю по максималке, это самый большой штраф, прописанный по данному случаю в коллективном соглашении.

Я посмотрел видео – и снова расстроился. Опять прессуют Малкина на ровном месте. Там ведь что было? Нашему форварду прилетела шайба в голову, он еле увернулся. Тут же вошел в стык с Брауном, причем клюшка была выставлена вперед. Дастин получил по бубенчикам и упал. Но я не видел в этом эпизоде умышленного удара, что Малкин хотел посадить Брауна на шампур. Все вышло случайно. Но пять тысяч бакинских комиссаров теперь едут в офис НХЛ.

У Малкина не убудет, конечно. Но не уверен, что в такой же ситуации так оштрафовали бы Сидни Кросби, например.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений ДАДОНОВ (Флорида)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Вегасом» (4:3 ОТ)

2** – Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Монреалем» (2:3)

3*** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Монреалем» (2:3)

Общий зачет по сезону*:

48 – Овечкин

45 – Радулов

44 – Кучеров

43 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

31 – Тарасенко

28 – Василевский

27 – Кузнецов

25 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев, Проворов, Дадонов

15 – Худобин

13 – Варламов, Куликов

12 – Зайцев, Задоров

10 – Якупов

9 – Наместников

8 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Монреаль – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Карлсон (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), Эллер (ОРЛОВ) – Пачиоретти, Байрон, Пачиоретти

В: Овечкин (0+1; -1, 2, 1, 21.06)

Кузнецов (0+1; -1, 2, 1, 19.20)

Орлов (0+1; 0, 0, 0, 20.08)

Флорида – Вегас – 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Макгинн, Барков, ДАДОНОВ, Экблад – Перрон, Карлссон, Нил

Ф: Дадонов (1+0; 0, 0, 3, 17.05)

Анахайм – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Хенрик, Кеслер – Аяфалло

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 61 (27+34) очко, Маккиннон Колорадо – 57 (22+35), Таварес Айлендерс – 55 (25+30), Кессел Питтсбург – 54 (21+33), Годро Калгари – 54 (15+39), Жиру Филадельфия – 54 (14+40)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 50 (28+22), МАЛКИН Питтсбург – 49 (21+28), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 45 (20+25), РАДУЛОВ Даллас – 43 (18+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 43 (13+30), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 29 (12+17), ДАДОНОВ Флорида – 27 (10+17).