Питерские армейцы к двум Кубка Гагарина добавили вторую победу в регулярном чемпионате, за которую теперь вручают Кубок континента.

СКА оформил чемпионство в регулярке за четыре матча до ее финиша. За явным преимуществом и подходит к плей-офф безоговорочным фаворитом. Пять лет назад невские армейцы впервые первенствовали в гладком турнире и добрались до финала Западной конференции, где сложили оружие в сшибке с московским «Динамо», ведомым Олегом Знарком.

Та бронза была шагом вперед, но в то же время и неудачей.

- Они не овладели наукой побеждать, - категорично заявил Вячеслав Фетисов.

В ответ в лиге родился вариант объявлять чемпиона России по итогам регулярки. В 2014-м это предложение не нашло поддержки совета директоров КХЛ. Но через года оно было принято-одобрено. СКА тогда возглавил Вячеслав Быков, а чемпионом стал… ЦСКА Дмитрия Квартальнова.

Питерцы завоевали Кубок Гагарина и лишились золотого тренера, ушедшего якобы по семейным обстоятельствам. На самом деле убрали его соратника-помощника Игоря Захаркина, неправильно расставившего акценты в определении отцов той исторической победы.

Год назад СКА упустил лидерство в регулярке и Кубок континента в предпоследнем матче, уступив дома «Спартаку», клубу своей системы. Дилетанты тогда кричали: «Это они нарочно сделали, памятуя о проклятии в плей-офф победителя регулярки». На самом деле Знарку и президенту клуба Геннадию Тимченко наплевать на эти предрассудки. Их команда всегда и везде должны быть первой. И это правильно.

- СКА – донор сборной России, - заявил президент СКА и председатель совета директоров КХЛ перед матчем за Кубок открытия, который по праву достался питерцам.

С этим утверждением можно поспорить. Все-таки Дацюк, Ковальчук, Шипачев, Белов, Зуб, Зубарев, Гавриков, Широков, Плотников, Калинин, Прохоркин вызывались в национальную команду до перехода в СКА.

Но лучший, на мой взгляд, нападающий лиги Гусев вышел на топ-уровень именно в питерской творческой лаборатории. Как защитник Хафизуллин и вратарь Шестеркин. На правильном пути молодой Барабанов.

В этом сезоне команда Знарка отказалась от широкой ротации, отпустив по ходу сезона нападающих Хохлачева и Дергачева, а также защитника Юдина в «Спартак».

После Кубка мира-2016 главный тренер изменил взгляды на игровой стиль. Если раньше его команды называли волчьими стаями, то начиная с прошлого сезона это креативные боевые единицы. Симбиоз системы и творчества. Даже лишившись травмированного Дацюка, а потом Широкова, СКА за явным преимуществом завоевал Кубок Гагарина. И нынешний чемпионат провел на одном дыхании. Дважды положив на лопатки своего главного конкурента из Москвы. При всем уважении к Зинэтуле Билялетдинову его «Ак Барс» к фаворитам плей-офф я причислить не могу.

В СКА не любят, когда его называют базовым клубом сборной. Но от этого некуда не уйти. Команда у Знарка настолько вышколена, что на месте тренера я бы целиком повез ее в Пхенчхан, точечно заменив легионеров, которые тоже едут на Олимпиаду. Хочется, чтобы после Игр-2018 питерских армейцев встречали овацией, а не свистом, как в 1980-м ЦСКА после поражения от американских студентов. Особенно оглушительно освистывали дружину Виктора Тихонова в Воскресенске.

Теперь СКА абсолютный чемпион страны, ведомый лучшим в КХЛ тренером. Нацелившийся на гагаринский хет-трик. Такая команда в какой-либо посторонней помощи не нуждается. Потому что она значительно сильнее всех.