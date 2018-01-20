Дацюк вкатывается, Херсли «в сборной»

Одну цель на сезон СКА уже выполнил. Правда, победу в регулярном чемпионате армейцы оформили не сами, а за них это сделал «Салават Юлаев», обыгравший ЦСКА. Харийс Витолиньш на утренней раскатке не стал переоценивать значение Кубка континента и все равно называл оставшиеся матчи в регулярке ответственными.

Для петербуржцев если они и таковые, то только с точки зрения подготовки к Олимпийским играм. Может, тренерам и не хотелось бы об этом говорить, но так или иначе тема Пхенчхана затрагивается. После победы над «Адмиралом» Олег Знарок, как сейчас модно говорить, «заспойлерил» участие Динара Хафизуллина в олимпийских сборах. Утром перед «Амуром» Витолиньш говорил о форме Павла Дацюка: тренеры уверены, что сильные стороны капитана СКА (возможно, и сборной) проявятся в Корее, а сейчас он просто вкатывается.

У армейцев в каждом матче текущей домашней серии идет активная ротация, но Дацюка не трогают и дают играть. А против хабаровчан вышел уникальный состав: всего два легионера, из которых играл только один – Патрик Торесен (и то в четвертом звене). Микко Коскинен снова сидел на скамейке, Ярно Коскиранта получил лишний выходной, Давид Рундблад все еще травмирован, а Патрик Херсли уже может начинать подготовку к сбору олимпийской сборной Швеции. Владимир Федосов на предматчевом интервью неаккуратно сказал, что защитник «уже официально в сборной», хотя подготовка «Тре Крунур» к Олимпиаде стартует только 29 января.

Невезучий Метсола

«Амуру» есть что сказать тренерам СКА о важности матчей. Ранее в Минске и Риге хабаровчане добыли по победе в основное время. Если идти в таком графике дальше – там не только место в плей-офф светит, а еще и победа в дивизионе. Перед матчем дальневосточники проигрывали шесть очков лидеру дивизиона «Авангарду», но те сыграли на три матча больше. Есть все шансы стать первыми, и даже текущий выезд не имеет такого огромного значения, как последующие спаренные игры с «Куньлунем» и «Адмиралом». Этим соперникам от сезона уже ничего не надо.

Однако Андрей Мартемьянов не позволил себе такой вольности, как это делал осенью Владимир Крикунов – не стал беречь лидеров. Первый период они еще нормально отработали: нанесли 12 бросков по воротам Игоря Шестеркина и активно прессовали армейцев в их зоне. Яркий пример – лучший бомбардир «Амура» Алексей Бывальцев. Он поджал Егора Рыкова за воротами, отобрал шайбу и выкатил на пустой угол Олегу Ли – не его картонной копии с Матча звезд, а настоящему. Только Шестеркин и спас.

Рыкову за тот момент прилетело от тренеров СКА, и он ответил им лучшим способом – редким голом. Да каким: после прохода от средней зоны и броска с неудобной руки. Тут-то лидеры «Амура» и подвели: Бывальцев не справился в центре площадки с Тихоновым, который ассистировал защитнику, а вратарь Юха Метсола далековато выкатился из ворот и открыл ближний угол.

РРР! РРРЫКОВ!

Вместо отдыха предлагаем восхититься отличным голом Егора! Как раз за 17 минут насмотритесь.#СКААМР pic.twitter.com/05fiN52jK7 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 20 января 2018 г.

Финн из Хабаровска – один из тех, к которым применяют известный штамп про голкипера и полкоманды. В Ледовом дворце Метсола совсем не справился с игрой: в его ворота влетели еще два нелепых гола. Сергей Широков просто бросал от борта в ближний угол, а голкипер не удержал шайбу в ловушке и запустил себе за спину.

Сергей Широков не устает забивать в этом сезоне. Даже вот такие броски у него залетают!#СКААМР pic.twitter.com/519Twal6EZ — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 20 января 2018 г.

Через три минуты вратарь ошибся еще раз, и Мартемьянов уже снял его с игры. Конечно, в моменте с третьим голом Метсола ничего не видел из-за тела Вадима Шипачева, но оставлять «домик» открытым – это слишком даже для кандидата в олимпийскую сборную Финляндии. У Владислава Гаврикова еще и бросок не слишком сильным получился, так как он заваливался на лед после стыка.

А вот этот бросок парящего Гаврикова отправил Метсолу на скамейку.

Юха, прости нас.#СКААМР pic.twitter.com/o9P2SYNmno — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 20 января 2018 г.

Евгений Аликин часто выходит на подмену своему напарнику, и похоже, что так дальше и продолжится. Свой отрезок второй вратарь «Амура» провел без ляпов, но тоже пропустил. Илья Ковальчук пошел на четвертый десяток голов, а если забьет еще пару раз – побьет личный снайперский рекорд в регулярке (32 шайбы). Сейчас у нападающего 31 гол.

Идеальная передача, идеальное попадание.

Кови догнал Доуса в споре снайперов!#СКААМР pic.twitter.com/YHiSaNC8O7 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 20 января 2018 г.

У Гаврикова это уже лучший чемпионат по забитым голам (сейчас пять, раньше лучший результат – три шайбы). В третьем периоде он еще выше поднял планку убойным кистевым броском.

Все матчи СКА в этой домашней серии (пожалуй, минус игра с «Локомотивом») похожи: армейцы играют на равных с соперником первый период, в следующие два хозяева в разы перебрасывают и делают результат. Стоит учесть Владимиру Воробьеву и его «Динамо», которые сыграют в Петербурге 22 января – последний день смотра петербургских кандидатов в сборную.