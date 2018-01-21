ИНТРИГА ДНЯ

«ДИНАМО» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЗОНУ ПЛЕЙ-ОФФ

Разгромив «Адмирал» (4:0), бело-голубые вернулись в заветную восьмерку, вытеснив оттуда «Северсталь». Правда, преимущество это пока довольно формальное. Ведь у череповчан один матч в запасе. И если они добьются в нем победы, то вновь вернут себе место в зоне плей-офф.

В субботу «Северсталь» также была очень близка к тому, чтобы завоевать очки в матче с «Торпедо». Ведь еще за 10 минут до конца третьего периода счет был 2:2. Однако затем события начали развиваться стремительно и отнюдь не в пользу «сталеваров». В итоге матч закончился со счетом 5:3 в пользу нижегородцев.

А наибольший вклад в их победу внес бывший динамовец Каспарс Даугавиньш, который этим невольно помог и бело-голубым. Впрочем, торпедовцам пока тоже рано расслабляться. Надо удерживать свои позиции в таблице. Опускаться вниз и в первом раунде плей-офф угодить на СКА или ЦСКА никому на Западе не с руки.

- В понедельник матч со «Спартаком». Там может решиться и наша судьба и «Спартака» и «Динамо», - честно сказал о своем ближайшем будущем главный тренер череповчан Александр Гулявцев.

На Западе нас ждет очень драматичная развязка регулярного чемпионата!

РОКИРОВКА ДНЯ

«АВАНГАРД» И «САЛАВАТ» ОПЯТЬ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ В ТАБЛИЦЕ ВОСТОКА

Омичи одержали неожиданно крупную победу в Магнитогорске – 6:3, забросив три шайбы за четыре последние минуты матча. И, как уже упоминалось в нашем предыдущем обзоре, в турнирной таблице Востока начались катаклизмы.

Днем ранее «Салават» скаканул с седьмого месте на второе, отправив вниз «Авангард». А теперь, после победы «ястребов», они вновь поменялись местами. Продолжаться такие скачки будут, возможно, до самого конца регулярки. При этом оба клуба могут в плей-офф вообще не попасть.

В Восточной конференции вообще пока только «Ак Барс» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.

- Череда поражений, которая нас преследовала в последнее время сильно психологически давила на ребят, - отметил главный тренер «Авангарда» Герман Титов. – Но сейчас нелепые ошибки закончились. Почему проигрывали? Тот хоккей, который я хочу привить команде, ребята не выдерживают все 60 минут. Это современный хоккей, агрессивный, с большим движением, нацеленностью на ворота. До меня был чуть-чуть другой хоккей, я хочу это поменять, но нет времени.

СПОР ДНЯ

КОВАЛЬЧУК ОБХОДИТ ГУСЕВА В РЕЙТИНГЕ БОМБАРДИРОВ

Еще один из претендентов на участие в плей-офф, «Амур», угодил в Санкт-Петербурге под армейский каток – 0:5. Турнирные баллы хозяевам, уже обеспечившим себе победу в «регулярке», были не нужны. Поэтому они сейчас соревнуются исключительно между собой.

В прошлом матче покером отличился форвард Николай Прохоркин. На этот раз дублем отметился защитник Николай Гавриков.

- В КХЛ я дубли еще ни разу не делал, только в МХЛ, - признался Гавриков после победы. - Мотивация? Нам нужно показывать правильный хоккей, выигрывать каждый матч. Вот с таким настроем и выходим на лед.

Ну а лучшие бомбардиры КХЛ – Илья Ковальчук и Никита Гусев – вновь поменялись местами в рейтинге.

На первое место, набрав 2 (1+1) очка вновь вышел Ковальчук – 62 (31+31) балла, говорящие о том, Илья может быть на площадке и голеодором и распасовщиком.