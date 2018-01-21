Бело-голубые, бьющихся за место в плей-офф, готовы отобрать очки у СКА любой ценой. Но игра в кость ударит и по сборной России перед ОИ…

Напряжении в борьбе за участие в плей-офф на Западе продолжает нарастать в каждом матче. В субботу динамовцы разгромили в Москве «Адмирал» - 4:0. И это позволило им вернуться в лидирующую восьмерку, поскольку «Северсталь» тогда же в отчаянной борьбе уступило «Торпедо» - 3:5.

«ТЯГАТЬСЯ СО СКА В МАСТЕРСТВЕ СМЫСЛА НЕТ»

Однако зыбкое преимущество бело-голубых может растаять уже в понедельник. И чтобы его удержать необходимо брать очки и в Санкт-Петербурге, во встрече со СКА. Именно этим матчем и были заняты мысли главного тренера «Динамо» Владимира Воробьева уже через считанные минуты после победы над «Адмиралом».

- Сильно переживал за этот матч после обидного поражения от «Спартака», - признался Воробьев, комментируя матч с дальневосточниками. – Ребята были не в очень хорошем настроении. Но мы боремся. Забили важные голы, Еременко выручал. Готовимся к очень серьезной встрече со СКА. Едем в Питер воевать! Будем биться там за очки.

- Которые, как показывает практика, отобрать у СКА совсем непросто.

- Мы понимаем, насколько это серьезный соперник и как хорошо он играет дома. Там же полный стадион всегда. Но не смотря на все это, повторюсь, мы будем биться. Пока у нас есть хоть один шанс, будем жить, дышать и сражаться.

- При всем уважении к вашей команде, в СКА сейчас собраны гораздо более мастеровитые игроки. И одолеть такого соперника можно разве что предельно жесткой и агрессивной игрой.

- Действительно, тягаться со СКА в мастерстве особого смысла не имеет. С ними нужно сражаться, выигрывать единоборства, копать, лезть на пятак. Одолеть армейцев можно только так.

ДИЛЕММА ДЛЯ ЗНАРКА

Согласитесь, весьма суровое и многообещающее заявление. Тем более, что в предыдущих матчах динамовцы уже показали, что щадить соперников не намерены. К примеру, в битве со «Спартаком» (4:5), тяжелую травму получил защитник красно-белых Алексей Пепеляев, при том что нарушения со стороны динамовца Мартиньша Карсумса зафиксировано не было.

- У Алексея сотрясение мозга, ему сделали МРТ, - рассказал генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов. - В ближайших матчах он команде точно не поможет. Ждём его после олимпийской паузы, если реабилитации пройдёт успешно.

Терять сейчас динамовцам действительно совершенно нечего. Они за этой победой пойдут любой ценой. С ними все ясно. А вот что делать тренерам СКА и по совместительству сборной России в такой ситуации?

С одной стороны – домашний матч против знакового в прошлых сезонах соперника. С другой, если команды зарубятся, и пойдет игра в кость, можно аккурат перед Олимпиадой потерять из-за травм ведущих игроков сборной. И ведь Олег Знарок наверняка понимает, что «Динамо» может так сыграть. Потому что лично прививал бело-голубым эту лютую непримиримость к соперникам не один год. И конкретно к СКА – в том числе. При этом в регулярном чемпионате КХЛ питерцам уже ничего не нужно – они его досрочный победитель. Вот и думай, что важнее…

Ну а в Москве в понедельник пройдет столь же убойный матч между «Спартаком» и «Северсталью», где тоже будет наверняка и битва, и игра в тело все за ту же путевку в плей-офф. Но, к счастью, для Знарка уже без реальных кандидатов в нынешнюю олимпийскую команду.