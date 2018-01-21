Московские армейцы не пожелали уступать в третьем матче подряд и победили «леопардов» (3:1), которые еще в пятницу гарантировали себе путевку в плей-офф.

Дело даже не в факте победы ЦСКА над «Сочи». Команда из столицы Олимпиады-2014 – лакомый кусок для московских армейцев, очень удобный соперник. К тому же южане, скорее всего, еще переживают головокружение от успеха. В пятницу они вырвали победу у «Йокерита» (2:1) и досрочно решили главную задачу – попали в плей-офф.

Болельщики «леопардов» проголосовали ногами – установили рекорда посещаемости домашних матчей «Сочи». 11357 зрителей собрались на трибунах «Большого».

Для них подготовил сольный номер главный бомбардир ЦСКА Кирилл Капризов. В котором, как выяснилось, спит классный футболист. Армеец ногой в одно касание выложил шайбу на ход партнеру Максиму Шалунову, выведя его один на один с вратарем хозяев Дмитрием Шикиным. Остальное, как говорится, было делом техники. Но каков Карпизов. Шайбу он отфутболил вслепую, а ведь она вовсе не ползла от защитника красно-синих Михаила Пашнина, летела с приличной скоростью. Такие фокусы с укрощением шайбы ботинком по плечу тем, кто начинал играть на открытом воздухе, на неровном льду.

Не знаю, смотрел ли матч в Сочи главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов. Если да, то наверняка оценил бы пас ногой игровика Капризова. И, быть может, взял бы его на заметку.

А пока Кирилл готовится к двум контрольным матчам против сборной Белоруссии и «Спартака» накануне Игр-2018 в Пхенчхане. Откуда у меня уверенность в том, что Капризова включат в олимпийскую заявку? А как иначе, коли он вместе с Павлом Даюцком, Ильей Ковальчуком, Вячеславом Войновым и Никитой Нестеровым стал героем плашки, анонсирующей предстоящие выставочные поединки.

Однако пока Капризов в новом году личный голевой счет не открыл (за вычетом звездного уикенда в Астане). Может, приберегает заброшенные шайбы для Пхенчхана, не спешит пар выпускать?