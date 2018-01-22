1. ГОЛ ОВЕЧКИНА

Александр Овечкин снова был в центре внимания в матче с «Филадельфией».

Во-первых, он забил гол. Но в этом как раз нет ничего удивительного. Даже Sportsnet пишет в твиттере: «Дежа-вю». Щелчок в большинстве из левого круга вбрасывания. Кого вы хотели удивить? Овечкин – как Хан Батый собирает налог чуть ли не в каждом матче, когда соперник хватает удаление.

DéjO VI: Stop us if you've heard this one before. Alex Ovechkin from the left circle buries home a slap-shot power-play goal. pic.twitter.com/1DMgKNvlRW — Sportsnet (@Sportsnet) 21 января 2018 г.

Это шайба №587 в карьере, и до юбилея осталось всего чуть-чуть: 13 голов. Ждем уже в этом сезоне. Кстати, следующая передача Овечкина станет тоже юбилейной - №500. В Вашингтоне уже приготовили воздушные шарики…

Но больше всего Овечкин удивил во втором периоде, когда «Филадельфия» улетела в стремительную контратаку. Александр рванул от чужих ворот как Усэйн Болт и нырнул меж двух кругов вбрасывания на живот, чтобы в падении вытянуть клюшку и сорвать атаку «Флайерз». И ведь он сорвал! В том эпизоде Иван Проворов замешкался, хотел отдать передачу, и Овечкин его натурально обокрал.

Эй, кто там говорил, что Ови стал ленивым, и никак не отрабатывает в обороне?

2. ТЕРМИНАТОР ПРОВОРОВ

Но вообще Иван Проворов провел хороший матч. Он снова много работал на льду и получил больше всего игрового времени в «Филадельфии» (23:52 – из них 1:45 в большинстве, 3:36 в меньшинстве).

Это Проворов начал голевую атаку, и в овертайме ее завершил дружище, с которым он живет в комнате на выезде – Трэвис Конечны.

Иван заработал «+1» за полезность, а в одном из эпизодов чистым силовым приемом срубил с ног форварда «Вашингтона» Тома Уилсона. Это главный силовик команды, который в этом сезоне сделал уже 125 хитов, а в прошлом – 239. Но против Проворова не устоял.

Вот такие моменты и помогают молодому парню заработать репутацию в лиге. Фанаты «Филли» обожают Проворова, в нем видят громадный потенциал.

3. «ВЕГАС» В ТОПЕ

Случилось то, что и должно было произойти. Поймав «Тампу» на спаде, этот сумасшедший «Вегас» разгромил в гостях «Каролину» (5:1) и вырвался вперед в общей таблице лиги – 66 очков против 65 у «Лайтнинг».

«Что, не ждали? – смеялся после игры вратарь «Голден Найтс» Марк-Андре Флери. – Но это прикольно. Мы очень быстро нашли нужную химию, теперь у ребят идет игра, и все лезут из кожи вон ради результата. Я горжусь своей командой».

Прикол в том, что последняя команда Центрального дивизиона – «Чикаго», трижды обладатель Кубка Стэнли последних лет (2010, 2013, 2015). Вот она, здоровая конкуренция в лиге. Вчера ты играл в финале, а завтра бьешься за попадание в плей-офф. Вчера тебя просто не было на карте НХЛ, а сегодня ты лидируешь в таблице и смотришь на всех с высоты.

НХЛ сознательно идет к такой плотности борьбы, вводя жесткие потолки зарплат и прочие системы мер и противовесов. К этому же надо идти КХЛ. Создать парочку базовых клубов для сборной – это советская модель. Сделать такую конкуренцию, чтобы все вокруг звенело, и каждый матч был как от ножа, и такие матчи позволяли бы раскрываться талантливым игрокам – это модель НХЛ.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Вашингтоном» (2:1 ОТ)

2** – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Филадельфией» (1:2 ОТ)

3*** – Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)

Помог одержать сухую победу над «Ванкувером» (1:0)

Общий зачет по сезону*:

50 – Овечкин

46 – Радулов

44 – Кучеров

43 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

31 – Тарасенко

28 – Василевский

27 – Кузнецов

25 – Бучневич

22 – Проворов

18 – Дадонов

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Худобин

14 – Куликов

13 – Варламов

12 – Зайцев, Задоров

10 – Якупов

9 – Наместников

8 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Филадельфия – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

ОВЕЧКИН – Раффл, Конечны (ПРОВОРОВ)

В: Овечкин (1+0; -1, 0, 4, 18.05)

Кузнецов (0+0; -2, 2, 2, 18.16)

Орлов (0+0; 0, 0, 3, 23.06)

Ф: Проворов (0+1; +1, 0, 1, 23.52)

Виннипег – Ванкувер – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Лайне

В: Куликов (0+0; 0, 0, 3, 15.35)

Лос-Анджелес – Рейнджерс – 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Маззин, Амадио, Пирсон, Льюис – Деарне, Веси

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 1, 17.50)

Каролина – Вегас – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Славин – Бельмар, Миллер, Маршессо, Нил, Лайпсик

Анахайм – Сан-Хосе – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Ракелл, Гецлаф – Власик, Лабанк, Бедкер, Торнтон, Бедкер, Карлссон

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 61 (27+34) очко, Маккиннон Колорадо – 59 (23+36), Таварес Айлендерс – 57 (26+31), Жиру Филадельфия – 55 (14+41), Кессел Питтсбург – 54 (21+33), Стэмкос Тампа-Бэй – 54 (17+37), Годро Калгари – 54 (15+39), Уилер Виннипег – 54 (14+40)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 51 (29+22), МАЛКИН Питтсбург – 49 (21+28), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 45 (20+25), РАДУЛОВ Даллас – 44 (18+26), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 43 (13+30), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 30 (13+17), ДАДОНОВ Флорида – 29 (10+19).