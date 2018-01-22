Сегодняшняя встреча бело-голубых против нового обладателя Кубка континента СКА может стать для них решающей в борьбе за путевку плей-офф.

Поможет ли наставник армейцев Олег Знарок своей бывшей команде?

Есть мнение, имеющее право на жизнь: хозяевам нет резона напрягаться в заключительном для них матче перед олимпийской паузой, потому что повышается вероятность получить травму и не поехать в Пхенчхан. В то время как из «Динамо» на Игры-2014 может отправится разве что финский защитник Хиетанен, один из героев сочинской Олимпиады и лучший по версии КХЛ на прошлой неделе.

Сегодня москвичи в Питере будут плавить лед в надежде зацепить очки. А в случае победы шансы бело-голубых зацепиться за восьмое место резко повышаются. У них останется последний матч со «Спартаком», намеченный на 1 марта. К тому времени красно-белые должны решить главную задачу на сезон. Неизвестно, чем закончится их матч с «Северсталью», но рижское «Динамо» они побеждать обязаны.

Если команда Владимира Воробьева удержится на восьмом месте, то на старте плей-офф ее ждет СКА. С кем абсолютному чемпиону России будет легче – с «Динамо» или «Северсталью»? Вопрос риторический. Знарок даст ответ, разбуди его ночью.

В прошлом сезоне он бодался со своей бывшей командой и одолел ее только благодаря более высокому мастерству исполнителей. У динамовцев некому было забивать, а моментов они создавали не меньше, чем соперники.

А в бытность наставником бело-голубых Знарок дважды сражался со СКА и помнит те сшибки, доставившие удовольствие московским болельщикам, но только не питерским.

Почему-то многие полагают, что невские армейцы вернутся из Пхенчхана измочаленными, выхолощенными и могут стать добычей соперников в плей-офф. С этим доводом можно спорить. Но очевидно, что в первом раунде плей-офф СКА лучше встретится с соперником поспокойнее. Хотя разве череповецких «сталеваров» с их неистовым капитаном Кагарлицким к тихим командам отнесешь? С базовым клубом сборной все будут выходить как на самый последний и решительный бой, не боясь проиграть. Но кубкового опыта у дружины Александра Гулявцева мало.

Афиша СКА – «Динамо» Москва смотрится куда привлекательнее вывески СКА – «Северсталь» и даже СКА – «Спартак». Лишний же ажиотаж на старте плей-офф Знарку не нужен. Поэтому сегодня его команде проще прибить бело-голубых и не пустить их на кубковую дорогу. Чтобы облегчить себе путь к третьему главному трофею лиги.