После поражения от омского «Авангарда» «Магнитка» была просто обязана обыгрывать «Куньлунь». Китайцы ни разу не побеждали на уральском льду за всю свою историю. Это раз. «Драконы» потеряли все шансы на плей-офф и проиграли четыре матча из последних пяти. Это два. Войтек Вольски, который начинал сезон в «Ред стар», и которого точно берут на Олимпиаду, набирает очки пять матчей подряд – уже за «Магнитку». Это три. В порядке и «сталевар» Мэтт Эллисон, которого на Олимпиаду пока не взяли, – канадец стабильно набирает очки, забивая в последних четырех матчах опять же из пяти. Дополнительная мотивация Оскара Осалы – финна также включили в состав олимпийской сборной Финляндии. Это четыре. Защитник Евгений Бирюков проводит 800-й матч в карьере (и все – за родную «Магнитку»), и не прочь отметить рекорд победой. Это пять.

И пальцы можно загибать и загибать.

После первых 20 минут зрители откровенно зевают. Благо второй отрезок «Магнитка» начинает в большинстве. Третий по этому показателю клуб в лиге держит реноме убийцы: 35 секунд требуется, что Эллисон забил в третьей встрече подряд, передавая привет тренерскому штабу канадской сборной.

«Магнитка» наседает на «Куньлунь», что китайцам не продохнуть. Однако итогом этой бомбардировки становится… гол в ворота Самсонова! Брюле забивает, пожалуй, самый красивый гол «Куньлуня» в сезоне. Оказавшись один на один с голкипером, канадец уводит шайбу за спину, а через мгновение стреляет из-под ноги аккурат под планку. Такие броски не берутся! 1:1, и третий период превращается в досрочный овертайм.

И после перерыва «Магнитка» выкладывает на стол все козыри. Вольски все делает сам: и бросает и добивает, выводя «сталеваров» в лидеры вновь. Следом Мозякин кладет фирменную шайбу в девятку в большинстве. Вишенка на торте – гол Тимкина, который он забивает с передачи Кокарева, отданной спиной. 4:1 – «драконам» стальная столица России по-прежнему не по зубам.

– Самое главное, что выиграли, – улыбается фирменной беззубой улыбкой в микст-зоне Евгений Тимкин. На носу у форварда пластырь – рубилась «Магнитка», не жалея себя. – Терпели, ждали шанса. И как показывает табло – дотерпели.

– Я просто счастлив, – признается Оскар Осала, который впервые в карьере сыграет на Олимпиаде. – Мечты сбываются! В 2014 году, когда была Олимпиада в Сочи, я написал пожелание на бумаге, чтобы попасть на следующие Игры. Я думал, что поедут игроки НХЛ… Да, не очень честно получается, что ребята не смогут там сыграть. Но я все равно горжусь тем, что буду представлять свою страну на Играх!