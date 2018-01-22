– Пока я не взяла в руки клюшку, не могла представить, какой уникальный вид спорта этот хоккей, – начала Кудрявцева. – Он намного круче футбола. Я играла в ЖХЛ и наслаждалась каждым выходом на лед. Когда понимаешь, что это огромный труд, по-другому относишься к игрокам. А раньше с трибуны могла накричать на хоккеистов, даже обзывать их нехорошими словами.

– Лера, ваш муж Игорь Макаров нынче играет в «Салавате Юлаеве». В Уфу он переехал из ЦСКА, а до этого выступал в СКА. К какой из этих команд испытываете симпатии?

– Хороший вопрос. Мне симпатичны все из них. Когда муж играл в Питере, болела за СКА. Он переехал в Москву – стала переживать за ЦСКА. Теперь Уфа дорога моему сердцу. Правда, сейчас Игорь не играет. В матче с «Северсталью» ему сломали палец на руке. Он лечится. Где-то через месяц должен вернуться на лед. Хорошо, что ноги целы.

– Уфа – холодный город, продуваемый ветрами. Какого там находиться?

– А мне Уфа очень нравится. Там особая аура. А болельщики… Самые лучшие.

– Не жаль было покидать две столицы?

– Жалко, конечно. Особенно Питер. Он ведь играл за СКА семь лет, а его перед плей-офф отправили в ЦСКА. Когда Питер взял Кубок Гагарина, Игорь чуть не плакал. С ним поступили жестоко.

– Понятно, что ваш муж – хоккеист номер один. А кто номер два?

– Если брать всех – из НХЛ и КХЛ, то наши друзья – Овечкин, Тарасенко, Панарин. Но буду патриотичной. В КХЛ это Илья Ковальчук. Хотя Мозякин и Зарипов тоже прекрасны. Крутых много. Тот же Дацюк. Да и вся команда СКА заслуживает быть отмеченной. Там звезда с звездою говорит.

– А тренера самого крутого назовете?

– Я со многими знакома. С Дмитрием Квартальновым, Вячеславом Быковым…

– Квартальнов ведь играл за «Крылья Советов» в одной тройке с вашим Игорем.

– Поэтому с ним знакома лучше всего. Если бы выбирала себе тренера и команду, то пошла бы к Квартальнову. Он очень жесткий, но дает результат.

– А как же уплывший от него Кубок Гагарина в 2016 году?

– Ну и что? До Квартальнова у ЦСКА не было ничего.

– Эркка Вестерлунд вам нравится?

– Он классический европейский тренер, но не устаю говорить, что каждый наставник должен быть психологом. Нашим лучше играть у российского тренера. К ним нужен наш подход. Это мое личное мнение. Помню, француз Да Коста в ЦСКА чуть не угодил в клинику с неврозом. Потому что он немножечко мягкий, а Квартальнов очень жесткий. Есть и другой вариант – при жестком тренере в команде нужен психолог.

– Сами себя тренером представляете? Как те девушки-телеведущие на Матче звезд?

– Лучше не надо. Я была бы ужасным тренером. На всех бы орала, била, истерила.

– Фильм о баскетболе «Движение вверх» смотрели?

– Смотрели. На днях с мужем. Я ревела белугой. Это настолько здорово, настолько круто. Побольше бы сейчас тренеРОВ (именно так, с ударением на последний слог – прим. ред.), как он…

– Владимир Кондрашин?

– Да.

– Но в фильме он показан не таким, как в жизни…

– Возможно, не таким. Но мы хотим, чтобы он был таким, как фильме. Умеющим найти к каждому подход.

– До «Движение вверх» вы слышали о трех секундах в Мюнхене?

– Слышала. И документальные съемки с этого матча смотрела.

– Кто выиграет Кубок Гагарина?

– А у вас есть на этот счет вопросы?

– И все-таки?

– Пару лет вопросов не может быть. Конечно, СКА. Там собраны все лучшие игроки сборной.

– А кто выйдет в главный финал из Восточной конференции?

– Сложно сказать. Хотелось бы Уфу увидеть. С мужем в составе. Но кости срастаются медленно. Все решат последние матчи.

– В олимпийский Пхенчхан летите?

– Нет. Очень загружена работой. Съемки, проекты на телевидении. Да и муж возвращается в Уфу и приступает к тренировкам. Поэтому давайте говорить о спорте.