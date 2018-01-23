После поражения от «Динамо» игроки армейцев были очень скрытными, а вратарь москвичей Бочаров наоборот поделился секретом.

Сергей Широков: Да никто не думает об Олимпиаде, у нас чемпионат

После первого поражения СКА в 2018-м ждать петербургских хоккеистов пришлось особенно долго. Первым без всякого настроя отвечать на вопросы вышел Широков.

– В матче с «Динамо» Олимпиада уже была в голове?

– Да никто об этом не думает, потому что у нас идет чемпионат. Сейчас нужно выдохнуть и готовиться дальше.

– «Динамо» один из вероятных соперников в плей-офф. Насколько с ними тяжело играть?

– Ничего страшного, не тяжело. Забили бы мы свои моменты, реализовали бы большинство – было бы по-другому. Даже не думаем об этом, потому что впереди еще борьба за место в восьмерке у ребят – у «Динамо», «Спартака». Будет видно, – резюмировал нападающий.

Егор Рыков: Что сказали тренеры и руководство после игры? Неважно

Молодой защитник явно не был готов к интервью после поражения – слишком он волновался. Но никуда не денешься.

– Хорошая, боевая игра. Проиграли, но ничего страшного, идем дальше. Получился хороший матч, нечего сказать больше, – грустно сказал Рыков.

– Что «Динамо» смогло предложить такого, с чем СКА не справился?

– Да как обычно, просто мы не реализовали свои моменты. Где-то в обороне плохо сыграли. «Динамо» играло в своем стиле, но так получилось.

– После матча собрание было в раздевалке. О чем сказали тренеры, руководство?

– Неважно, – наконец улыбнулся хоккеист, и всем стало легче.

– Вы были очень расстроены после момента, когда был выход один на один и недовольны собственной игрой?

– Расстроился, конечно, что в игрока попал. Но хорошо Игорь Шестеркин потащил, молодец.

Иван Бочаров: Игроки «Динамо» отслеживают матчи конкурентов за плей-офф

Номинально второй вратарь «Динамо» неожиданно для многих попал в основу на матч против СКА. Оказалось, все спланировано заранее.

– Заранее знали, что выйдете против СКА?

– Перед матчем с «Адмиралом». Был такой план: Саша Еременко играл тогда, а я – против СКА. Получается, за три дня до игры узнал.

– Наверняка вы довольны не только результатом, и самой игрой: «Динамо» ни в чем не уступало.

–Тут два фактора: либо мы сыграли лучшую игру, либо СКА провел одну из худших.

– Думаете, СКА не был так хорош, как в прошлых играх?

– Мне тяжело сравнивать, потому что это был мой первый матч против армейцев. Спасибо команде. Отлично играли, держали шайбу и добыли нужные нам очки в данный момент.

– Владимир Воробьев признался до матча, что следит за конкурентами. Игроки тоже так делают?

– Да, отслеживаем. Мы знаем, что «Северсталь» сегодня тоже в овертайме выиграла. Надо постараться не думать о других соперниках. У нас остался матч со «Спартаком». Надо выходить, брать три очка, а там уже как карта ляжет.

– Оставшийся матч будет как финал Кубка Гагарина.

– У «Спартака» на два матча меньше, у «Северстали» – на один. Будем надеяться, что другие команды нам помогут. В том числе и СКА.