Смелое обещание игроков «Северстали» перед уходом на олимпийскую паузу, после которой череповчан ждут решающие матчи со СКА и ЦСКА.

Матчи, завершившиеся в понедельник еще больше запутали и без того сложную ситуацию в Западной конференции. Московское «Динамо» в овертайме победило СКА – 3:2. Также в дополнительное время «Спартак» уступил «Северстали» – 3:4.

«Динамо» сейчас занимает седьмое место – 80 очков. «Спартак» – восьмое (79 очков). «Северсталь» – девятое (79 очков).

Все три клуба имеют шансы пройти в плей-офф. Но решится это уже после олимпийской паузы. «Спартаку» до нее еще предстоит матч с рижанами. Но даже, если красно-белые добудут в нем три очка, это не гарантирует им участие в Кубке Гагарина.

Ну а «Динамо» и «Северсталь» уже ушли на перерыв. После очень драматичного матча в Парке Легенд корреспондент «Советского спорта» пообщался с игроками и тренером «Северстали», которые дважды отыгрывались по ходу встречи со «Спартаком», но все же вырвали победу. И на паузу уходили с хорошим настроением и решимостью одолеть после нее главных лидеров чемпионата КХЛ – СКА и ЦСКА.

КАГАРЛИЦКИЙ: КОНЦОВОЧКА БУДЕТ ИНТЕРЕСНАЯ

– Конечно, хотелось бы и в матче со «Спартаком» забрать три очка, – признался капитан и лучший бомбардир «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий. – Но в таком упорном матче и два балла – тоже хороший результат. А уж зрители такой борьбой точно были довольны.

– Что скажете о спорном удалении игрока «Северстали» во втором периоде, которое позволило «Спартаку» вновь выйти вперед?

– Критиковать судей не буду. Но, на мой взгляд, удаление сомнительное. Правда, нас оно не сломило, а, наоборот, сплотило еще сильнее. Мы после этого могли и в основное время выиграть. В третьем периоде много хороших моментов было. И выход «1 в 0». И я мог забить за минуту до конца, если бы чуток порасторопнее оказался.

– Удивились неожиданной победе московского «Динамо» в Санкт-Петербурге?

– Пацаны сражаются. У динамовцев в запасе вообще всего одна игра. У нас хотя бы две. Я, понятно, этот матч не смотрел. Сложно его обсуждать. Знаю только, что СКА вел по ходу встречи два раза, но… Победило «Динамо».

– Огорчены?

– Конечно. Вообще хотелось бы уже прописаться в плей-офф. И желательно где-нибудь на пятом месте. Чтобы спокойно отдыхать и готовиться уже к Кубку Гагарина. Но концовочка чемпионата предстоит более интересная. Особенно для болельщиков. Еще ведь ничего не решено. Седьмое и восьмое место на Западе – вакантные.

– После перерыва вам придется завоевывать путевку в плей-офф в битвах со СКА и ЦСКА. Правда, двум лидерам КХЛ в регулярном чемпионате уже ничего не надо. Это плюс для вашей команды?

– Не думаю, что в КХЛ бывают плюсы, когда играешь простив ЦСКА или СКА. Но многие ребята из этих клубов поедут на Олимпиаду. И вернутся оттуда уставшие или еще что-то… Ну а мы будем целенаправленно готовиться как раз к этим двум играм. Досконально разберем обе армейские команды. И будем готовы на сто процентов дать им бой. Отступать нам все равно некуда, нужны только победы.

– А если Знарок назовет в олимпийском составе и вашу фамилию?

– Я не думаю об этом. Вызов в сборную на меня не приходил. Но если позовут, всегда готов приехать в сборную. Только это уже… Я просто делаю свою работу. А кто будет в Корее играть, тренеры сборной решат. Это меня не касается.

– Ваш вратарь Гудачек сильно расстроился, что его не вызвали на Олимпиаду в сборную Словакии?

– Переживает парень. Он же огромную работу в этом сезоне проделал. Очень старался. На данный момент Юлиус – один из лучших вратарей для сборной Словакии. И единственный из словацких голкиперов, играющий в КХЛ. Но для «Северстали», наоборот, лучше, что он будет спокойно готовится к решающим матчам сезона в Череповце.

ТРУБАЧЕВ: ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБ ПИТЕР У «ДИНАМО» ВЫИГРАЛ

…Героем битвы «Северстали» со «Спартаком» стал нападающий череповчан Юрий Трубачев, оформивший в этом матче победный дубль.

– Нам просто нужно было выиграть. Хорошо, что я забил. Но не важно, кто конкретно это сделал, – отмахнулся Трубачев от поздравлений журналистов. – Нам надо было взять очки. Спасибо за них всей команде. Очень хорошая игра. И с нашей стороны, и со стороны «Спартака». Почему два очка, а не три? Мы сделали, что могли.

– Впереди битвы за очки с армейскими клубами.

– Для начала нужно отдохнуть. А потом подготовиться конкретно к этим играм.

– Кагарлицкий считает, что после Олимпиады с армейцами будет играть легче.

– Это не наши проблемы – какими армейцы из Кореи вернутся. А мы будем готовиться к матчам на победу. Надеюсь, что пауза в чемпионате для нас обернется плюсом.

– Знаете, как себя готовить в таких долгих паузах?

– Чем ты старше, тем лучше знаешь свое тело. Подготовлюсь, как нужно. А тренерский штаб подведет нас к конкретным матчам.

– Но сначала вам дадут отпуск на пару недель. Поедете куда-нибудь?

– Нет, проведу его дома вместе с семьей.

– Знаете, что и «Динамо» взяло в Санкт-Петербурге два очка?

– Даже не думали об этом. Своя игра в голове была. Хотя, конечно, хотелось, чтоб Питер выиграл.

ГУЛЯВЦЕВ: УВАЖАЮ СКА И ЦСКА, НО ПОЧЕМУ БЫ ИХ НЕ ОБЫГРАТЬ?

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев выразил сожаление, что его команда не добрала в матче со «Спартаком» очень нужного очка.

– Мы сегодня сражались, потому что по-другому играть нам сейчас просто нельзя, – заявил наставник череповчан. – Но игра была равная и упорная. Выстояли в меньшинстве. Забей «Спартак» тогда еще одну, игра была бы сделана. Не в нашу пользу. А ребята выстояли и дотерпели до победного гола. Правда, взяли два очка, а не три. Может, как раз этого одного нам в конце и не хватит. Но хочу поблагодарить обе наши команды за красивый хоккей.

– Претензий по поводу того удаления у вас к судьям нет?

– Давайте без комментариев. Я уже однажды высказался…

– А к своему игроку Матею Странски, который из-за эмоций оставил команду на льду втроем?

– Как раз на установке твердил ребятам, что матч будет тяжелым, что все удаления надо перетерпеть, но…

– За матчем в Питере следили?

– Нет. Счет узнал только после игры. Разочарован ли? А вы как думаете?

– Чем будете заниматься во время паузы?

– Дадим ребятам отпуск, чтобы отдохнуть, побыть с семьями. Время для этого предостаточно. Потом через пару недель начнем подготовку к двум последним играм. Найдем чем заняться! Я с глубоким уважением отношусь ко всем командам. Тем более к таким грандам, как СКА и ЦСКА. Но их в этом сезоне уже обыгрывали. Так почему бы и нам этого не сделать?