1. СУХАРЬ ВАСИЛЕВСКОГО

Андрей Василевский стал первой звездой дня в НХЛ, сделав сухарь в матче с «Чикаго» (2:0) и отразив 40 бросков. Голкипер «Тампы» отжег в самый нужный момент. Ведь «Лайтнинг» после травмы Хедмана попали в жуткий кризис. Да и сам Вася, который еще в начале января считался главным претендентом на «Везина Трофи» – приз лучшему голкиперу сезона, теперь сдал. В последних пяти матчах до поездки в Город ветров он пропускал не меньше четырех шайб (6 – 4 – 5 – 4 – 4).

4,64 пропущенные в среднем шайбы и 85% отраженных бросков. Лишь одна победа в шести последних стартах. Застрелиться и не встать. При этом запас прочности у Василевского был таким, что он сохранял лидерство в лиге по победам (27). Вторым шел Коннор Хеллебак (25) из «Виннипега»…

Как мне известно, прямой связи травмы Хедмана с падением «Тампы» не было. Просто главный тренер Джон Купер начал психовать, передергивал состав. За пять минут до конца матча с «Вегасом», когда команда уступала в две шайбы, Никита Кучеров с досады ударил об борт и сломал клюшку. После этого вся его тройка присела в запас, а матч не спасли. Такие мелочи приводят к большим проблемам, а профукать микроклимат в коллективе очень легко.

И еще важное: ни одна даже самая великая команда не могла пройти весь сезон без спадов. Вспомните, как колбасило «Питтсбург» в регулярке перед тем, как они взяли Кубок Стэнли. Или великий «Детройт» с Русской Пятеркой – были осечки в плей-офф с «Сан-Хосе», «Нью-Джерси», «Колорадо». Только потом удалось выстрелить, взять четыре чашки.

Так что «Тампа» сама выберется из своих проблем. Ну а Василевский в матче с «Чикаго» показал, что «Везина Трофи» он все-таки достоин. Кстати, он сделал уже седьмой сухарь в сезоне, и это повторение клубного рекорда, принадлежавшего Николаю Хабибулину.

2. СЕРИЯ «КОЛОРАДО»

С ума сойти, «Эвеланш» одержали уже десятую победу подряд! Теперь в гостях побежден «Торонто». Радует, что и Наиль Якупов снова начал забивать. Это его девятый гол в сезоне, хотя россиянин получил только девять минут игрового времени.

А что? Красиво забил Наиль. Получил передачу от своего партнера по звену Керфута и вогнал шайбу в сетку в одно касание.

Кстати, это вторая по продолжительности победная серия в богатой истории «Колорадо». Пока рекорд принадлежит той команде из 1999 года (10 января – 7 февраля), которая победила 12 раз подряд.

И еще – вратарь «Эвеланш» Джонатан Бернье одержал девятую победу подряд и начал охоту за рекордом Патрика Руа (11 побед в том же 1999 году). Плохой знак для пока травмированного Семена Варламова, которому нужно еще вернуться в состав. Но статус первого голкипера он уже потерял.

3. РЕЙТИНГ СВЕЧНИКОВА

Скаутское бюро НХЛ представило рейтинг лучших молодых хоккеистов, доступных на драфте в 2018 году.

Порадовало, что на первом месте среди игроков из лиг Северной Америки оказался Андрей Свечников, выступающий за «Бэрри Колтс». Даже травма руки и неудачное выступление сборной России на молодежном чемпионате мира не пошатнули позиции нашего форварда.

Свечникову давали мало игрового времени, но он набрал 5 (0+5) очков. Скауты видят в нем большой талант, Андрея должны выбрать под вторым номером на драфте. Первым будет шведский защитник Расмус Далин, возглавляющий рейтинг от Европы – он играет за «Фрелунду».

Кто еще от России в этом рейтинге? От Европы – Григорий Денисенко (№4), Виталий Кравцов (№10), Михаил Бицадзе (№16), Дмитрий Семыкин (№20). От Северной Америки – Александр Алексеев (№26), Дмитрий Завгородний (№54).

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 40 сэйвов в матче с «Чикаго» (2:0)

2** – Наиль ЯКУПОВ (Колорадо)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Торонто» (4:2)

3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

4 броска в матче с «Чикаго» (2:0)

Общий зачет по сезону*:

50 – Овечкин

46 – Радулов

45 – Кучеров

43 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

31 – Тарасенко, Василевский

27 – Кузнецов

25 – Бучневич

22 – Проворов

18 – Дадонов

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Худобин

14 – Куликов

13 – Варламов

12 – Зайцев, Задоров, Якупов

9 – Наместников

8 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Чикаго – Тампа-Бэй – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Куниц, Гурд

Ч: Анисимов (0+0; -2, 0, 0, 15.30)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 4, 18.52)

Наместников (0+0; 0, 0, 2, 14.58)

Сергачев (0+0; 0, 4, 1, 17.08)

в Василевский (40-40; 100%, 60.00)

Торонто – Колорадо – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Марло, Мэттьюз – Бурк, ЯКУПОВ, Комо, Ландеског

К: Якупов (1+0; +2, 0, 2, 9.05)

Задоров (0+0; -1, 0, 1, 23.41)

Нью-Джерси – Детройт – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Бертуцци, Бут, Ларкин

Миннесота – Оттава – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Паризе, Закер, Гранлунд – Дюшен

Аризона – Айлендерс – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Казинс, Перлини, Казинс – Бовилье, Бовилье

Калгари – Баффало – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Ткачук – Уилсон, Айкел

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 61 (27+34) очко, Маккиннон Колорадо – 59 (23+36), Таварес Айлендерс – 57 (26+31), Годро Калгари – 55 (15+40), Жиру Филадельфия – 55 (14+41)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 51 (29+22), МАЛКИН Питтсбург – 49 (21+28), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 45 (20+25), РАДУЛОВ Даллас – 44 (18+26), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 43 (13+30), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 30 (13+17), ДАДОНОВ Флорида – 29 (10+19).