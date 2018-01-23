Бывший нападающий сборной России, столичного «Спартака», а вместе с этим всем еще и мой любимый игрок детства Георгий Евтюхин в январе был приглашен красно-белыми для символического вбрасывания и проведения автограф-сессии во время матча с «Нефтехимиком» и снова напомнил мне о том, что неплохо было бы его разыскать. Уж больно скудна информация о нем в интернете. Последнее более или менее объемное интервью в следующем году отпраздновало бы 20 лет.

Но мы решили этого не допустить.

– Алло, Георгий?

– Да, слушаю.

– «Советский спорт» беспокоит. Есть предложение встретиться и поговорить.

– Хм, неожиданно.

– Как у вас со временем?

– Да вот с утра ребенка в сад только надо отвести и пожалуйста.

– Отлично, у меня те же заботы. Значит в четверг, 10 утра возле метро «Перово»?

– Договорились.

В Москву наконец-то пришла зима. Но лучше поздно, чем никогда. На разъезжающихся ногах, проваливаясь в сугробы, мы медленно направились от метро в сторону ближайшей кофейни…

– Так значит «Советский спорт»? А кому теперь газеты-то нужны, кто их читает? Все ж в интернете сидят.

– Это для сайта. Его еще читают. А в интернете действительно сидят все, вот только я там что-то вас не вижу.

– Да мне вроде бы пока незачем. Даже электронную почту свою не помню. У меня жена всеми этими вопросами занимается.

– Есть электронная почта? Это уже хорошо!

ИВАНОВ И ШАМОЛИН В ОДНОМ ЗВЕНЕ – ИДЕЯ ЯКУШЕВА

– Начинали вы в «Спартаке» и вдруг очутились в СКА МВО.

– В армию отправили служить. На два года, как положено. Нормальная практика для того времени. Там же выступал и голкипер Максим Михайловский впоследствии перешедший в ЦСКА, защитник Олег Комиссаров.

– Победа «Спартака» на Кубке Шпенглера 1991 года до сих пор остается последним трофеем в истории клуба. Вы выходили на лед в том турнире? Матчи вижу, а очков нет.

– На тот момент я только пришел в команду, и меня использовали в четвертом звене. Обычное дело для новичка. Но давали играть в каждом матче.

– Кто придумал тройку Дмитрий Шамолин – Георгий Евтюхин – Михаил Иванов? И куда пропал последний? Совсем не слышно про него…

– Это сочетание придумал Александр Сергеевич Якушев. А что касается Миши Иванова, то он подался в религию и служит в одном из храмов. Где конкретно – не могу сказать, не знаю. Но ситуация простая: каждый занимается тем, что ему близко. Миша выбрал такой путь. Ходили слухи, что вроде бы Зинэтула Билялетдинов во время своей работы в «Динамо», ездил к Иванову, чтобы тот с позволения настоятеля храма возобновил карьеру игрока. Видимо, не сложилось. А Дима Шамолин жив-здоров и никуда не пропадал. За ветеранов гоняет.

– Вы – центральный нападающий. Много очков набирали в большинстве. Почему сейчас так слабо российские игроки играют в неравных составах?

– Только через тренировки можно что-то изменить в лучшую сторону. В «Спартаке» 90-х было как минимум три заготовки на реализацию «лишнего» игрока. Пробовались различные варианты. Не получается сыграть через «тройку», пробуем подключать защитников. Мы же знали свой маневр. Шамолин стягивал защитников на себя, а Иванову от меня шла диагональ на дальнюю штангу. И так много раз. Часто удачно. Но это лишь один из вариантов.

– Есть какие-то особенные методики отработки большинства?

– Изначально, еще в детской секции, тренер расставляет игроков в зависимости от хвата клюшки. Праворукие и леворукие игроки должны располагаться, чтобы было удобно наносить бросок. Но я часто на тренировках и вижу, что игроков расставляют как попало. Это довольно странно. Потому и результата нет.

– Молодежный чемпионат мира смотрели? Один гол в большинстве за весь турнир – это как?

– А я могу объяснить, почему Брагину было очень трудно. В мое время молодые игроки стабильно выступали за основные составы своих клубов. Имели опыт в серьезных матчах. С мужиками играли, проще говоря. И затем добивались результата на чемпионатах мира в своем возрасте. Как вот Костя Коротков, например. А где сейчас они, молодые игроки? Мне тут показали одного в спартаковской школе. Говорят, талантливый. Посмотрел я на него. Ну, не знаю… По стеклам лупит хорошо, но не более.

С МАЙОРОВЫМ НЕ ПОСПОРИШЬ

– Вернемся в буйные 90-е. Матч-туман против омского «Авангарда» помните?

– Да, конечно. Но играть было нельзя в таких условиях. Ничего не было видно на льду. Вообще!



– Да и нам с трибуны тоже…

– Мы еле-еле договорились с Омском, чтобы перенести матч на тренировочный каток и продолжить игру. Хотя по правилам лиги это было запрещено. Но «Авангард» в том году только вышел в Высшую лигу и, может быть, из-за этого омичи не стали поднимать скандал и согласились на перенос. Матч в итоге сыграли.

– Вы при разных тренерах выступали за «Спартак». И вот при Валентине Гурееве «Спартак» установил рекорд из восьми побед подряд и он до сих пор не побит…

– У нас в тот момент просто все получалось. Отличный был состав, сочетания работали. Со слаженностью проблем никаких не возникало. Леха Ивашкин в воротах тащил со страшной силой, спасибо ему. Это был как раз тот случай, когда вратарь не половина команды, а больше. Душой коллектива был, главным «заводилой».

– Борис Александрович Майоров сказал однажды так: «Евтюхин – это отличные руки, но медленные ноги». Готовы парировать?

– Да так и есть, чего уж там. Когда ноги «свежие» – это одно дело. А когда не очень… Не сказать, что я был игроком медленным, но быстрым меня точно не назовешь. Надо, надо было с ногами работать в свое время…

– Стало быть, мэтр был прав?

– Все правильно он сказал.

БЛАГОДАРЕН ТИХОНОВУ ЗА ВЫЗОВ

– Чем запомнилась Олимпиада 1994 года в Лиллехаммере?

– Благодарен Виктору Васильевичу Тихонову за тот вызов. С детства мечтал сыграть на Играх и это произошло. Жаль, что не смогли завоевать медали.

– С какими партнерами вы тогда выходили на лед?

– С Валерой Карповым из «Трактора», царствие ему небесное. С Пашей Торгаевым из Нижнего Новгорода и Игорем Варицким. Он тоже, как и Валера, из Челябинска родом. К какому-то конкретному звену я «прикручен» не был, сочетания менялись, но партнерами были эти ребята.

– Незадолго до старта Игр вас признали лучшим игроком в составе сборной России на «Призе Известий». Было дело?

– Да, все верно.

– Стало быть, вы помните свой гол в ворота чехов с центра площадки?

– Нет, не помню.

– Не может быть. Ну, так я вам расскажу тогда. Играли с чехами и выиграли 1:0. Вы решили щелкнуть из центрального круга и точно в верхний угол попали. Теперь вспомнили?

– С чехами всегда было неприятно играть. Вязкие они, раскатиться не дают. Потому и не запомнился, наверное, тот матч.

ЯПОНЦЫ – ЖГУЧИЕ БЛОНДИНЫ

– Понял. А как возник вариант с Японией? У вас вообще агент был или подобные вопросы решали сами?

– Агентом был Евгений Зимин. И мы решили с Лехой Путилиным рвануть. Там как раз в одной команде можно было использовать двух легионеров. Мы с Путилиным в одной команде, а в другой играл, кстати, Игорь Дорофеев из московского «Динамо».

– То есть, скучно не было?

– В Японии много наших работало. Но тренер у нас был канадец. Нет, хорошо, если бы еще и тренер русский, но с канадцем этим мы нормально работали. Сложнее было с японцами.

– А что с ними не так?

– Недавно приезжала в Москву сборная Южной Кореи в Москву, видели ее?

– Да.

– Там же полно натурализованных канадцев. И у нас тогда так было. Кругом вроде как одни японцы, а как вратарь шлем снимет, смотришь на него – блондин похлеще меня. Вот с такими японцами мы там сражались.

– Забавно. Я смотрю, что статистика у вас там приличная была.

– Да ну, какая там приличная… Старшинов хвастался, что я, мол, там в свое время столько наколотил… а мы смеемся, ну куда нам до Старшинова? К слову, до нас с Путилиным в этой же команде играли Андрей Попугаев и Володя Тюриков. Так что мы, по сути, на обжитое место приезжали.

БРОНЗОВАЯ КУЗНЯ

– Вернувшись затем в «Спартак», вы провели в нем два года?

– Да, как раз тогда уже с командой работал Федор Леонидович Канарейкин. И два сезона под его руководством мы отыграли вполне достойно.

– Как возник вариант с Новокузнецком?

– Позвонил Зимин и предложил вариант с «Металлургом». Я согласился, о чем не жалею. Отличная атмосфера, классный коллектив. С материальной базой проблем не было никаких. Только играй. Я вообще был небольшой любитель часто клубы менять, но тут случай особый. Там же из «Спартака» тоже народ имелся. Леха Ткачук, Вадим Епанчинцев, Женька Петрочинин, Сережа Шаламай, Дима Клевакин. И я подумал, а почему нет?

– С Николаевым сработались?

– Сергей Алексеевич – отличный тренер. И мировой мужик. Всегда мог завести, подбодрить команду. Рассказывал, как в свое время забивал Третьяку. Хорошее настроение было обеспечено всем. И в год пятидесятилетия новокузнецкого хоккея, мы взяли бронзовые медали чемпионата.

– Как отнеслись к тому, что «Кузню» с этого сезона убрали из КХЛ?

– Причины мне неизвестны. По каким критериям принимают такие решения? Я не знаю. Сейчас вовсю обсуждается, кого со следующего сезона скинут. Но кого конкретно и почему – толком непонятно. Что касается Новокузнецка, то там продолжает работать школа, растут пацаны. А основной команды в КХЛ нет. Ну и зачем тогда это все? Хорошего мало, конечно. Жаль болельщиков.

КОВАЛЬЧУК УСПЕВАЛ ЗАБИВАТЬ И ДРАТЬСЯ

– Затем снова был «Спартак», но уже в Высшей лиге и под руководством Николая Соловьева.

– Да, помогли команде вернуться в Суперлигу. Все контрактные обязательства перед игроками выполнялись, так что игра шла. Да и с соперниками там было проще, конечно. Достаточно взглянуть на результаты того сезона – крупные победы случались через раз.

– За Ильей Ковальчуком, по-моему, никто не успевал. Даже свои.

– Ну, сил у него тогда вагон же был. За счет индивидуального мастерства брал свое. Успевал не только забивать, но и подраться. Да и сейчас в СКА он может играть вообще, как хочет. Подбор игроков позволяет.

ТРЕНИРОВАТЬ ТРУДНО. НО ИНТЕРЕСНО

– А в женский хоккей как занесло?

– В какой-то момент я катался в Черкизово, там был лед, где можно было гонять шайбу с друзьями, чтобы хоть как-то поддерживать себя в форме. И там же тренировалась команда «Скиф». Финансировал ее Валерий Шанцев. Но после того, как он стал губернатором нижегородской области, эта команда переехала в Нижний Новгород. Мне предложили поработать с ними. Интересный опыт.

– Смогли сразу переключиться на режим «тренер»?

– Если бы. Будучи игроком о таких вещах даже не задумывался. Дали задание – выполняешь. А тут совсем другие заботы. Как распределить нагрузки, когда на земле работать, когда на льду. Разная дозировка упражнений, изучение сильных и слабых сторон ближайшего противника, тактика.

Раньше же нам просто бросали штангу на плечи – и пошел. Но многое изменилось с тех пор. Индивидуальный подход в тренировочном процессе очень важен.

– Сейчас вы тренируете?

– Любительскую команду строительной компании, которая занимается постройкой коттеджей на Истринском водохранилище. Пригласили меня, за что я им благодарен. Люди днем работают, а вечером тренируются. Уже шесть лет сотрудничаем.

ЖДУ ОЛИМПИАДУ. И ЗОЛОТА

– Часто смотрите нынешний «Спартак»?

– Не всегда получается. Время от времени, скажем так.

– И каковы впечатления?

– Пожестче бы с легионерами… Они должны показывать, что сильнее местных, иначе какой смысл в их приглашении? Смотрю порой на игру и думаю, что может быть стоит на их месте попробовать наших молодых? Ну, видно же, что недорабатывают в отдельных эпизодах. А молодой игрок понимает, что за основу надо биться и будет злым, настырным. Легионеры же зачастую играют так, что понимаешь: вне зависимости от качества их игры, они все равно будут проходить в состав.

– Это нападающие. А какие наблюдения по игрокам обороны?

– Доигрывают они. Я про тех, кто пришел в команду по ходу сезона. По крайней мере, мне так кажется, может быть, я и ошибаюсь. Или клуб просто экономит на трансферах. Но оборону нужно усиливать обязательно. Иногда страшные вещи вижу. Игрок команды мастеров выбрасывает шайбу через свой «пятак» – разве так можно? В любительском-то хоккее такое нечасто увидишь, а тут вроде как профи и такие дикие ошибки…

– «Спартак» выйдет в плей-офф?

– Ну, поезд уже поехал. Успеют ли они запрыгнуть на него? Посмотрим. Но знаете, когда сам выходил на лед, то четко понимал: я – из «Спартака». Это шло от сердца или еще как-то – сложно объяснить. Есть ли сейчас у ребят в команде такое ощущение? Не знаю.

– За Олимпиадой будете следить?

– Конечно. Туда же весь КХЛ отправляется, НХЛ отдыхает, так что надо ловить свой шанс.

– Владислав Третьяк мечтает о победе сборной в этой Олимпиаде. А о чем мечтали бы вы на его месте?

– О том же самом – о золоте. А если проиграем, страшно представить, что тогда будет. Нет-нет. Надо стремиться только к первому месту, и нам это вполне по силам.