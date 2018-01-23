– Поздравляю вас с девятым голом в сезоне. Какие впечатления от матча с «Торонто» (4:2)?

– Игра получилась интересной, хорошей. Рубились две молодые команды. Одна хотела продолжить победную серию, а другая желала ее остановить.

Мы действовали строго, по заданию, создавали много моментов в зоне атаки. Во всех матчах мы стараемся гнуть свою линию, и это нам приносит результат.

– Интересно, что ваша победная серия началась тоже с игры против «Торонто».

– Правда? Я даже не заметил.

– Тяжело ли держать такой темп, когда обыгрываешь всех подряд? Это ведь отнимает много сил.

– Нет. Секрет в том, что каждый хоккеист этой команды – определенный паззл. У нас нет игроков, которые выпадают. Поэтому каждый делает свою работу, и справляется с ней очень хорошо. Вратарь подчищает сзади, защита ложится под шайбы, блокирует броски, закрывает меньшинство… «Колорадо» по всем линиям действует эффективно, и отсюда результат.

Еще залог успеха – делать меньше ошибок. Если взять начало сезона, то мы могли проваливаться в концовках периодов, допускать ляпы на синей линии. А сейчас даже молодежь стала матерой и понимает, как нужно действовать в важных моментах.

– «Эвеланш» – одна из самых молодых команд лиги. У вас тут есть преимущество?

– Главное – у нас есть коллектив. Замечательная, теплая атмосфера в раздевалке. Очень дружные и веселые ребята. Нет никаких проблем с дисциплиной, ну что вы. Иначе у нас не было бы такого результата.

– Обмен Мэтта Дюшена повлиял на «Колорадо»?

– Как видите! Так и повлиял. Это бизнес, и разговоры о его обмене шли давно, хотя я только первый год в команде. Но наше дело – играть, а стратегические решения принимает менеджмент.

– Что нужно сделать лично вам, чтобы тренер давал больше игрового времени?

– Не знаю, что еще сделать! – смеется Якупов. – Забивать в каждом матче, наверное. Такая ситуация для меня не впервой, и чувствую, мне время понемногу увеличивают. Это приносит свои плоды. Трудиться надо, стараться. Только так время и получишь.

А так у нас все четыре звена играют здорово. Конкуренция приличная в команде. Едва оступился, и тебя меняют.

– Вы дополнительно тренируетесь?

– Каждый день как папа Карло! А почему нет? Из-за плотного графика у нас меньше командных тренировок, больше индивидуальных. Было бы желание, а время всегда найдешь. И если ты не получаешь много времени на льду, то должен выполнять работу в зале.

– Денвер находится на высоте 1,6 км над уровнем моря. Правда, что физические нагрузки там переносятся тяжелее, и идет обезвоживание организма? Это влияет на игру?

– Влияет. Меня попросили приехать за две недели до сборов. Сказали, что будет тяжело. Первая неделя получилась нормальной, все здорово. А вторая неделя была настолько тяжелой, что в жизни такого не случалось! Абсолютный упадок сил. Два-три дня ходил уставшим, будто выжат как лимон.

А потом привыкаешь. И говорят, что легче играть на выездах, потому что у тебя есть запас кислорода. А так лицо и тело сушит, надо пить больше воды. Я этим и спасался. Да все нормально. Но я разговаривал с ребятами, которые тоже прилетали в Денвер на выезд. Им тоже было очень тяжело. Как ни крути, во время матча будешь задыхаться.

– И как же справляться?

– Помогает позитивный настрой. Провел пару хороших смен – и уже не думаешь, как ты находишься высоко или глубоко.

– На природу выбираетесь?

– Да какое там?! Тут есть красивые горы. Выезжали в перерыве на несколько дней. А так не хватает времени.

– Вам какое-нибудь прозвище дали в команде?

– Да. Тери.

– Почему?

– Знаете такое блюдо «Курица терияки»? Вот Яки – у меня фамилия, а Тери как соус – так теперь зовут.

– На кого вы равняетесь из действующих хоккеистов?

– Был Павел Буре, но он закончил. Поэтому равняюсь на себя.

– Посмотрите «Матч звезд» в Тампе?

– Думаю, да. Поболею за Нэйтана Маккиннона.

– А за наших? Василевский, Кучеров, Овечкин.

– Да что за них болеть? Они едут туда кайфовать, за удовольствием. Я всегда за русских ребят, удачи им. Может, и я однажды на «Матч звезд» попаду, и вы будете за меня переживать.