По-разному провели последний перед паузой в чемпионате матч кандидаты в олимпийскую сборную.

Заслуженный ветеран Андрей Марков не едет в Пхенчхан. В расширенном списке кандидатов в олимпийскую сборную, обнародованном ФХР, его фамилия не значится.

Главный тренер ЦСКА и помощник наставника сборной Игорь Никитин решил не искушать судьбу и не включил в заявку на матч железобетонных олимпийцев –Андронова, Телегина, Киселевича, Нестерова, а также форварда-универсала Григоренко. Дабы не пойти по пути базового клуба сборной, в понедельник уступившего дома московскому «Динамо».

Зато в полном составе вышла тройка Капризов – Шалунов – Шумаков. Вряд ли последний из них поедет в Пхенчхан, сохраняет неплохие шансы Шалунов. Капризова же в Корее мы наверняка увидим. Иначе зачем ФХР сделала его героем афиш-заставок, зазывающих болельщиков на контрольным матчи против сборной Белоруссии и «Спартака»? Вместе с Дацюком, Ковальчуком, Войновым и Нестеровым?

Да, голы у 21-летнего армейца зимой рождаются в муках – всего одна заброшенная шайба в последних 16-ти матчах. Вчера судьи лишили его второй, долгожданной. При счете 5:4. После продолжительного киносеанса. Оказывается, еще до голевого эпизода Шумаков сыграл высоко поднятой клюшкой. Пожалуй, это был ключевой момент игры.

Но какие волшебные передачи раздает Капризов. В Сочи коньком на зависть футболистам отпасовал Шалунову, бросив его в прорыв. А вчера дважды подряд выводил на разящий бросок двух «Ш».

В составе «Ак Барса» играли четыре легионера-олимпийца плюс бронзовый призер ЧМ-2017 Ткачев, наколотивший в этом сезоне больше 20-ти шайб. Однако далеко не факт, что он отправится в Пхенчхан. Кубок Карьяла-2017 он провалил, уступив место в первом звене Шалунову. А на Кубок Первого канала его не пригласили. В кулуарах ходят слухи, что лидер атак «барсов» не устраивает Знарка по личным качествам. К тому же позицию в центре двух ударных олимпийских звеньев забронировали Дацюк и Шипачев, а в третьей тройке нужен не бомбардир, а универсал. Защищается же Ткачев куда хуже, чем атакует.

Два поражения подряд от соперников, оставшихся за бортом плей-офф, посеяли чуть ли не панику в казанской команде. Жестко прокомментировали ситуацию капитан Свитов и нападающий Лукоянов. Билялетдинов в ответ заявил, что с мотивацией у его подопечных все в порядке. Больше верится тренеру, его «Ак Барс» знал и худшие времена, но, трудности преодолев, добирался до главного финала. Правда, в случае продолжения неудач казанцы рискуют уступить первенство в Восточной конференции своему принципиальному сопернику «Нефтехимику», что в Татарстане вызовет широкий резонанс.

Соперники подарили захватывающий матч, парад голов. На самый взыскательный вкус. На две шайбы Шалунова его конкурент за путевку в Пхенчхан Ткачев ответил результативным бейсбольным ударом слета, вонзив шайбу в ворота потенциального олимпийца Сорокина.

Пять раз команды преуспели в большинстве. Дважды судьи выписывали штраф за фокусы с клюшкой: армеец Сергеев подвинул потерянное орудие производства партнеру Любимову, а отправленный на лобное место Свитов поехал на свою лавку менять сломанное «весло». А это с точки зрения правил криминал.

Близок к голу был выведенный из списка потенциальных олимпийцев защитник ЦСКА Науменков – сначала его могучий щелчок отразил маской вратарь Гарипов, а потом на помощь голкиперу пришла перекладина.

В такой открытой бесшабашной игре несладко пришлось стражам ворот. Винить Сорокина, набравшего завидную форму, язык не поворачивается. Хотя голы Маркова и Галиева на вратарской совести. И все-таки шесть пропущенных шайб накануне олимпийского сбора могут нанести Сорокину психологическую травму. Впрочем, его конкуренты по сборной Кошечкин и Шестеркин в новом году похвастать непробиваемостью отнюдь не могут.

СТАТИСТИКА

Ак Барс (Казань) – ЦСКА (Москва) – 6:4 (2:2, 2:2, 2:0). 7524 зрителя.

Голы: 1:0 Ландер 9 (Бурмистров, Секач, 8.39), 1:1 Шумаков 17 (Шалунов, Капризов, 10.26, б.). 1:2 Шалунов 15 (Капризов, 13.29), 2:2 Ткачев 22 (Марков, Азеведо, 16.52, б.), 3:2 Бурмистров 3 (Глинкин, 23.21), 3:3 Скотт 6 (Робинсон, Блажиевский, 28.18, б.), 3:4 Шалунов 16 (Науменков, Марченко, 31.39, б.), 4:4 Секач 15 (Ландер, 35.27), 5:4 Марков 5 (Клинхаммер, Ландер, 41.14, б.), 6:4 Галиев 11 (Марков, Ткачев, 45.08).

Вратари: Гарипов – Сорокин (Юханссон (45.08, 56.24-56.49)). Штраф: 20-12.