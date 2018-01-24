1. ФЕЕРИЯ РАДУЛОВА

Самая грязная игра сезона состоялась в штате Техас сегодня ночью, где команды набрали в сумме аж 138 минут штрафа. А началось все уже на четвертой минуте, когда подрались Кит Йэндл и Антуан Руссель. Еще через две минуты Майкл Хэйли атаковал и отоварил Радека Факсу… Уже в первом периоде было 84 минуты штрафа: восемь драк, трех игроков изгнали до конца матча, семь двухминутных удалений… Веселуха!

Но в этом матче были не только драки. Первой звездой стал Александр Радулов, набравший три очка. Во втором периоде Саша втащил шайбу в зону и отдал какой-то умопомрачительный пас себе за спину на накатившегося Джейми Бенна.

Через три минуты в большинстве доставили шайбу до Радулова, и он замкнул угол.

А в третьем периоде при счете 4:1 было еще круче. Радулов подхватил шайбу и пробежал с ней почти всю площадку, красиво реализовав выход «один в ноль».

«Даллас» набирает очки в пяти матчах подряд, а Радулов уже близок к Овечкину и Малкину по очкам. Уже 47 (20+27), скоро будет полтинник. Вообще же Александр набирает очки уже в восьми матчах подряд. Лучший, просто лучший.

2. СПАД КУЧЕРОВА

Лучший бомбардир лиги Никита Кучеров последний гол забил 7 января, когда в гостях поразил ворота «Детройта». С тех пор – как отрезало, шесть матчей вхолостую.

Игроки могут сколько угодно говорить, что не думают о своей статистике. Но я понимаю, что Кучеров реально из-за этого переживает.

И как-то сразу забыли, что в первых 19 матчах сезона у Никиты были только четыре игры, в которых он не забросил ни одной шайбы. Он забивал голы как робот, был близок к рекордам. Да и «Тампа» одержала вторую победу подряд после спада, теперь над «Нэшвиллом» - финалистом прошлого сезона.

Что грустить-то? Без спадов еще никто не проходил чемпионат. В конце концов, лучший бомбардир лиги – по-прежнему Кучеров, и это все не просто так.

Тем не менее, тренер «Тампы» Джон Купер закручивает гайки, и вот уже он оставил в запасе – впервые в этом сезоне – 19-летнего защитника Михаила Сергачева. Ему было оказано доверие, когда сломался Виктор Хедман. Но к этой ноше Сергачев оказался не готов, набрал лишь 1 (0+1) очко в пяти матчах. И его посадили здоровым в ложу прессы. Будем верить, что ссылка окажется недолгой.

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ АНТИПИНА

И еще о трех россиянах. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел только три минуты на льду в матче против «Сан-Хосе». Он стоял с шайбой у борта, слишком долго думая, как продолжить атаку. Но это не повод для Томаша Хертла, чтобы убивать Куликова силовым приемом. Было тяжело смотреть, как Дмитрий ползет по льду, и там остается кровь. Матч он не продолжил, конечно.

Интересный матч состоялся в Эдмонтоне. Туда приехал «Баффало», в составе которого появился защитник Виктор Антипин. Мы уже забыли, как он выглядит. Россиянин не играл с 19 декабря, то есть пропустил больше месяца. Он восстанавливался после какой-то болезни, из-за которой потерял пять килограммов. Какая-то странная форма гриппа.

Антипин выглядел неплохо и заработал «+1» за полезность, а его «клинки» оторвались на бедных «Ойлерз» (5:0), у которых в этом сезоне все валится из рук.

В составе у «Эдмонтона» появился Антон Слепышев, который пропустил пять матчей. Его готовили к обмену, искали варианты, да так ничего не нашли. Что ж игроку пропадать? Пусть работает. Антон очень старался, нанес за 13 минут аж шесть бросков – больше всех в команде. Но в цель не попало ничего.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой» (6:1)

2** – Владислав НАМЕСТНИКОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ)

3*** – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Оттавой» (3:0)

Общий зачет по сезону*:

50 – Овечкин

49 – Радулов

45 – Кучеров

43 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

32 – Тарасенко

31 – Василевский

27 – Кузнецов

25 – Бучневич

22 – Проворов

18 – Дадонов

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Худобин

14 – Куликов

13 – Варламов

12 – Зайцев, Задоров, Якупов

11 – Наместников

8 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Нэшвилл – Тампа-Бэй – 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Эллис, Арвидссон, Суббан – Куниц, НАМЕСТНИКОВ, Стэмкос, Гурд (НАМЕСТНИКОВ)

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 1, 16.33)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 1, 22.28)

Наместников (1+1; +4, 0, 3, 18.00)

Даллас – Флорида – 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Шор, Бенн (РАДУЛОВ), РАДУЛОВ, Янмарк, РАДУЛОВ, Питлик – Экблад

Д: Радулов (2+1; +2, 2, 4, 16.33)

Ф: Дадонов (0+0; -1, 2, 1, 15.30)

Эдмонтон – Баффало – 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Райнхарт, О’Райлли, Гиргенсонс, Айкел, О’Райлли

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 6, 13.10)

Б: Антипин (0+0; +1, 0, 2, 19.31)

Вегас – Коламбус – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Карлссон, Миллер, Хант, Нил, Карлссон, Хаула – Нутиваара, Андерсон (ПАНАРИН), Калверт

К: Панарин (0+1; +1, 0, 3, 19.55)

в Бобровский (37-32; 86,5%, 58.44)

Сент-Луис – Оттава – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Соботка, ТАРАСЕНКО, Шенн

СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 6, 19.32)

Барбашев (0+0; 0, 2, 2, 10.26)

Монреаль – Колорадо – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Делорье, Гальченюк, Друин, Галлахер – Маккиннон, Комфер (ЯКУПОВ)

К: Якупов (0+1; +1, 2, 1, 11.55)

Задоров (0+0; 0, 0, 1, 22.01)

Питтсбург – Каролина – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Симон, Ди, Гюнтцель – Д.Райан

П: Малкин (0+0; 0, 0, 4, 21.37)

Детройт – Филадельфия – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Эрикссон, Нильсен – Макдональд, Ворачек, Конечны

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 1, 23.42)

Анахайм – Рейнджерс – 6:3 (4:2, 0:1, 2:0)

Браун, Перри, Коглиано, Хенрик, Ракелл, Гецлаф – Рик Нэш (БУЧНЕВИЧ), Рик Нэш, Грабнер

Р: Бучневич (0+1; +1, 0, 2, 15.07)

Сан-Хосе – Виннипег – 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)

Павелски, Кутюр, Тирни, Мейер – Перро, Армиа, Литтл, Армиа, Литтл

В: Куликов (0+0; +1, 0, 0, 3.04)

Ванкувер – Лос-Анджелес – 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)

Эрикссон, Эрикссон, Ванек, Бартши, Бесер, Бесер – Аяфалло, Копитар

Бостон – Нью-Джерси – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Нэш, Бержерон, Маршан – Вуд, Северсон

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 61 (27+34) очко, Маккиннон Колорадо – 60 (24+36), Таварес Айлендерс – 57 (26+31), Стэмкос Тампа-Бэй – 56 (18+38), ЖируФиладельфия – 56 (14+42)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 51 (29+22), МАЛКИН Питтсбург – 49 (21+28), РАДУЛОВ Даллас – 47 (20+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 46 (21+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 43 (13+30), ПАНАРИН Коламбус – 39 (12+27), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 37 (16+21), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 31 (13+18), ДАДОНОВ Флорида – 29 (10+19).