После крупной победы красно-белых над рижанами (5:2) наш обозреватель подсчитывает шансы «Спартака», «Динамо» и «Северстали» на участие в плей-офф.

Как и ожидалось, красно-белые перед паузой набрали три нужнейших в турнирной борьбе очка в матче с главным аутсайдером чемпионата КХЛ. Рижане, фактически уже давно закончившие чемпионат, приехали в Москву после серии из шести поражений. А сейчас вообще обеспечили себе последнее место на Западе.

«Спартак» победил крупно. Среди его пяти шайб, пожалуй, стоит отметить дебютный гол хозяев. Вилле Лаюнен и Лукаш Радил получили за него по результативному баллу. И одновременно отметили свой первый юбилей в КХЛ – 100 очков. Радил, вызванный в состав сборной Чехии на Олимпиаду вообще порадовал в среду результативностью – набрал три очка за передачи. Жаль, что в контрольном матче со сборной России ни его, ни американца Райана Стоа в составе «Спартака» уже не будет. То есть, красно-белые выступят против наших олимпийцев не самым сильным составом.

Очередной гол забил и Александр Хохлачев, в предыдущем поединке отметившийся хет-триком в ворота «Северстали».

В целом хозяева все решили еще в концовке второго периода, когда забросили в раздевалку рижан сразу две шайбы за одну минуту. А на 29-й секунде третьего периода поставили точку на надеждах гостей отыграться.

Эта победа вернула «Спартак» на седьмое место в таблице Запада. Но даже она отнюдь не гарантирует «гладиатором» участие в плей-офф. Все теперь решится только через месяц. В самых последних матчах «регулярки». И самое время прикинуть – на что могут рассчитывать три команды, лишь две из которых продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

1. «СПАРТАК»: НЕ СТОИТ ТЯНУТЬ ДО ДЕРБИ

У красно-белых впереди две встречи – с ярославцами и московским «Динамо». И 82 очка на счету. Очевидно, что откладывать судьбу своего участия в плей-офф на венчающее регулярный чемпионат московское дерби «Спартаку» никакого резона нет – опасно! Куда лучше заранее взять хотя бы одно очко в матче с «Локомотивом» и заслуженно праздновать возвращение в Кубок Гагарина.

Хотя и максимальной задачи в двух оставшихся битвах никто не отменял. Ведь шесть очков могут поднять «гладиаторов» еще выше и увести их от встречи со СКА и ЦСКА в первом раунде.

2. «ДИНАМО»: В ТАБЛИЦУ МОЖНО НЕ СМОТРЕТЬ

Часто игроки, описывая свой гол после матча, повторяют шутливую фразу: «Закрыл глаза, бросил, гол!». Бело-голубые сейчас в такой же ситуации. Забивать в дерби надо. А вот оглядываться на соперников смысла никакого нет.

Как бы не сыграли «Спартак» и «Северсталь» свои матчи в конце февраля – судьба московского «Динамо», которое сейчас с 80-ю очками занимает сейчас восьмую строчку в таблице Запада, все равно будет решаться 1 марта, в последний день «регулярки». И не только в московском дерби, но и в параллельной встрече «Северстали» со СКА.

При этом возможно все!

Бело-голубые могут разгромить «Спартак» и все равно не попадут в плей-офф. Если красно-белые перед этим отберут хотя бы одно очко у «Локомотива», а «Северсталь» сумеет набрать пять баллов в битвах с армейскими клубами.

Или динамовцы проиграют «Спартаку» в четвертый раз за сезон, пусть даже в основное время, но в плей-офф все равно попадут! Это произойдет в случае, если череповчане наберут в двух матчах не более одного очка.

В любом случае бело-голубым надо громко хлопнуть дверью в последней встрече «регулярки». Пусть даже и напоследок. Это зачтется.

3. «СЕВЕРСТАЛЬ»: НУЖЕН ПОДВИГ. А ЛУЧШЕ – ДВА!

У «сталеваров», которые сейчас с 79-ю очками занимают девятое место на Западе, самая трудная задача. Железно им обеспечивают место в плей-офф только две победы – над СКА и ЦСКА. Причем, одну надо обязательно одержать в основное время, чтобы набрать, как минимум, пять баллов, что позволит при любых раскладах обойти «Динамо».

Впрочем, может хватить и четырех очков – если «Спартак» вдруг проиграет и «Локомотиву» и «Динамо» в основное время. Тогда за чертой окажутся красно-белые.

Опять же попасть в плей-офф череповчанам можно и всего с двумя набранными после паузы очками. Но для этого нужно, чтоб красно-белые обыграли бело-голубых в основное время.

В целом вариантов – тьма. Но, главное, шансы есть у каждого из трех клубов. Поэтому в паузе придется серьезно пахать, чтобы выйти на пик в первой же встрече. Ну а пока – короткий отпуск.