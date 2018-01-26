Два чудесных гола Малкина – защитник «Миннесоты» и сам в шоке (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ОТРЫВ КУЧЕРОВА
Никита Кучеров увеличил на два очка отрыв от Нэйтана Маккиннона, который преследует его в гонке лучших бомбардиров лиги. И тут надо сказать большое спасибо Владиславу Наместникову, который сотворил дубль в конце матча с «Филадельфией» (5:1).
В первом моменте Кучеров здорово крутанулся на месте и выложил шайбу под бросок Владу, который поразил правый угол.
А на 58-й минуте Кучеров снова обострил, и через Стэмкоса шайба снова дошла до Наместникова, который положил ее в сетку.
Теперь лига ушла на четырехдневный перерыв, а Кучеров сыграет в «Матче звезд», потому что ему и ехать никуда не нужно – все будет в Тампе.
И да, обидно за российского защитника Михаила Сергачева. Главный тренер Джон Купер снова оставил в запасе 19-летнего парнишку со словами: мол, иногда полезно посмотреть на хоккей со стороны и чему-то поучиться.
2. ТРИ ОЧКА МАЛКИНА
«Питтсбургу» сейчас нужны очки позарез, чтобы не попасть в ситуацию «Чикаго», который рухнул и с большой вероятностью не попадет в плей-офф. Там какое-то чудо должно случиться после звездного перерыва, чтобы «Чикаго» прорвался в восьмерку.
Ну а «Пингвинз» набирают очки. В первом периоде отличился Евгений Малкин, когда отдал пас из-за ворот, и шайба влетела в сетку рикошетом от Райана Сутера.
А в третьем периоде Малкин забил еще один гол в большинстве, когда простреливал на ворота, и вы не поверите – шайба влетела в сетку рикошетом снова от Райана Сутера!
Защитник «Миннесоты» после этого может брать фамилию «Сутеров» и просить российский паспорт. Хотя нет. А вдруг он и в сборной России будет такие голы в свою сетку забивать?
3. ХИТЫ ЗАДОРОВА
Кого еще хотелось бы отметить сегодня? Конечно, защитника «Колорадо» Никиту Задорова! В гостевом матче с «Сент-Луисом» его команда проиграла, но Задоров провел 11 силовых приемов. Да это же Терминатор какой-то!
Люди пишут в твиттере: «Да это просто монстр, выносил всех подряд». Ну еще бы, при габаритах Задорова (196 см / 104 кг) только так и надо играть.
Вообще в этом сезоне Никита провел 135 силовых приемов, но при этом он и очки набирает: 3+10=13 – это прилично для хоккеиста такого амплуа. Да и о 56 блоках не забудем.
А кому принадлежат рекорды по хитам?
382 – за сезон от Мэтта Мартина
3502 – за карьеру от Здено Хары
19 – в одном матче плей-офф от Брендана Морроу
17 – в одном матче регулярки от Хары и Гэри Робертса
Вот тебе ориентиры, Никита. Будь и дальше королем хитов.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Флоридой» (4:2)
2** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Миннесотой» (6:3)
3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Филадельфией» (5:1)
Общий зачет по сезону*:
53 – Овечкин
49 – Радулов
46 – Кучеров
45 – Малкин
35 – Бобровский
33 – Панарин
32 – Тарасенко
31 – Василевский
27 – Кузнецов
25 – Бучневич
22 – Проворов
18 – Дадонов
17 – Анисимов
16 – Сергачев
15 – Худобин
14 – Куликов
13 – Варламов
12 – Зайцев, Задоров, Якупов
11 – Наместников
8 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев
4 – Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Флорида – Вашингтон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Мальгин, Мальгин – Бэкстрем (КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН, Карлсон (КУЗНЕЦОВ), Коннолли
Ф: Дадонов (0+0; -2, 0, 3, 19.20)
В: Овечкин (1+1; +2, 0, 8, 24.54)
Кузнецов (0+2; +2, 0, 3, 16.05)
Орлов (0+0; -1, 0, 0, 20.41)
Филадельфия – Тампа-Бэй – 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
Конечны – Пойнт, Гурд, Каллахан, НАМЕСТНИКОВ (КУЧЕРОВ), НАМЕСТНИКОВ (КУЧЕРОВ)
Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 5, 21.24)
ТБ: Кучеров (0+2; +3, 0, 3, 16.35)
Наместников (2+0; +2, 2, 4, 14.46)
в Василевский (37-36; 97,3%, 60.00)
Сент-Луис – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Штястны, Шенн, Стин – Керфут
СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 4, 17.40)
Барбашев (0+0; -1, 0, 0, 11.30)
К: Якупов (0+0; +1, 0, 3, 14.05)
Задоров (0+0; 0, 0, 2, 22.56)
Аризона – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Перлини – Веннберг, Аткинсон
К: Панарин (0+0; 0, 2, 0, 17.51)
в Бобровский (39-38; 97,4%, 60.00)
Нью-Джерси – Нэшвилл – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Суббан, Экхольм, Арвидссон
Н: Емелин (0+0; 0, 2, 1, 16.14)
Питтсбург – Миннесота – 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
Симон, МАЛКИН, Хагелин (МАЛКИН), Дюмолин, МАЛКИН, Симон – Э.Стаал, Гранлунд, Бродин
П: Малкин (2+1; 0, 0, 5, 16.19)
Детройт – Чикаго – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Манта – Дебринкат, Дюклер, Хиностроза, Дебринкат, Дебринкат
Ч: Анисимов (0+0; 0, 2, 2, 13.33)
Даллас – Торонто – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Сегин (РАДУЛОВ) – Кадри, Хаймэн, Кадри, Мэттьюз
Д: Радулов (0+1; +1, 0, 4, 22.34)
Эдмонтон – Калгари – 4:3 бул. (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Дэвидсон, Кассиан, Дэвидсон, Макдэвид (п.бул.) – Ткачук, Джиордано, Ткачук
Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 3, 9.35)
Ванкувер – Баффало – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Райнхарт (АНТИПИН), Баптист, Окпосо, Ларссон
Б: Антипин (0+1; +1, 2, 0, 18.09)
Сан-Хосе – Рейнджерс – 5:6 (2:2, 1:3, 2:1)
Гудроу, Кутюр, Кутюр, Власик, Хертл – Хэйз, Фаст, Макдона, Макдона (БУЧНЕВИЧ), Шей, Миллер
Р: Бучневич (0+1; -2, 0, 2, 16.45)
Оттава – Бостон – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Шабо, Дзингел – Хайнен, Шоллер, Дебраск
Монреаль – Каролина – 5:6 (0:2, 4:3, 1:1)
Юдон, Галлахер, Юдон, Петри, Пачиоретти – Теравайнен, Д.Стаал, Скиннер, Теравайнен, Райан, Уильямс
Анахайм – Виннипег – 4:3 бул. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Хенрик, Ритчи, Кеслер, Хенрик (п.бул.) – Лайне, Танев, Рослович
Вегас – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Хаула – Джонстон, Эберле
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 63 (27+36) очка, Маккиннон Колорадо – 60 (24+36), Кессел Питтсбург – 58 (21+37), Стэмкос Тампа-Бэй – 58 (18+40), Таварес Айлендерс – 57 (26+31), Жиру Филадельфия – 57 (14+43)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 53 (30+23), МАЛКИН Питтсбург – 52 (23+29), РАДУЛОВ Даллас – 48 (20+28), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 46 (21+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 45 (13+32), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 39 (18+21), ПАНАРИН Коламбус – 39 (12+27), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 32 (13+19), ДАДОНОВ Флорида – 29 (10+19).