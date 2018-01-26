1. ОТРЫВ КУЧЕРОВА

Никита Кучеров увеличил на два очка отрыв от Нэйтана Маккиннона, который преследует его в гонке лучших бомбардиров лиги. И тут надо сказать большое спасибо Владиславу Наместникову, который сотворил дубль в конце матча с «Филадельфией» (5:1).

В первом моменте Кучеров здорово крутанулся на месте и выложил шайбу под бросок Владу, который поразил правый угол.

А на 58-й минуте Кучеров снова обострил, и через Стэмкоса шайба снова дошла до Наместникова, который положил ее в сетку.

Теперь лига ушла на четырехдневный перерыв, а Кучеров сыграет в «Матче звезд», потому что ему и ехать никуда не нужно – все будет в Тампе.

И да, обидно за российского защитника Михаила Сергачева. Главный тренер Джон Купер снова оставил в запасе 19-летнего парнишку со словами: мол, иногда полезно посмотреть на хоккей со стороны и чему-то поучиться.

2. ТРИ ОЧКА МАЛКИНА

«Питтсбургу» сейчас нужны очки позарез, чтобы не попасть в ситуацию «Чикаго», который рухнул и с большой вероятностью не попадет в плей-офф. Там какое-то чудо должно случиться после звездного перерыва, чтобы «Чикаго» прорвался в восьмерку.

Ну а «Пингвинз» набирают очки. В первом периоде отличился Евгений Малкин, когда отдал пас из-за ворот, и шайба влетела в сетку рикошетом от Райана Сутера.

А в третьем периоде Малкин забил еще один гол в большинстве, когда простреливал на ворота, и вы не поверите – шайба влетела в сетку рикошетом снова от Райана Сутера!

Защитник «Миннесоты» после этого может брать фамилию «Сутеров» и просить российский паспорт. Хотя нет. А вдруг он и в сборной России будет такие голы в свою сетку забивать?

3. ХИТЫ ЗАДОРОВА

Кого еще хотелось бы отметить сегодня? Конечно, защитника «Колорадо» Никиту Задорова! В гостевом матче с «Сент-Луисом» его команда проиграла, но Задоров провел 11 силовых приемов. Да это же Терминатор какой-то!

Люди пишут в твиттере: «Да это просто монстр, выносил всех подряд». Ну еще бы, при габаритах Задорова (196 см / 104 кг) только так и надо играть.

Вообще в этом сезоне Никита провел 135 силовых приемов, но при этом он и очки набирает: 3+10=13 – это прилично для хоккеиста такого амплуа. Да и о 56 блоках не забудем.

А кому принадлежат рекорды по хитам?

382 – за сезон от Мэтта Мартина

3502 – за карьеру от Здено Хары

19 – в одном матче плей-офф от Брендана Морроу

17 – в одном матче регулярки от Хары и Гэри Робертса

Вот тебе ориентиры, Никита. Будь и дальше королем хитов.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Флоридой» (4:2)

2** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Миннесотой» (6:3)

3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Филадельфией» (5:1)

Общий зачет по сезону*:

53 – Овечкин

49 – Радулов

46 – Кучеров

45 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

32 – Тарасенко

31 – Василевский

27 – Кузнецов

25 – Бучневич

22 – Проворов

18 – Дадонов

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Худобин

14 – Куликов

13 – Варламов

12 – Зайцев, Задоров, Якупов

11 – Наместников

8 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Флорида – Вашингтон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Мальгин, Мальгин – Бэкстрем (КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН, Карлсон (КУЗНЕЦОВ), Коннолли

Ф: Дадонов (0+0; -2, 0, 3, 19.20)

В: Овечкин (1+1; +2, 0, 8, 24.54)

Кузнецов (0+2; +2, 0, 3, 16.05)

Орлов (0+0; -1, 0, 0, 20.41)

Филадельфия – Тампа-Бэй – 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Конечны – Пойнт, Гурд, Каллахан, НАМЕСТНИКОВ (КУЧЕРОВ), НАМЕСТНИКОВ (КУЧЕРОВ)

Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 5, 21.24)

ТБ: Кучеров (0+2; +3, 0, 3, 16.35)

Наместников (2+0; +2, 2, 4, 14.46)

в Василевский (37-36; 97,3%, 60.00)

Сент-Луис – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Штястны, Шенн, Стин – Керфут

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 4, 17.40)

Барбашев (0+0; -1, 0, 0, 11.30)

К: Якупов (0+0; +1, 0, 3, 14.05)

Задоров (0+0; 0, 0, 2, 22.56)

Аризона – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Перлини – Веннберг, Аткинсон

К: Панарин (0+0; 0, 2, 0, 17.51)

в Бобровский (39-38; 97,4%, 60.00)

Нью-Джерси – Нэшвилл – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Суббан, Экхольм, Арвидссон

Н: Емелин (0+0; 0, 2, 1, 16.14)

Питтсбург – Миннесота – 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Симон, МАЛКИН, Хагелин (МАЛКИН), Дюмолин, МАЛКИН, Симон – Э.Стаал, Гранлунд, Бродин

П: Малкин (2+1; 0, 0, 5, 16.19)

Детройт – Чикаго – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Манта – Дебринкат, Дюклер, Хиностроза, Дебринкат, Дебринкат

Ч: Анисимов (0+0; 0, 2, 2, 13.33)

Даллас – Торонто – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Сегин (РАДУЛОВ) – Кадри, Хаймэн, Кадри, Мэттьюз

Д: Радулов (0+1; +1, 0, 4, 22.34)

Эдмонтон – Калгари – 4:3 бул. (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Дэвидсон, Кассиан, Дэвидсон, Макдэвид (п.бул.) – Ткачук, Джиордано, Ткачук

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 3, 9.35)

Ванкувер – Баффало – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Райнхарт (АНТИПИН), Баптист, Окпосо, Ларссон

Б: Антипин (0+1; +1, 2, 0, 18.09)

Сан-Хосе – Рейнджерс – 5:6 (2:2, 1:3, 2:1)

Гудроу, Кутюр, Кутюр, Власик, Хертл – Хэйз, Фаст, Макдона, Макдона (БУЧНЕВИЧ), Шей, Миллер

Р: Бучневич (0+1; -2, 0, 2, 16.45)

Оттава – Бостон – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шабо, Дзингел – Хайнен, Шоллер, Дебраск

Монреаль – Каролина – 5:6 (0:2, 4:3, 1:1)

Юдон, Галлахер, Юдон, Петри, Пачиоретти – Теравайнен, Д.Стаал, Скиннер, Теравайнен, Райан, Уильямс

Анахайм – Виннипег – 4:3 бул. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Хенрик, Ритчи, Кеслер, Хенрик (п.бул.) – Лайне, Танев, Рослович

Вегас – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Хаула – Джонстон, Эберле

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 63 (27+36) очка, Маккиннон Колорадо – 60 (24+36), Кессел Питтсбург – 58 (21+37), Стэмкос Тампа-Бэй – 58 (18+40), Таварес Айлендерс – 57 (26+31), Жиру Филадельфия – 57 (14+43)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 53 (30+23), МАЛКИН Питтсбург – 52 (23+29), РАДУЛОВ Даллас – 48 (20+28), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 46 (21+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 45 (13+32), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 39 (18+21), ПАНАРИН Коламбус – 39 (12+27), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 32 (13+19), ДАДОНОВ Флорида – 29 (10+19).