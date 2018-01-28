- Для вас это седьмой «Матч звезд», и на празднике в Тампе вы тут самый опытный. Можете сравнить нынешние ощущения с теми, которые были в первый раз?

- В этом году совсем другие эмоции, - ответил Овечкин моему коллеге, обозревателю NHL.com/ru Павлу Стрижевскому. – Первое событие всегда более запоминающееся. А сейчас ты уже более опытный в этих делах. Старичок, можно сказать.

- Лига вас хвалит: вот, Овечкин ни разу не отказывается от таких шоу. Это важно для раскрутки лиги, для болельщиков.

- Да, но я один раз отказался, когда меня дисквалифицировали. Я сказал, что раз вы так, то я не должен участвовать. А так я всегда с удовольствием приезжаю. Это хорошие эмоции для себя, для моих родных и близких, для всех друзей. Тут прикольно и классно.

- Были годы, когда не хотелось ехать?

- Ну конечно. Потому что сезон длинный, происходят микротравмы, идут физические и моральные спады. А так я сейчас нахожусь в нормальном тонусе. И только за такую поездку.

- А от чего вы кайфуете больше всего?

- Да уже сама атмосфера, игра. Потому что ты выступаешь с лучшими хоккеистами лиги. Их выбрали болельщики, сама НХЛ.

- Вы только что пробили 500 передач, близки к 600 голам. А какой рекорд вам наиболее ценен?

- Каждый гол и передача очень тяжело достаются, поэтому что-то одно выделить тяжеловато. А из юбилеев – скоро будет тысячная игра (пока у Овечкина – 970). Это очень значимое событие. Голы и передачи – одно, а вот матчи…

Надеюсь, меня не поменяют? – Овечкин посмотрел на руководителя «Вашингтона» по прессе Сергея Кочарова. – Или поменяют?

- Пока нет, - ответил Кочаров.

- Видите, пока я еще буду в «Вашингтоне», - засмеялся Овечкин. – Буду первым человеком в истории нашего клуба, кто провел 1000 матчей за одну команду. Это самое главное.