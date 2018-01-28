Русский хоккеист – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – выиграл самый престижный конкурс на «Матче звезд» НХЛ. Что все это значит?

Есть много разных конкурсов на «Матчах звезд». Например, на красоту буллита. Но эффектная мишура часто задвигает в тень исполнительское мастерство. Вспомните, как два раза прокатили Никиту Гусева, который изумительно исполнял свои попытки, показывая технику ультра-си. Но приз лучшему отдавали то защитнику Андрею Миронову, которого везли по льду в продуктовой тележке, то форварду Найджелу Доусу в королевской мантии и с короной.

То же самое – в НХЛ. Но есть безусловные конкурсы. На меткость – чем быстрее ты собьешь все тарелочки, тем лучше. На скорость – забег по кругу, обгони всех. И вот на мощь щелчка – кто сильнее зарядит в цель, тот и король. А не тот, у кого мантия на спине.

Вообще в этом конкурсе обычно побеждают защитники, чья работа – стрелять от синей линии. Но на этот раз на «Матч звезд» не приехали такие пушки, как Здено Хара и Ши Уэбер. Так что шанс появился у Александра Овечкина, а его щелчок из левого круга вбрасывания в большинстве известен всему миру.

Первая попытка – 98,8 мили в час (159 км/ч). И этого хватило для того, чтобы Овечкин стал первым форвардом с 2002 года, кто победил в этом конкурсе. Тогда зажег центр «Детройта» Сергей Федоров, пульнувший шайбу со скоростью 101,5 мили в час (163,4 км/ч).

«Ну а почему мне не пробить соточку?» - задумался Овечкин. И пошел бить еще раз. И выбил 101,3 мили в час (163 км/ч).

«Я очень счастлив», - признался Александр Великий. И сказал, что он думал, в конкурсе победит защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан.

«Если честно, я нервничал, - признался Овечкин. – Я сказал Майку Грину (защитнику «Детройта») и Хенрику Лундквисту (вратарю «Рейнджерс»), что рассчитывал выстрелить где-то на 90 мили в час (145 км/ч). Но смог удивить сам себя».

Второе место занял действительно Суббан (98,7 мили в час – 158,9 км/ч), третьим стал защитник «Далласа» Джон Клингберг – 97,6 (157 км/ч). А вот результаты остальных – Стивен Стэмкос (95,9 мили в час – 154,3 км/ч), Брент Бернс (92,4 мили в час – 148,7 км/ч).

Предыдущие три конкурса выиграл Ши Уэбер, а рекорд всех времен принадлежит Здено Харе – 108,8 мили в час (175 км/ч). Капитан «Бостона» так бабахнул в 2012 году.

Овечкин пошутил в интервью телевидению, что все лето готовился к этому конкурсу. Он что, по сараю с фанеры стрелял? При этом Александр признал, что тут не было Уэбера с Харой, поэтому он смог стать первым.

И надо сравнить этот результат с лучшими образцами КХЛ. На недавнем «Матче звезд» в Астане защитник СКА Патрик Херсли выстрелил шайбу со скоростью 165,8 км/ч. А мировой рекорд принадлежит защитнику Александру Рязанцеву (183,67 км/ч), но в НХЛ его не признают, сомневаясь в качестве российской аппаратуры и расстоянии от линии щелчка до ворот – мол, там были нарушены стандарты.