ЗАБЕГ НА СКОРОСТЬ

Победил, как и ожидалось, капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Мы и раньше знали, что в его коньки вшиты реактивные ракеты. Кстати, МакДи выиграл конкурс на скорость второй раз подряд. На этот раз Коннор показал 13,454 секунды и опередил на 0,125 быстрого форварда «Тампы» Брэйдена Пойнта, который тоже выступил что надо.

ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ

Россияне не бегали по кругу, но Никита Кучеров участвовал в конкурсе на точность передач. Задания там были коварными, у лучшего бомбардира лиги ушло на них почти 100 секунд. Следующие участники его время только улучшали, а победил в соревновании защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело, отстрелявшийся за 46 секунд.

Но расстраиваться Кучерову из-за этого не надо вообще. Смешно видеть заголовки, где пишут, что Никита выступил неудачно. Алле, граждане, это ведь только развлекуха! Это даже не тренировочный матч. Тут даже намека не может быть на критику. Все равно как ругать человека за то, что он медленно вылавливает апельсин ртом из таза на сельской свадьбе.

КОНКУРС БУЛЛИТОВ

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери отразил 14 буллитов подряд. Кстати, забить ему смог только Кучеров. Забавно, что вратари выбирали музыку под свое выступление. И вот Флери поставил хит из мультфильма «Холодное сердце», который так любят маленькие девочки: «Отпусти и забудь». Выглядело это роскошно. В конкурсе участвовал также Андрей Василевский – вратарь «Тампы» отразил три буллита подряд. Кстати, это модификация конкурса на самый красивый буллит, где теперь не нужны выкрутасы и бутафория.

КОНТРОЛЬ ШАЙБЫ

Тут победил форвард «Калгари» Джонни Годро, который прошел сложную эстафету за 24,65 секунды. Его чуть не обогнал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, но спотыкнулся на последнем препятствии. Наверное, снова вспомнил, что с ним в тройке уже нет Артемия Панарина, и «Блэкхокс» уверенно пролетают мимо плей-офф.

ТОЧНЫЙ БРОСОК

Мало того, что Брок Бесер из «Ванкувера» в этом сезоне уже нащелкал 24 гола в чемпионате. Так он еще показал класс на звездном шоу, поразив пять мишеней с восьми попыток за 11,136 секунды. На какие-то мгновения он опередил Брайана Бойла (11,626), которого искупали в овациях. Человек в прошлом году узнал страшный диагноз, мог закончить с хоккеем. Но не просто остался, а поехал на «Матч звезд». И это даже не чудо, а сила характера.