Не буду повторяться, разбирая Запад. Поскольку уже делал подробный расклад для «Динамо», «Спартака» и «Северстали», продолжающих биться за плей-офф, в одном из предыдущих материалов. Если коротко, фаворит этой гонки – «Спартак», но в целом ситуация не предсказуемая.

Сегодня разговор пойдет о ситуации на Востоке, где заварилась еще более густая каша из клубов, которые до сих пор не обеспечили себе участие в Кубке Гагарина.

А таковых целых пять! При том, что вакантных мест в восьмерке только четыре. Но не то удивительно, что борьба за них затянулась до самого финиша (вот вам и скучный предсказуемый чемпионат!). А то, что чуть ли не самым вероятным на непопадание в плей-офф оказался недавний лидер – «Авангард»!

Но давайте по порядку.

«Магнитка», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Авангард», «Амур».

Вот пять клубов, которые в паузе не будут спать спокойно, а на пик постараются выйти не к началу плей-офф, а в конце февраля – к двум решающим матчам «регулярки».

Разберем положение каждого.

«Металлург» из зоны риска я убираю сразу. Уральцам для железной прописки в плей-офф не хватает всего пары очков. И я думаю, что они их возьмут в первом же матче после перерыва, когда примут дома «Югру». Задача это для «Магнитки» даже с ее нынешними проблемами плевая.

Как ни странно, спокоен я и за «Салават». Почти не сомневаюсь, что уфимцы удержатся на первом месте в дивизионе и, соответственно, сохранят вторую строчку в Восточной конференции. Да, соперники у «юлаевцев» в двух домашних встречах будут далеко не простые – «ХК Сочи» и «Ак Барс». Но оба эти клуба уже сейчас в плей-офф. И готовиться они будут в паузе в большей степени уже к первому раунду Кубка Гагарина, употребив остаток регулярки на раскачку.

Уже писал и повторю – я не понимаю претензий руководства клуба и его болельщиков к бывшему генменеджеру Леониду Вайсфельду. Наоборот, меня потрясло, как здорово уфимцы укрепились в декабре за счет «Адмирала». И если заглянуть вперед, я думаю, что конкуренцию на Востоке «Ак Барсу» составит в первую очередь «Салават». И только во вторую – «Нефтехимик» и «Автомобилист», которые провели отличные сезоны, но менее искушены (не имею в виду тренеров) в кубковой борьбе.

Но вернемся к борьбе за участие в плей-офф.

Следующий в моем рейтинге – «Амур». Да, дальневосточники сейчас занимают только девятое место. Но сейчас они взяли шесть очков у «Куньлуня» и сравнялись с «Авангардом» по очкам. После паузы их ждет еще два матча с «Адмиралом». И турнирная логика подсказывает, что хабаровчане и тут своего не упустят, закончив регулярку с 90 очками.

Преимущество «Амура» перед ближайшими конкурентами в том, что и «Сибири», и «Авангарду» взять в оставшихся матчах шесть очков уже не удастся. Кто-то точно не доберет. Потому что сразу после перерыва их ждет очная ставка.

И именно для омичей это будет матч жизни и смерти. Если они проиграют его в основное время, то даже последующая победа над «Барысом» и три очка за нее, могут ничего не исправить. «Салават» и «Сибирь» сразу станут не досягаемыми. И вся надежда будет на то, что «Амур» не наберет в матчах с «Адмиралом» четырех очков.

Новосибирцам, которые в январе продемонстрировали феноменальный финишный спурт, уступать «Авангарду», конечно, тоже не желательно. Но все же «Сибирь» еще будет иметь шансы обойти и омичей, и хабаровчан в последнем матче. А вот победа над «ястребами» в основное время – сразу пропишет их в плей-офф.

Как ни крути, омичи оказались сейчас в наиболее тяжелой ситуации. Хотя перед началом сезона такого стресса для болельщиков ничего не предвещало. Может клуб поторопился разорвать отношения с Федором Канарейкиным? Год назад этот специалист с более скромным составом уверенно занял на Востоке второе место. А уж борьба за плей-офф при нем и в страшном сне не могла присниться омским любителям хоккея. И год назад, и в этом сезоне они рассчитывали на медали…