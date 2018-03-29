Чемпионат мира, который пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге, должен получиться очень статусным. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду. И вот многие хоккеисты, которые соскучились по международным соревнованиям, хотят прилететь в Данию. Канадцы ждут в состав лучшего бомбардира лиги Коннора Макдэвида и Райана Ньюджента-Хопкинса из «Эдмонтона», за американцев может сыграть Патрик Кейн, у шведов не исключается Хенрик Лундквист…

А кто сыграет за сборную России? Кого мы позовем из НХЛ? У меня есть кое-какие инсайды.

НЕТ ШАНСОВ

ф Николай Голдобин («Ванкувер»), ф Наиль Якупов, ф Владислав Каменев (оба – «Колорадо»), ф Никита Щербак («Монреаль»), ф Евгений Свечников («Детройт»), ф Валентин Зыков («Каролина»), в Александр Георгиев («Рейнджерс»), ф Максим Мамин («Флорида»)

Политика сборной России очень проста. Никто не будет использовать чемпионат мира как полигон для обкатки молодежи. Это турнир, который необходимо выиграть – тем более в тот сезон, когда мы завоевали олимпийское золото. Поэтому хоккеисты «на вырост» приглашены не будут. Пусть Зыков и набирает пять очков в трех матчах за «Каролину», пусть Щербак и забивает красивые голы за «Монреаль», пусть Георгиев и феерит в воротах «Рейнджерс»…

Они – светлое будущее нашего хоккея. А теперь идет речь о настоящем. Май 2018-го, здесь и сейчас. Тем более, возможно, это будет последний турнир для главного тренера Олега Знарка. Он ведь еще не подтвердил, останется ли после чемпионата мира. Никто не хочет уходить проигравшим.

И никто никогда из наших тренеров не брал в один сезон золото Олимпиады и чемпионата мира (если не считать совмещенные турниры). Так что для Знарка это уникальный шанс войти в историю. Конечно, он пригласит всех сильнейших игроков.

ТРАВМЫ

ф Николай Кулемин («Айлендерс»), з Ринат Валиев («Монреаль»)

Эти два игрока сейчас травмированы, поэтому мы их сразу вынесем за скобки. Хотя, честно говоря, вероятность их попадания на чемпионат мира даже здоровыми была очень маленькой. Да что там, она стремилась к нулю.

МАЛО ШАНСОВ

ф Антон Слепышев («Эдмонтон»)

Что мешает вычеркнуть Слепышева из списка кандидатов уже сейчас? То, что это неплохая рабочая лошадка, причем Антон выступает в НХЛ уже несколько лет. Иногда что-то создает в атаке «Ойлерз», но в основном, таскает рояль за Макдэвидом и компанией. Но надо подумать, вызывать ли Слепышева на сборы. Может, он покажет себя так хорошо, что пробьется в состав?

БУДУТ ДУМАТЬ

ф Артем Анисимов («Чикаго»), ф Александр Радулов («Даллас»)

Два известных игрока, два ветерана. И у каждого – своя ситуация. Анисимов имеет репутацию крепкого центрфорварда третьего-четвертого звена, он выступал у Знарка на Кубке мира. Правда, очень часто Артем хватает травмы. Не факт, что будет здоров и теперь. Вообще с ним стоит провести переговоры.

Сложнейший характер у Радулова. Но думаю, в сборной поступят так – поговорят с ним, пошлют официальное приглашение. Если Александр откажется, то шайба на его стороне – он сам не хочет приезжать в сборную России. Кто-то его будет за это критиковать. Если не позвать одного из лучших наших игроков НХЛ на чемпионат мира, то под огонь попадет уже Знарок. Ну что вы, Радулова будут звать, вот увидите.

ХОРОШИЕ ШАНСЫ

в Семен Варламов, з Никита Задоров (оба – «Колорадо»), з Виктор Антипин («Баффало»), ф Евгений Дадонов («Флорида»), ф Павел Бучневич, ф Владислав Наместников (оба – «Рейнджерс»)

Этих хоккеистов игнорировать нельзя. Дадонов уже сказал «Советскому спорту», что готов приехать на чемпионат мира. Хороших вратарей у нас хватает, но Варламов сейчас в прекрасной форме. Задоров вырос в шикарного защитника, а Антипин – из обоймы Знарка, его не бросят даже после плохого сезона в НХЛ. Как и Бучневича с Наместниковым, хотя в последних матчах «Рейнджерс» их не видно.

КОГО ЖДАТЬ ПОСЛЕ ПЕРВОГО РАУНДА

Я изучил только те команды, которые не попадают в плей-офф Кубка Стэнли на сегодняшний день. И понятно, что время позволяет ждать звезд НХЛ, которые вылетят в первых двух раундах. Как всегда, мы будем держать минимум три места под ребят из «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов. А как откажешься от Артемия Панарина с Сергеем Бобровским (оба – «Коламбус») или от Владимира Тарасенко («Сент-Луис»)?

Но решение по ним будет приниматься во второй половине апреля, не раньше.