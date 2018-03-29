СКА и ЦСКА сразятся в плей-офф КХЛ в пятый раз. Теперь нас ждет дерби олимпиоников. Вспомним яркие моменты кубкового противостояния армейцев.

2012 год

ОВЕРТАЙМ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Силы соперников, встретившихся в первом раунде плей-офф, были неравны. Питерцы легко выиграли два первых матча дома – 4:1 и 7:1. Но в Москве ЦСКА удалось зацепить первую игру – 3:2 в овертайме. На следующий день страна выбирала Президента, а соперники снова доигрались до овертайма. Основное время завершилось вничью 1:1, счет сравнял москвич Сергей Широков с передачи Николая Прохоркина. Теперь они олимпийские чемпионы, находящиеся по другую сторону баррикад.

Уже на второй минуте дополнительного времени Максим Афиногенов броском с нулевого угла застал врасплох вратаря ЦСКА Ростислава Станю. А в пятом матче питерцы разгромили москвичей – 5:0 и выиграли серию – 4-1.

2014 год

КАК РАДУЛОВА НЕ ПУСТИЛИ В РАЗДЕВАЛКУ

Как и в 2012 году, соперники встретились уже в первом круге. На самом финише регулярного чемпионата ЦСКА лишился своего лидера Александра Радулова, получившего сотрясение мозга.

В Питере сильнее были хозяева – 1:0, 5:1. А в Москве подопечные Джона Торчетти дали бой фавориту. В третьем матче судья Евгений Ромасько ошибочно отменил гол ЦСКА. В овертайме гости вырвали победу. После матча глава Департамента судейства КХЛ принес извинения Торчетти. А Ромасько отправился судить в… НХЛ.

Четвертый матч закрыл серию. Гости снова победили в овертайме – 5:4, хотя по ходу проигрывали – 2:4. А Торчетти не пустил в раздевалку… Радулова. Их нравы!

2015 год

ВЕЛИКИЙ КАМБЭК АРМИИ БЫКОВА

Финал Западной конференции начался с трех побед подряд ЦСКА. Перед четвертым матчем соперники дружно прислали в лигу нарезку с судейскими ошибками. Любопытно, что рефери Алексей Анисимов отработал все семь встреч серии. От звонка до звонка и был награжден «Золотым свистком» как лучший судья сезона.

Во второй питерской игре расчехлил клюшку капитан СКА Илья Ковальчук. Наступил перелом. У ЦСКА затрясло вратарей – Станислава Галимова и Кевина Лаланда. Армия Вячеслава Быкова четырежды положила соперника на лопатки и вытащила серию – 4-3, установив рекорд КХЛ.

Эта серия, как потом выяснилось, стала скрытым финалом. В споре за Кубок Гагарина «Ак Барсу» удалось зацепить лишь один матч.

2016 год

НЕ ХВАТИЛО КОВАЛЬЧУКА

Спустя год армия Дмитрия Квартальнова взяла убедительный реванш, выиграв финал конференции – 4-0. И хотя все матчи прошли в упорной борьбе, команде Сергея Зубова для победы чего-то не хватало. Обе встречи в Санкт-Петербурге закончились за пределами основного времени, а первую из них остановил на 112-й минуте Джефф Плэтт.

А не хватило СКА Ковальчука. По ходу серии с «Локомотивом» он оказался в опале и был выведен из состава. Была надежда, что перед армейским дерби невские армейцы вернут своего капитана, умеющего подбирать ключи к воротам ЦСКА, но этого не произошло. На удивление хладнокровно и уверенно защищал пост номер один москвич Илья Сорокин.

Со второго матча серии на лед выходил рефери Анисимов и отработал оставшиеся три встречи. А всего с учетом плей-офф-2015 он обслуживал десять матчей финала Западной конференции.