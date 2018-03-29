Автор хет-трика Андрей Кузьменко признался, что боялся ошибиться, а Игорь Никитин пояснил, что волшебство ему не пригодилось.

Андрей Кузьменко: Ждем Шалунова и Шумакова

– В прошлом матче вы забили первый гол в плей-офф. Вошли во вкус? – вопрос 22-летнему форварду.

– Так получилось. У нас получилась хорошая тройка. Будем работать дальше.

– Изначально казалось, что такого большого количества голов быть не может в таком матче.

– Да, обе команды в этой встрече не очень играли в обороне. Я был тоже удивлен такому количеству голов. Но у коллективов очень хорошая атака.

– Дальше серия будет такой же результативной?

– Не знаю, что будет дальше. Дни меняются, а силы не безграничны. Посмотрим, как все пойдет.

– Для вас это первый плей-офф. Как ощущения?

– Первый период было боязно. Боялся ошибиться, но после гола Григоренко стало полегче, стали спокойно играть.

– Справляетесь без Шалунова и Шумакова?

– Ждем их, они лидеры нашей команды. Пусть выздоравливают и усиливают нас.

Богдан Киселевич: Не получается засушивать игру

– Нетипично для плей-офф так много голов, – спросили защитника Богдана Киселевича.

– Согласен. Тут не получается засушивать игру, как вы сами видите. СКА – классная команда, исполнители с высоким уровнем мастерства, играют мастера и наказывают за любые просчеты.

– Что стало ключевым?

– Мне сложно сказать. Со стороны виднее. Сами видели: только одна команда забивает гол – тут же забивает вторая и возвращается в игру.

– Серия и дальше будет результативной?

– Не знаю. Но это плей-офф, тут можно ожидать чего угодно. Однако у СКА очень мастеровитая команда. Мы как только выходили вперед – чуть-чуть теряли нить. Где-то ошибались, и нас за это наказывали.

– Когда был овертайм, не думали, лишь бы не пять?

– У нас есть опыт. Мы к нему готовились. Ничего страшного в нем нет.

Игорь Никитин: Волшебство и не понадобилось

– Тяжелая игра, для тренеров перестрелка тяжелая, – начал о матче главный тренер ЦСКА. – Мы рады, что победили, но мы прекрасно понимаем, против кого играем.

– Андрея Кузьменко хочется поздравить с хет-триком отдельно. Вы берегли его для решающих игр, не давали много времени раньше?

– Причин несколько. Для него это первый плей-офф, нужно было входить постепенно. Андрей – молодец.

– СКА быстро сравнивал счет. Это потери концентрации?

– И наши были ошибки, и играем мы против сильной команды.

– Какую таблетку вы дали своей команде перед вторым периодом и не придут ли к вам после этого офицеры WADA?

– Не знаю, как отвечать, – нервно улыбнулся Никитин. – Тут вообще-то волшебства и не надо.

– Говорят, Шумаков сможет сыграть в субботу.

– Я такого не говорил. Спрашиваете у тех, кто сказал такое.

Игорь Есмантович: ЦСКА – духовитая команда

Президент ЦСКА сначала отнекивался от общения, но поддался уговорам.

– Хороший матч, боевой. Повезло нам, а могло повезти СКА. Вся борьба впереди. Обе команды мощные. Наверное, мы везение заслужили. Вот и все.

– Кузьменко был великолепен.

– Не хотел бы его отделять от коллектива, потому молодцы все: от массажиста до Кузьменко. Мелочей нет в плей-офф, да и вообще в спорте. Все сработали.

– Команда играет без Шумакова и Шалунова – двух лучших бомбардиров в регулярке.

– Я уже говорил, что у нас все хоккеисты на вес золота спортивного. Ценится любой игрок. Но не надо забывать, что ЦСКА – духовитая команда. Сегодня тот, кто выполнял эту работу, это подтвердил.

– Свинка не разразится?

– Я бы хотел уйти от слова «свинка». Лучше вообще уйти от медицинских терминологий. Мы делаем все для победы. А Юшкевич приболел.

– Завтра ожидать возвращение Шумакова в команду?

– Он завтра приступает к тренировкам. В дальнейшем только тренерский штаб примет решение, кто будет играть каждый матч.