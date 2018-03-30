1. ДВА ОЧКА СВЕЧНИКОВА

А первой звездой дня мы сегодня признаем форварда «Детройта» Евгения Свечникова, который впервые в карьере набрал два очка за матч. Его же «Ред Кингз» хорошо покуражились в Баффало (6:3).

Конечно, Евгений забил в пустые ворота. Но молодых игроков надо поддерживать, поднимать. И как хорошо ему отдал пас партнер по команде! В принципе у Свечникова есть все задатки, чтобы стать крепким игроком НХЛ.

Но если вбить в твиттер его фамилию, все будут рассказывать вам об Андрее Свечникове, который должен пойти на драфт новичков, где получит в районе второго номера. Первый, как я думаю, забронирован за шведским защитником Расмусом Далином.

Я уже много раз писал о том, что хотел бы увидеть братьев Свечниковых в «Детройте». Но вот такие победы «Ред Уингз», конечно, понижают их шансы в лотерее. Скорее Андрей поедет в какое-нибудь «Баффало» или «Аризону», где будет барахтаться первую половину карьеры. «Детройт» - шестой снизу, и ему бы поднажать. Стать хотя бы вторым-третьим. Снизу. Такие шансы у команды есть.

2. МАТЧ «КОЛАМБУСА»

Главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла умеет учиться на своих ошибках. Год назад он со своей командой выстрелил в первой половине чемпионата – до Рождества, а потом она сдулась. Теперь же Тортс вывел «Коламбус» на пик к концовке регулярки. И мы получили одну из самых горячих команд лиги. В первом раунде ее ждет встреча с «Питтсбургом». На бумаге все понятно, команда Малкина должна идти дальше. Но если оценить именно ход по чемпионату, тонус и энергию прямо сейчас, то разогнавшийся «Коламбус» на скорости может проскочить даже двукратных обладателей Кубка Стэнли последних двух лет.

Теперь вот «Коламбус» расправился с «Калгари» в гостях. Сергей Бобровский сделал 37 сэйвов, Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами, его партнер по звену Пьер-Люк Дюбуа запилил хет-трик.

«Мы говорили о том, что должны завершить сезон сильно, - заметил Дюбуа. – Думаю, лучше жать на газ прямо перед плей-офф, чем в середине чемпионата, когда у тебя еще 30 матчей впереди. Мы не можем контролировать, что делают другие команды. Но все продолжают побеждать, набираются уверенности, и это самое главное».

3. ПОРАЖЕНИЕ «ТАМПЫ»

А вот как раз «Тампа» этот победный импульс потеряла. И теперь не просто проиграла «Бостону», а свалилась с первого места в Восточной конференции и потеряла первую позицию в Атлантическом дивизионе. Это сильный передел власти. Теперь в первом раунде «Тампа» попадает не на «Нью-Джерси» или «Флориду», а на молодой и злой «Торонто», которым руководит гениальный Майк Бэбкок. И не надо ему объяснять, как переиграть коллегу Джона Купера, который на его фоне будет смотреться ребенком.

Вратарь Андрей Василевский расклеился, в последних восьми из девяти матчей пропускал не меньше трех шайб. «Везина Трофи» - приз лучшему голкиперу лиги – уже уплыл из его рук к Пекке Ринне из «Нэшвилла», это совершенно понятно.

Три поражения подряд. Четыре заброшенные шайбы в этих матчах. Все плохо с «Тампой», так в плей-офф не входят. И только Никита Кучеров, как стойкий оловянный солдатик, продолжает набирать очки и идет к своей заветной сотне. Вот кому – респект и уважуха.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений СВЕЧНИКОВ (Детройт)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (6:3)

2** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 37 сэйвов в матче с «Калгари» (5:1)

3*** – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Калгари» (5:1)

Общий зачет по сезону*:

81 – Малкин

76 – Кучеров

72 – Овечкин

57 – Панарин

55 – Радулов

53 – Кузнецов

51 – Бобровский

45 – Дадонов

44 – Тарасенко

38 – Василевский

32 – Бучневич

30 – Варламов

28 – Проворов

22 – Худобин

21 – Анисимов

19 – Задоров, Сергачев

16 – Наместников, Орлов

14 – Куликов, Зайцев

12 – Якупов

9 – Слепышев

8 – Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак

6 – Емелин

4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Бостон – Тампа-Бэй – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шоллер, Пастрняк, Бержерон, Маршан – Миллер (КУЧЕРОВ), Хедман

ТБ: Кучеров (0+1; -2, 2, 1, 19.11)

Сергачев (0+0; -1, 0, 3, 12.07)

в Василевский (29-26; 89,7%, 58.33)

Калгари – Коламбус – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Стюарт – Ханникайнен, Дюбуа (ПАНАРИН), Дюбуа (ПАНАРИН), Нутиваара, Дюбуа

К: Панарин (0+2; +2, 0, 1, 18.12)

в Бобровский (38-37; 97,4%, 60.00)

Нью-Джерси – Питтсбург – 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Палмиери, Холл, Коулман – Шири, Летанг, Хорнквист, Кросби

П: Малкин (0+0; 0, 0, 3, 18.52)

Баффало – Детройт – 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Айкел, О’Райли, Родригес – Ларкин (СВЕЧНИКОВ), Хелм, Манта, Атанасиу, Декайзер, СВЕЧНИКОВ

Д: Свечников (1+1; +2, 0, 1, 11.42)

Оттава – Флорида – 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Пажо, Пяярви, Пажо – Экблад, ДАДОНОВ

Ф: Дадонов (1+0; +1, 0, 2, 18.08)

Миннесота – Даллас – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Гранлунд, Дамба, Паризе, Закер, Паризе – Бенн, Шор

Д: Радулов (0+0; -2, 2, 4, 25.36)

Нэшвилл – Сан-Хосе – 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Террис, Арвидссон, К.Смит, Эллис, Бонино – Кутюр, Диллон, Бедкер

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 11.22)

Чикаго – Виннипег – 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

П.Кейн, Саад, Юрко (АНИСИМОВ), Юрко, Густафссон, Дебринкат – Литтл, Шайфли

Ч: Анисимов (0+1; 0, 2, 1, 16.03)

Ванкувер – Эдмонтон – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Ганье, Пуйо (ГОЛДОБИН) – Макдэвид

В: Голдобин (0+1; +1, 0, 3, 15.08)

Лос-Анджелес – Аризона – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Картер, Картер, Картер, Копитар – Коннотон, Доми

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 97 (38+59), МАЛКИН Питтсбург – 93 (42+51), Жиру Филадельфия – 93 (27+66), МаккиннонКолорадо – 92 (38+54), Копитар Лос-Анджелес – 88 (34+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 83 (45+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 77 (25+52), ПАНАРИН Коламбус – 73 (26+47), РАДУЛОВ Даллас – 67 (27+40), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 62 (31+31), ДАДОНОВ Флорида – 60 (26+34).