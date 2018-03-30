Артемий Панарин в полном порядке, а «Тампа» совсем расклеилась (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях мирового хоккея.
1. ДВА ОЧКА СВЕЧНИКОВА
А первой звездой дня мы сегодня признаем форварда «Детройта» Евгения Свечникова, который впервые в карьере набрал два очка за матч. Его же «Ред Кингз» хорошо покуражились в Баффало (6:3).
Конечно, Евгений забил в пустые ворота. Но молодых игроков надо поддерживать, поднимать. И как хорошо ему отдал пас партнер по команде! В принципе у Свечникова есть все задатки, чтобы стать крепким игроком НХЛ.
Но если вбить в твиттер его фамилию, все будут рассказывать вам об Андрее Свечникове, который должен пойти на драфт новичков, где получит в районе второго номера. Первый, как я думаю, забронирован за шведским защитником Расмусом Далином.
Я уже много раз писал о том, что хотел бы увидеть братьев Свечниковых в «Детройте». Но вот такие победы «Ред Уингз», конечно, понижают их шансы в лотерее. Скорее Андрей поедет в какое-нибудь «Баффало» или «Аризону», где будет барахтаться первую половину карьеры. «Детройт» - шестой снизу, и ему бы поднажать. Стать хотя бы вторым-третьим. Снизу. Такие шансы у команды есть.
2. МАТЧ «КОЛАМБУСА»
Главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла умеет учиться на своих ошибках. Год назад он со своей командой выстрелил в первой половине чемпионата – до Рождества, а потом она сдулась. Теперь же Тортс вывел «Коламбус» на пик к концовке регулярки. И мы получили одну из самых горячих команд лиги. В первом раунде ее ждет встреча с «Питтсбургом». На бумаге все понятно, команда Малкина должна идти дальше. Но если оценить именно ход по чемпионату, тонус и энергию прямо сейчас, то разогнавшийся «Коламбус» на скорости может проскочить даже двукратных обладателей Кубка Стэнли последних двух лет.
Теперь вот «Коламбус» расправился с «Калгари» в гостях. Сергей Бобровский сделал 37 сэйвов, Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами, его партнер по звену Пьер-Люк Дюбуа запилил хет-трик.
«Мы говорили о том, что должны завершить сезон сильно, - заметил Дюбуа. – Думаю, лучше жать на газ прямо перед плей-офф, чем в середине чемпионата, когда у тебя еще 30 матчей впереди. Мы не можем контролировать, что делают другие команды. Но все продолжают побеждать, набираются уверенности, и это самое главное».
3. ПОРАЖЕНИЕ «ТАМПЫ»
А вот как раз «Тампа» этот победный импульс потеряла. И теперь не просто проиграла «Бостону», а свалилась с первого места в Восточной конференции и потеряла первую позицию в Атлантическом дивизионе. Это сильный передел власти. Теперь в первом раунде «Тампа» попадает не на «Нью-Джерси» или «Флориду», а на молодой и злой «Торонто», которым руководит гениальный Майк Бэбкок. И не надо ему объяснять, как переиграть коллегу Джона Купера, который на его фоне будет смотреться ребенком.
Вратарь Андрей Василевский расклеился, в последних восьми из девяти матчей пропускал не меньше трех шайб. «Везина Трофи» - приз лучшему голкиперу лиги – уже уплыл из его рук к Пекке Ринне из «Нэшвилла», это совершенно понятно.
Три поражения подряд. Четыре заброшенные шайбы в этих матчах. Все плохо с «Тампой», так в плей-офф не входят. И только Никита Кучеров, как стойкий оловянный солдатик, продолжает набирать очки и идет к своей заветной сотне. Вот кому – респект и уважуха.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Евгений СВЕЧНИКОВ (Детройт)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (6:3)
2** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)
Сделал 37 сэйвов в матче с «Калгари» (5:1)
3*** – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Калгари» (5:1)
Общий зачет по сезону*:
81 – Малкин
76 – Кучеров
72 – Овечкин
57 – Панарин
55 – Радулов
53 – Кузнецов
51 – Бобровский
45 – Дадонов
44 – Тарасенко
38 – Василевский
32 – Бучневич
30 – Варламов
28 – Проворов
22 – Худобин
21 – Анисимов
19 – Задоров, Сергачев
16 – Наместников, Орлов
14 – Куликов, Зайцев
12 – Якупов
9 – Слепышев
8 – Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак
6 – Емелин
4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев
3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников
2 – Кулемин
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Бостон – Тампа-Бэй – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Шоллер, Пастрняк, Бержерон, Маршан – Миллер (КУЧЕРОВ), Хедман
ТБ: Кучеров (0+1; -2, 2, 1, 19.11)
Сергачев (0+0; -1, 0, 3, 12.07)
в Василевский (29-26; 89,7%, 58.33)
Калгари – Коламбус – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Стюарт – Ханникайнен, Дюбуа (ПАНАРИН), Дюбуа (ПАНАРИН), Нутиваара, Дюбуа
К: Панарин (0+2; +2, 0, 1, 18.12)
в Бобровский (38-37; 97,4%, 60.00)
Нью-Джерси – Питтсбург – 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Палмиери, Холл, Коулман – Шири, Летанг, Хорнквист, Кросби
П: Малкин (0+0; 0, 0, 3, 18.52)
Баффало – Детройт – 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
Айкел, О’Райли, Родригес – Ларкин (СВЕЧНИКОВ), Хелм, Манта, Атанасиу, Декайзер, СВЕЧНИКОВ
Д: Свечников (1+1; +2, 0, 1, 11.42)
Оттава – Флорида – 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Пажо, Пяярви, Пажо – Экблад, ДАДОНОВ
Ф: Дадонов (1+0; +1, 0, 2, 18.08)
Миннесота – Даллас – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Гранлунд, Дамба, Паризе, Закер, Паризе – Бенн, Шор
Д: Радулов (0+0; -2, 2, 4, 25.36)
Нэшвилл – Сан-Хосе – 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
Террис, Арвидссон, К.Смит, Эллис, Бонино – Кутюр, Диллон, Бедкер
Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 11.22)
Чикаго – Виннипег – 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
П.Кейн, Саад, Юрко (АНИСИМОВ), Юрко, Густафссон, Дебринкат – Литтл, Шайфли
Ч: Анисимов (0+1; 0, 2, 1, 16.03)
Ванкувер – Эдмонтон – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Ганье, Пуйо (ГОЛДОБИН) – Макдэвид
В: Голдобин (0+1; +1, 0, 3, 15.08)
Лос-Анджелес – Аризона – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Картер, Картер, Картер, Копитар – Коннотон, Доми
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 97 (38+59), МАЛКИН Питтсбург – 93 (42+51), Жиру Филадельфия – 93 (27+66), МаккиннонКолорадо – 92 (38+54), Копитар Лос-Анджелес – 88 (34+54)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 83 (45+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 77 (25+52), ПАНАРИН Коламбус – 73 (26+47), РАДУЛОВ Даллас – 67 (27+40), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 62 (31+31), ДАДОНОВ Флорида – 60 (26+34).