«Трактор», одолев «Салават Юлаев», сорвал зеленое дерби. О феномене уральской команды «Советскому спорту» рассказал эксперт Александр Гуськов, который будет комментировать матчи в Казани.

ТАНЦЫ МИНУС

Победа «Трактора» над «Салаватом Юлаевом», похоже, застала Челябинск врасплох. Пришлось переносить с местной арены чемпионат мира по танцам. А если команда Анвара Гатиятулина возьмет Казань и выйдет в главный финал розыгрыша Кубка Гагарина, то как минимум два домашних матча «Трактора» наложатся на стартовые игры юниорского чемпионата мира, который принимают Челябинск и Магнитогорск. Как тогда делить арену имени Валерия Белоусова?

Вряд ли «Трактор» разделит участь футбольного ЦСКА, сенсационно не пустившего в Лигу чемпионов-1993 саму «Барселону». Армейцам пришлось играть домашние матчи в… Бохуме и Западном Берлине. В России не нашлось стадионов, которые бы удовлетворяли требованиям самого престижного европейского клубного турнира. А недавняя история с кубковым дележом «ВТБ Ледового дворца» между «Спартаком» и «Динамо»? Все вздохнули с облегчением, когда бело-голубые оказались за бортом плей-офф.

- Эта головная боль «Трактор» не касается, - начал Гуськов. – Команда из Челябинска не то чтобы прыгнула выше головы, а решила задачу-максимум. Ту самую, которая ставилась перед «Салаватом Юлаевом» с его длиной и качественной скамейкой. Я только что вернулся из Челябинска, разговаривал с Анваром Гатиятулиным. Он был счастлив, но пожаловался, что в команде немало травмированных, заменить которых некем. Закончили сезон опытные защитники Никита Никитин и Евгения Рясенский… Казань в этом плане в выигрышном положении.

- Летом под Гатиятулиным качалось кресло. В кулуарах прогнозировали скорую отставку тренера. А «Трактор» под его руководством совершил вертикальный взлет…

- Могу назвать причину. У молодого тренера и игроков установился полный контакт и взаимопонимание. Чего, кстати, не хватило Уфе. Игроки в «Тракторе» вовсе не звездные. Сразу всплывает в памяти ХК МВД Олега Знарка, добравшийся до главного финала и уступивший «Ак Барсу» Кубок Гагарина только в седьмом матче.

- Но у «Трактора» все-таки есть звезды – вратарь Францоуз, юный нападающий Кравцов, Бэйлен, которого лига назвала лучшим защитником второго раунда плей-офф…

- Отчасти соглашусь. Францоуз и Демченко – отличная вратарская бригада. Если бы не чех, то серия с Уфой могла закончиться по-другому. Но кто знал, что в плей-офф выстрелит Кравцов? В регулярном чемпионате он забил всего четыре гола. А тут уже шесть. Размашистым витиеватым катанием Виталий напоминает Женю Кузнецова.

Этот «Трактор» трудно сравнивать с командой Валерия Белоусова, вышедшей пять лет назад в финал. Тогда в Челябинске на первых ролях был Кузнецов, уже ставший чемпионом мира не только среди молодежи, но и среди взрослых. А 18-летний Ничушкин вернулся с молодежного чемпионата мира из Уфы героем и зажег в плей-офф.

ЧЕЛЯБИНЦЫ НАПОМИНАЮТ «МИЛИЦИОНЕРОВ»

- Пару лет назад Францоуз едва не покинул Челябинск. Я сам слышал, как главный тренер «Трактора» Андрей Николишин образно сравнил его с птичкой колибри. Та совершает множество взмахов крылышками в единицу времени, а чешский вратарь - немало лишних движений…

- Теперь же Францоуза называют едва ли не лучшим вратарем КХЛ, перед полуфиналом в Пхенчхане чехи говорили, что он сильнее нашего Кошечкина. У Гатиятулина раскрылся не только он, но и многие игроки, на которых в других командах поставили крест. Как в свое время у Знарка в Балашихе.

- К слову, Знарку пять лет назад не приглянулся Гюнге, ныне лучший бомбардир «Трактора» в плей-офф. Шведу тогда приклеили ярлык «небоец»…

- Еще одно доказательство моих слов. В этом списке нападающие Кручнин, Рыбаков, Петров, Черников, Кокуев, защитник Вишневский…

- В составе этого «Трактора» далеко не всегда находится место ветерану Якуцене…

- Не хочу влезать в тренерскую кухню. Только он знает, нужен ему игрок или нет. Скажу лишь одно – команда у Анвара системная, дисциплинированная, с акцентом на оборону. Но при этом она наколотила семь шайб Уфе в шестом матче серии.

- Есть ли у «Трактора» козыри перед «Ак Барсом»? Шансы на победу в серии?

- Шанс – это не получка и аванс, он есть всегда. А козыри… Да, кубкового опыта у Казани и ее тренера Зинэтулы Билялетдинова хватит на всю Восточную конференцию. Но ведь Эркка Вестерлунд из Уфы – тоже породистый наставник, который выводил сборную Финляндии в финал Олимпиады. И это не помешало Гатиятулину полностью его переиграть. Тем интереснее будем наблюдать за тренерской дуэлью в финале Востока.

В последних играх с «Магниткой» у «Ак Барса» хромало большинство, а спецбригады «Трактора» наоборот заработали с высоким КПД. Вспомните, как была заброшена челябинцами победная шайба в седьмом матче в Уфе. Отсюда вовсе не следует, что картина в финале сохранится.

Думаю, вратарская линия «Трактора» посолиднее, чем у «Ак Барса».

- Какой игры стоит ждать в этой серии?

- Уж точно не такой, как с «Салаватом Юлаевом». Вольницы в обороне Билялетдинов не допустит. Игра будет закрытой, осторожной. Счет 7:1 вряд ли увидим.

- Но эти самые 7:1 мы увидели в шестом матче финала «Ак Барс» - ХК МВД. Казань тогда выиграла Кубок Гагарина в седьмой встрече. История может повториться?

- Вполне. Только сейчас на кону победа в конференции. До главного финала еще далеко.

P.S. Мнение Гуськова не разделяют некоторые уважаемые специалисты. Они считают, что прорыв «Трактора» в финал Восточный конференции – суперсенсация. Уфимцам после затяжной серии с Омском просто не хватило «горючего». По организации игры и уровню исполнителей челябинцы уступают соперниками и станут легкой добычей «барсов».