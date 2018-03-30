Два с половиной периода казанцы не могли пробить челябинскую оборону, но затем все же добились успеха в стартовой встрече Восточного финала.

В ПЛЕЙ-ОФФ ФАВОРИТЫ - УРАЛЬЦЫ

Вот все-таки интересная вещь статистика! Казалось бы, могучий «Ак Барс» дважды завоевывавший Кубок Гагарина и из года в год по праву считающийся одним из главных лидеров Востока и в нынешней встрече с «Трактором» - явный фаворит.

Однако история личных встреч категорически возражает против этого скоропалительного и поверхностного суждения. Потому что до сегодняшнего дня казанцы с челябинцами в плей-офф встречались дважды. И оба раза победу отпраздновал «Трактор»!

Первый раз это случилось в 2012 году в четвертьфинале Кубка Гагарина, когда «барсов» возглавлял Владимир Крикунов. Серия закончилась со счетом 4-2 в пользу уральцев.

Но куда более показательна встреча соперников через год. В полей-офф-2013 они вновь, как и в нынешнем году, сошлись в финале. Причем, «Ак Барс» также закончил регулярку лидером Востока, а «Трактор» был третьим. Вот только тренеры были другие. Казанцев в отсутствие Билялетдинова, командированного в сборную России приказом сверху, возглавлял Валерий Белов. Челябинцев – Валерий Белоусов. И то противостояние сложилось для «барсов» весьма трагично. Они повели в серии 3-1, но в итоге уступили 3-4.

В нынешнем гладком чемпионате команды обменялись домашними победами. Но если «Трактор» добыл очки с трудом в овертайме – 3:2. То «Ак Барс» победил челябинцев с самым крупным счетом за всю историю личных встреч, которая началась еще в 1962 году, - 7:1.

ТРИУМФ ГАТИЯТУЛИНА

И все же, если говорить о сюрпризах, то их в нынешнем Кубке Гагарина преподнес именно «Трактор». Несмотря на прежние, уже порядком подзабытые успехи, челябинцев в финале конференции не ждали. А между тем, именно они сейчас демонстрируют наиболее четкую командную игру. Благодаря которой Анваруша уже прокатил на «Тракторе» таких известных хоккейных спецов как Андрей Назаров и Эркка Вестерлунд.

- Успешно выступают команды, где тренерам дают спокойно поработать, - заявил мне недавно в личном разговоре экс-наставник «Трактора» Андрей Николишин.

И нынешний Кубок Гагарина полностью подтверждает этот тезис. Все четыре наставника, оставшихся в плей-офф команд – Олег Знарок, Игорь Никитин, Зинэтула Билялетдинов, Анвар Гатиятулин – работают в клубах не первый год.

Но именно молодой Гатиятулин по-настоящему оправдал выданный аванс в отличие от своих куда более маститых коллег. Поскольку вышел на гроссмейстерский уровень с наименее мощным составом и бюджетом.

ФУТБОЛИСТ АЗЕВЕДО

…В первом периоде счет открыт не был. Хотя равная игра наблюдалась только до 10-й минуты. Затем гости получили большинство, но за две минуты не смогли создать ничего мало-мальски опасного для голкипера казанцев.

А хозяева, дав соперникам укорот в железобетонной обороне, в равных составах пошли вперед. И… Началась большая охота «барсов»! Опасные моменты у ворот «Трактора» шли непрерывной чередой. Шанс открыть счет имели и Джастин Азеведо, и Данис Зарипов, и Станислав Галиев, и Владимир Ткачев…

Отличный хоккей, который даже без голов наверняка заставил сердца болельщиков трепетать. Под занавес периода казанцы еще и большинство получили, сразу окопались в чужой зоне и долбили Павела Францоуза с разных дистанций, но успеха так и не добились.

Через несколько секунд после перерыва хозяева все же затолкали шайбу в ворота. Но арбитры гол не засчитали, поскольку он был забит ногой. «Татнефть Арена» для приличия освистала вердикт судей. Однако спорить было не о чем – движение ногой у Азеведо было явным. Шайбу он в ворота отправил по футбольному – «щеточкой».

ГЮНГЕ СНОВА ЗАБИВАЕТ

А на 26-й минуте «барсы» вдруг запнулись на ровном месте, да и шлепнулись под испуганный «ах» своих трибун. «Тракторист» Линус Виделль, сперва выскочил один на один с Эмилем Гариповым, использовав кошмарную ошибку в передаче Роба Клинкхаммера. Ворота казанцев спасло чудо. Но Виделль после неудачно закончившейся атаки не снизил оборотов. И через несколько секунд выиграл борьбу у борта. А затем вывел на ударную позицию Рихарда Гюнге, отличавшегося голами и в ворота «барсов» и в регулярке, и в шестом и седьмом матчах серии с «Салаватом».

Швед, идущий на третьем месте в рейтинге лучших бомбардиров плей-офф – 14 (6+8) очков, такого шанса, конечно, не упустил. Во втором периоде матч вообще начал здорово смахивать на битвы «Трактора» в предыдущей серии. «Ак Барс», как и «Салават Юлаев» больше владел шайбой. Мощно, красиво и, порой, остроумно атаковал. А челябинцы действовали просто, но без ошибок. И вели в счете, поскольку после очередного броска Азеведо шайба попала в перекладину, потом в штангу, но в ворота так и не зашла.

- У нас задача – играть от обороны. И ловить свои шансы в контратаке, - честно признался защитник «Трактора» Артем Бородкин во втором перерыве, отвечая на вопросы «Матч ТВ». И в этих простых словах была вся простая суть нынешней челябинской команды. Ей и скрывать-то особо нечего! Все на поверхности.

БИЛЛ НЕ ДРОГНУЛ

Третий период гости начали втроем после удаления Бородкина и Юрия Петрова. 98 секунд было у хозяев, чтобы реализовать двойной численный перевес. И вновь все было очень опасно. Но без голов. Ни защитники гостей, ни Францоуз ни разу не дали маху.

Вроде бы после этого руки у форвардов «Ак Барса» окончательно должны были опуститься. И все же за девять минут до конца третьего периода «барсы» своего добились! В очередной массированной атаке Галиев поразил пустой угол – 1:1.

Казалось, что после этого игра слегка успокоится. Но в плей-офф тянуть время до овертайма резона нет. Хозяева вновь усилили натиск. И им воздалось! Азеведо бросал не глядя, с разворота на инстинктах… Но это был инстинкт «убийцы»! Канадец послал шайбу впритирку со штангой и вывел «Ак Барс» вперед.

2:1. И Джастин на втором месте в списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина – 16 (6+10) очков. А на первом месте с 17-ю баллами, напомню, форвард «Салавата» Линус Умарк, который уже выбыл из плей-офф.

Да… Как бы ни был хорош «Трактор», убить Билла оказалось совсем не просто. Его команда выиграла по броскам все три периода. Но в концовке это преимущество стало просто тотальным – 19:8, что уже просто не могло не отразится на результате.

«Ак Барс» вырывает победу в первом матче. Следующая встреча – в воскресенье.

СТАТИСТИКА

Ак Барс (Казань) – Трактор (Челябинск) – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). 8231 зритель.

Голы: 0:1 Гюнге 6 (Виделль, 25.44), 1:1 Галиев 7 (Манухов, Косов, 51.00), 2:1 Азеведо 6 (Марков, Ландер, 53.44).

Вратари: Гарипов – Францоуз (58.03).

Штраф: 4 – 8.

Счет в серии: 1 – 0.