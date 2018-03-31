В разделе «Инсайд от «Советского спорта» — о долгах и особенностях селекционной кампании в клубах КХЛ.

На совете директоров КХЛ было объявлено не только об уходе из лиги «Лады» и «Югры». А также о наложении штрафа на «Адмирал» за долги перед игроками. В размере 20 процентов от суммы задолженности. Хотя новый президент клуба из Владивостока Заирбек Юсупов и сообщил, что причитающуюся зарплату хоккеистам выплатили. Про премиальные, видно, забыли.

Свежие события с задержанием бывшего президента «Адмирала» Зиявутдина Магомедова в связи с хищениями 752 миллионов рублей при строительстве стадиона в Калининграде заставили вернуться к хоккейной теме. А точнее к хоккейным махинациям.

Напомним, «Адмирал» оказался за бортом в плей-офф. В клубе до сих пор не назначен главный тренер. Его обязанности исполняет бывший защитник сборной Белоруссии Олег Леонтьев.

Однако селекционная кампании в «Адмирале» идет. На просмотр приглашены в основном игроки из Высшей лиги. Они занимаются на льду под руководством… директора хоккейной школы Сергея Филина. А Леонтьев следит-наблюдает за процессом с трибуны.

«Почему?» - спросите вы. Ларчик просто открывается.

Чтобы не платить кандидатам на место в команде. Ведь по регламенту КХЛ с ними надо заключать просмотровые контракты. Сейчас же гендиректор «Адмирала» Сергей Сошников может не моргнув глазом заявить: эти парни катаются для здоровья, к клубу не имеют отношения.

Такие вот особенности селекции моряков.

Кстати, о зарплате. В «Сибири» ее не выдали даже за январь. А лига делает вид, что ничего не происходит. Почему-то не штрафует клуб из Новосибирска. Какое там возвращение финна Лехтеря, которому в свое время подвозили вагон денег. Или новый контракт с чешским вратарем Салаком, который съедал чуть ли не половину зарплатной ведомости команды.

Вот почему из «Сибири» бегут приличные игроки – носивший капитанскую нашивку Санников, шведские легионеры. Остался тренер Владимир Юрзинов и защитники.

Обещали в прошлую пятницу заплатить за февраль в «Торпедо», но не заплатили.