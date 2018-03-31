Вот есть же примета в хоккее, что победный состав не меняют. Можете над ней смеяться, но она реально работает. Первый матч на Олимпиаде наша команда проиграла словакам (2:3). После этого главный тренер Олег Знарок кардинально перетасовал состав, в том числе убрав в запас Вадима Шипачева. Тогда это никаких вопросов не вызвало. Знарок нашел замечательную химию, и сборная России сразу же поймала свою игру, которая привела к победной серии и золотым медалям.

Но в первом матче серии с ЦСКА как раз Знарок удивил. Потому что поменял победный состав, который хорошо играл с «Локомотивом». Убрал сразу четверых – Патрика Торесена, Патрика Херсли, Максима Карпова и того же Шипачева, который набирал очки в пяти матчах подряд (3+3).

Вот это было вообще непонятно. То, что сказал Знарок на пресс-конференции: «Я дал Вадиму отдохнуть». От чего? Он же и так отдыхал неделю после второго раунда. То, как стало выглядеть первое звено: Калинин – Коскиранта – Ковальчук. Немножко некреативный вариант, да? В итоге в первом матче эта тройка не набрала ни одного очка, а СКА проиграл в овертайме (4:5).

И что тогда сделал Знарок? Правильно, вернулся к победному составу. Из состава были убраны защитники Андрей Зубарев и Антон Белов, форвард Николай Прохоркин, получивший небольшую травму в прошлой игре (хотя сам Коля сказал мне после встречи, что с ним все в порядке). В состав попали Херсли, а также Шипачев и Торесен, вставшие в первое звено. Третьим к ним определили Ковальчука.

И что же? В самом начале второго периода Шипачев выдал царский пас на Никиту Гусева, который прекрасно бросил с левого фланга. Вадим продлил свою серию до шести матчей. А в конце периода едва не забил сам, когда наносил опасный бросок. Все получилось, как по классикам. Помните, как в «Золотом теленке» отжимали миллион у подпольного миллионера? «Шура, запускайте Берлагу!» В общем, Шипачев снова на своем месте. И думаю, в этой серии еще сыграет свою важную роль.

Разница в игре СКА стала заметна сразу. Команда уже не проваливалась, надежно действовала в обороне. Да еще и забивала – второй гол соорудил Коскиранта, который теперь выступал в третьем звене, с Барабановым и Тихоновым.

Кстати, с этими двумя игроками был связан один яркий момент. Защитник ЦСКА Богдан Киселевич атаковал у борта Тихонова, который неосторожно опустил голову. Киселевич попал Вите в лицо, и формально тут могло быть любое удаление – от двух минут до «5+20». Богдан даже зашел в бокс штрафников. Но судья его оттуда выгнал: мол, нечего тебе тут делать.

Барабанов же вступился за партнера, прыгнув Киселевичу на спину. Важно для СКА, что там играют по принципу «один за всех, все за одного». Вообще в этом матче было много драк, они вспыхивали постоянно. А игра совсем не была похожа на феерию в первой игре, когда мы увидели сразу девять голов. Кстати, автор хет-трика в прошлой игре Андрей Кузьменко снова выходил в четвертом звене, но на этот раз особо не выделялся.

В первом матче – вот удивительно! – СКА уступил по броскам (29-39), по вбрасываниям (33-38). Но теперь Питер не позволял себе такие провалы, действуя практически идеально.

Так все и закончилось. Теперь серия переезжает в Москву.

СТАТИСТИКА

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). 12 415 зрителей

Голы: 1:0 Гусев 5 (Шипачев, 20.40), 2:0 Коскиранта 3 (Калинин, Каблуков, 30.09).

Вратари: Коскинен – Сорокин. Штраф: 12 – 14.

Счет в серии: 1-1.