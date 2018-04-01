Уральцы нисколько не тушевались в гостях у мощного соперника. И в обоих матчах раза первыми добивались успеха. Но казанцы показали настоящий плей-оффный характер. Дважды переломили ход встречи и вырвали победу с минимальным счетом.

ДОСАДНОЕ ПАДЕНИЕ СВИТОВА

После досадного поражения в первом матче, гости нисколько не смутились.

– Не дотерпели ребята немного до конца, но все равно молодцы, – коротко выдохнул после поражения Гатиятулин. – По самоотдаче у меня к ним претензий нет.

Однако вторую встречу уральцы начали более резво, не пожелав сразу отдать хозяевам инициативу.

В итоге счет уже на шестой минуте был 2:0 в их пользу. Правда, в обоих этих шайбах казанцам просто тотально не повезло!

В первом случае «трактористы» разыгрывали большинство. Очень опасно и мощно бросил от синей линии Ник Бэйлен. Обзор у Эмиля Гарипова был перекрыт, но вратарь «барсов» справился с угрозой блестяще. И шайбу отбил хорошо – не перед собой, подальше в угол…

Но вот там-то в углу ее уже и ждал один из лучших бомбардиров нынешнего плей-офф Рихард Гюнге. Неужели швед настолько хорошо изучил манеру Гарипова?! Так или иначе, он успел обработать шайбу и с острого угла поразить ворота, когда голкипер только передвигался к штанге. 1:0. И Гюнге догоняет казанца Станислава Галиева в рейтинге самых метких снайперов плей-офф – у обоих по семь шайб.

Через полторы минуты преимущество гостей удвоилось. И тут уже капитан «Ак Барса» сыграл против своих. Мощный Александр Свитов неожиданно потерял равновесие в своей зоне. И мало того, что сам на несколько секунд выбыл из игры во время контратаки соперников. Так еще и Михаила Глухова сзади подсек, заставив рухнуть на колени. Когда все казанцы были уже на ногах, Александр Рыбаков уже праздновал гол в их ворота. Кстати, этот 32-летний форвард – воспитанник казанского хоккея. В 2006 году он стал чемпионом России в составе «Ак Барса». Но с тех пор вот уже 12 лет выступает за другие клубы.

ЕСТЬ ГОЛЕОДОРЫ И БЕЗ СЕКАЧА

После этого дважды право на реализацию лишнего в первом периоде получили и хозяева. Однако, как и в первом матче, толку не добились. С розыгрышем лишнего казанцы вообще испытывают сейчас проблемы. И немудрено! Ведь их лучший бомбардир Иржи Секач наблюдает за игрой с трибуны. Задали Зинэтуле Билялетдинову после первого матча вопрос – когда чешский форвард в строй? Но наставник «Ак Барса» только горестно заметил, что «точно не во втором матче серии. И что равноценную замену Секачу найти сложно». При этом у меня есть информация, что нападающий из-за травмы руки, полученной в пятом поединке с «Магниткой», выбыл до конца сезона.

Однако, не надо забывать, что и кроме Иржи в составе «барсов» полно высококлассных мастеров! Впрочем, они и сами о себе напомнили уже во втором периоде, уже на 31-й минуте выйдя вперед – 3:2.

Первым отличился Андрей Марков, вернувшийся в Россию после 17 сезонов в «Монреале». Великолепный бросок 39-летнего защитника в самый уголок ворот. Андрей мгновенно прочитал игру и подключился в атаке, которую начал самоотверженной борьбой у борта Галиев, а продолжил быстрым и точным пасом еще один ветеран – 37-летний Данис Зарипов.

Сравнял счет Александр Бурмистров, которого челябинцы непонятно почему «забыли» у себя на пятачке. Но форвард им напомнил, что тоже вернулся в «Ак Барс» из НХЛ совсем недавно – в декабре. А там плохому не учат.

Ну а затем и Джастин Азаеведо вколотил шайбу в сетку столь мощным броском, что гол сперва чуть на записали на Зарипова, который добил ее в ворота. На самом же деле шайба там побывала ранее, но вылетела столь мгновенно, что даже комментаторы матча были уверены в том, что Джастин угодил в перекладину. «Ак Барс» реализовал преимущество «5 на 3». И этот гол стал для канадца 100-м в КХЛ. А заодно вывел его и на первое место в рейтинге лучших бомбардиров Кубка Гагарина-2018.

59:0 В ПОЛЬЗУ ХОЗЯЕВ

Думаете, это был перелом? Значит, вы плохо думаете о «Тракторе»! Потому что на второй перерыв команды ушли при равенстве на табло – 3:3.

Ну а в третьем периоде гостям сразу пришлось несладко.

40.56. До конца матча удален Марсель Шолохов. Это пять минут несгораемого большинства для хозяев. И за дело! Удар клюшкой по лицу Артема Лукояновабыл явный и опасный – так и глаз выбить можно.

42.00. За подножку удален капитан «Трактора» Александр Шинин. Опять явный фол на глазах у судей и две минуты «5 на 3» у хозяев.

44.18. На две минуты удален челябинец Иван Вишневский, врезавший клюшкой по лицу Владимира Ткачева на глазах у арбитров. И на 30 (10+20) не сдержавший эмоций Алексей Петров. Опять «5 на 3».

45.13 Данис Зарипов наконец-таки реализует двойной численный перевес и выводит «барсов» вперед – 4:3.

По удалениям в третьем периоде статистика для гостей просто кошмарная. 0-59! С такой не выживают. Но говорить о предвзятости судей в данном случае не приходится – все фолы были явные, не придерешься.

Вот так казанцы в абсолютно равной борьбе выходят в серии вперед 2 – 0. Следующий матч во вторник, но состоится он уже в Челябинске.

«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск) – 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)

Голы: 0:1 Гюнге 7 (Бэйлен, Виделль, 4.07, б.), 0:2 Рыбаков 2 (Кокуев, 5.35), 1:2 Марков 1 (Зарипов, Галиев, 22.53), 2:2 Бурмистров 1 (Токранов, Потапов, 24.24), 3:2 Азеведо 7 (Ткачев, Галиев, 30.21, б.), 3:3 Кручинин 5 (Шаров, 36.44), 4:3 Зарипов 2 (Токранов, Азеведо, 45.13, б.).

Вратари: Гарипов – Демченко (57.34)

Штраф: 10 – 69

Счет в серии: 2 – 0

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