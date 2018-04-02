Такие трэш-токи украшают хоккей. Что же там было в матче «Питтсбург» - «Вашингтон» (1:3) между двумя русскими парнями? Рассказывает сам Малкин.

«Так получилось, что в конце третьего периода мы столкнулись с Ти-Джеем Оши. У него упала клюшка, и я ее выкинул. Понимал, что матч уже проигран. Меня просто злость взяла. И потом началась небольшая потасовка с Оши. Мы друг друга схватили.

Но мне не понравилось, что Кузнецов стоял рядом и пытался что-то по-русски шутить. Начал со мной разговаривать. Но мне не было до него дела. Я ведь был занят другим делом.

Да, там была неспортивная игра. Была грубость. Но это хоккей. И когда кто-то с кем-то начинает, зачем лезть третьим лицам?

И я начал ему кричать: «Зачем ты это говоришь? Выйди на лед! А ты на лавке сидишь! Давай-ка, мне это в лицо скажи!» Но у меня там голова была зажата между Оши и бортом, я даже не мог повернуться. А он мне на ухо справа говорил что-то. Очень все это непонятно!»

Ну, ребята, спасибо, что не подрались! Представляете, какие страсти теперь будут кипеть во втором раунде серии «Вашингтон» - «Питтсбург», которая неизбежна как победа коммунизма?