«Давай-ка, мне это в лицо скажи!» Как поссорились Малкин и Кузнецов (видео)
Колоритный момент произошел в матче «Питтсбург» — «Вашингтон», когда Евгений Малкин взбесился из-за поведения Евгения Кузнецова.
Такие трэш-токи украшают хоккей. Что же там было в матче «Питтсбург» - «Вашингтон» (1:3) между двумя русскими парнями? Рассказывает сам Малкин.
«Так получилось, что в конце третьего периода мы столкнулись с Ти-Джеем Оши. У него упала клюшка, и я ее выкинул. Понимал, что матч уже проигран. Меня просто злость взяла. И потом началась небольшая потасовка с Оши. Мы друг друга схватили.
Такие трэш-токи украшают хоккей. Что же там было в матче «Питтсбург» - «Вашингтон» между двумя русскими парнями? Рассказывает сам Малкин. «Так получилось, что в конце третьего периода мы столкнулись с Ти-Джеем Оши. У него упала клюшка, и я ее выкинул. Понимал, что матч уже проигран. Меня просто злость взяла. И потом началась небольшая потасовка с Оши. Мы друг друга схватили. Но мне не понравилось, что Кузнецов стоял рядом и пытался что-то по-русски шутить. Начал со мной разговаривать. Но мне не было до него дела. Я ведь был занят другим делом. Да, там была неспортивная игра. Была грубость. Но это хоккей. И когда кто-то с кем-то начинает, зачем лезть третьим лицам? И я начал ему кричать: «Зачем ты это говоришь? Выйди на лед! А ты на лавке сидишь! Давай-ка, мне это в лицо скажи!» Но у меня там голова была зажата между Оши и бортом, я даже не мог повернуться. А он мне на ухо справа говорил что-то. Очень все это непонятно!» Ну, ребята, спасибо, что не подрались! Представляете, какие страсти теперь будут кипеть во втором раунде серии «Вашингтон» - «Питтсбург», которая неизбежна как победа коммунизма? #питтсбург #вашингтон #хоккей #нхл #сборнаяроссии #кубокстэнли #малкин #кузнецов
Но мне не понравилось, что Кузнецов стоял рядом и пытался что-то по-русски шутить. Начал со мной разговаривать. Но мне не было до него дела. Я ведь был занят другим делом.
Да, там была неспортивная игра. Была грубость. Но это хоккей. И когда кто-то с кем-то начинает, зачем лезть третьим лицам?
И я начал ему кричать: «Зачем ты это говоришь? Выйди на лед! А ты на лавке сидишь! Давай-ка, мне это в лицо скажи!» Но у меня там голова была зажата между Оши и бортом, я даже не мог повернуться. А он мне на ухо справа говорил что-то. Очень все это непонятно!»
Ну, ребята, спасибо, что не подрались! Представляете, какие страсти теперь будут кипеть во втором раунде серии «Вашингтон» - «Питтсбург», которая неизбежна как победа коммунизма?