1. ОВЕЧКИН И 1000 ОЧКОВ

Пришлось ждать аж восемь лет, чтобы кто-то еще из россиян выбил тысячу. Раньше этой великой отметки достигали Сергей Федоров (30 ноября 2005 года, когда играл в «Коламбусе»), Алексей Житник (20 февраля 2007 года – «Филадельфия»), Сергей Зубов (15 марта 2007 года – «Даллас»), Алексей Ковалев (26 октября 2007 года – «Монреаль»), Вячеслав Козлов (26 декабря 2007 года – «Атланта»), Сергей Гончар (26 октября 2010 года – «Оттава»).

Вы заметили, что все наши прославленные ветераны меняли клубы по ходу своей карьеры? И только Овечкин – единственный, кто отпахал 1000 матчей на одном месте работы. «Мы преданы единственной команде – команде, без которой нам не жить». И это «Вашингтон».

Всего в истории НХЛ отметки «1000 матчей» добивались 319 игроков. Лидер – Горди Хоу (1767). Да, одного матча до тысячи Александру Великому пока не хватает. Но это не помешает нам сравнить его статистику с остальными. 603 гола – рядом никого нет! Невероятный показатель.

515 передач – восьмое место в истории НХЛ среди россиян. 1118 очков, и Овечкин уже подобрался к Федорову (1179), обгон назначен на следующий сезон. Полезность «+88» неплоха. Штраф (647) показывает, что Овечкин – лучший силовой хоккеист НХЛ в истории российского хоккея (2618 хитов). 2,6 хита за матч.

434 очка в большинстве – лучший. 227 гола в большинстве – сами понимаете. Второй (144) – Федоров. В меньшинстве мы почти Овечкина (5) не видели. Но по победным голам (101) он лидирует среди россиян, как и по голам в овертайме (22). 4875 бросков – тоже рекорд.

0,6 гола, 0,52 передачи, 1,11 очка за матч… Овечкин – безоговорочно лучший хоккеист НХЛ в истории российского хоккея, если верить статистике. И это фигура уже не национального, а мирового масштаба. Человек за вечным снайперским рекордом Уэйна Гретцки охотится. Будем верить, что Овечкин и по Кубкам Стэнли однажды встанет в один ряд с Федоровым и Гончаром (по три), Козловым и Зубовым (по два), Ковалевым (один).

То единственное, чего Овечкину пока не хватает.

2. СПАД «ТАМПЫ»

Еще один грустный матч провела «Тампа», теперь вчистую проиграв «Нэшвиллу» на своей площадке (1:4). Самое тяжелое тут, что капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос по ходу встречи получил травму нижней части тела и не вернулся в игру. Пока нельзя сказать, что там теперь сломалось у Стивена. Но если его травма серьезна, то для «Тампы» это – катастрофа.

Никита Кучеров во втором матче подряд не набирает очки, а в четырех последних играх его полезность составила «-5». При этом Никита держит второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, уступая только Коннору Макдэвиду.

Вратарь Андрей Василевский пропустил не меньше трех шайб в последних девяти матчах из десяти. «Везина Трофи» от него уже уплыла, это понятно.

С чем связано это падение «Тампы»? Только с фигурой их главного тренера Джона Купера, которого нужно увольнять, если команда вылетит уже в первом раунде плей-офф. А все к этому и идет. Купер испортил «химию» состава, задергал лидеров. И вообще, это крайне неуверенный в себе наставник.

3. ФЕНОМЕН СВЕЧНИКОВА

Андрей Свечников-то как хорош! Он выступает за команду «Бэрри» из юниорской лиги Онтарио. Сейчас у них идет плей-офф, серия против «Миссиссаги». И вот в одном из матчей Свечников набрал 5 (2+3) очков.

Вот так, легко.

По всем раскладам Андрей должен уйти вторым на драфте новичков-2018. Первое или третье место тоже станут сенсацией. Ведь выше всех пока котируется шведский защитник Расмус Далин, а третьим должен стать чех Филип Задина. Но он уступает Свечникову, у которого большое будущее. Можно сказать, что растет новый Малкин или Ковальчук. Кстати, вы можете увидеть Андрея в деле на юниорском чемпионате мира, который пройдет в Челябинске и Магнитогорске.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ)

2** – Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Питтсбургом» (3:1)

3*** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Питтсбургом» (3:1)

Общий зачет по сезону*:

83 – Малкин

76 – Кучеров

72 – Овечкин

60 – Панарин

55 – Радулов

54 – Кузнецов

51 – Бобровский

45 – Дадонов

44 – Тарасенко

38 – Василевский

33 – Варламов

32 – Бучневич

31 – Проворов

22 – Худобин

21 – Анисимов

20 – Сергачев

19 – Задоров

18 – Орлов

16 – Наместников, Зайцев

14 – Куликов

12 – Якупов

10 – Слепышев

8 – Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак

6 – Емелин

4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Питтсбург – Вашингтон – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Хорнквист (МАЛКИН) – Оши, ОРЛОВ (КУЗНЕЦОВ), Уилсон

П: Малкин (0+1; -1, 14, 6, 20.22)

В: Овечкин (0+0; +1, 2, 4, 22.47)

Кузнецов (0+1; +2, 0, 6, 20.50)

Орлов (1+0; +1, 0, 1, 20.06)

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Палат – Джохансен, Форсберг, Форсберг, Смит

ТБ: Кучеров (0+0; -2, 0, 2, 21.47)

Сергачев (0+0; 0, 0, 0, 19.00)

в Василевский (25-21; 84,0%, 59.18)

Филадельфия – Бостон – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Жиру (ПРОВОРОВ), Конечны (ПРОВОРОВ), Патрик, Жиру – Эчари, Пастрняк, Бержерон

Ф: Проворов (0+2; +2, 0, 3, 22.32)

Б: в Худобин (24-20; 83,3%, 62.00)

Анахайм – Колорадо – 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Коглиано, Хенрик, Кеслер, Каше – Керфут, Джост, Джост

К: Якупов (0+0; +1, 0, 2, 8.06)

Задоров (0+0; 0, 4, 2, 21.18)

Монреаль – Нью-Джерси – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Карр – Хишир, Холл

М: Щербак (0+0; 0, 0, 1, 11.21)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Макдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 97 (38+59), МАЛКИН Питтсбург – 96 (42+54), Жиру Филадельфия – 95 (29+66), Маккиннон Колорадо – 94 (38+56), Копитар Лос-Анджелес – 90 (35+55)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 83 (45+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 78 (25+53), ПАНАРИН Коламбус – 77 (26+51), РАДУЛОВ Даллас – 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 63 (31+32), ДАДОНОВ Флорида – 60 (26+34).