Соперники понесли потери. В лице олимпийских чемпионов. Питерец Прохоркин не доиграл первый матч и не принял участия во втором. И восстановиться, если верить официальному списку травмированных, может только 12 апреля – в День космонавтики.

А москвич Телегин ушел в субботу на первых секундах третьего периода. Наследник легенд Всеволода Боброва и Бориса Михайлова – оба носили седьмой номер (а теперь его взял маскот клуба Конь) – это ключевая фигура бригады меньшинства. Потеря же Прохоркина для СКА – зло не столь большое, хоть и забил он гол в первом матче. Доказано Шипачевым, триумфально вернувшимся в состав.

А вот отсутствие в ЦСКА двух «Ш» – Шалунова и Шумакова – удар по московскому большинству. Оба – жертвы свинки. Болельщики даже шутят: зря Шалунов сыграл за «Спартак» в контрольном матче против сборной перед Пхенчханом.

Увидим ли мы бывших сибиряков до конца серии? Вопрос, на который нет однозначного ответа.

За час до игры в кулуарах обсуждали судейство. Было ли нарушение численного состава у хозяев перед тем, как Коскиранта забросил вторую шайбу. Мнения бывших судей, которых удалось опросить, разделились.

Коскиранта забил и теперь. С центра зоны после передачи Барабанова. На последней минуте первого периода. А свободный лед финн получил после падения на ровном месте Ничушкина, который чуть раньше выкатился на ударную позицию, но бросил в Коскинена.

Финский вратарь – не только мастер, но и хитрец. С грохотом повалился на лед после контакта с соперником, выпрашивая удаление. Судьи на провокацию не повелись.

Но как же мучительно долго длился «киносеанс», когда Петров забросил шайбу. Да, Андронов слегка коснулся вратарского щитка, но гренадер Коскинен этого не заметил – не почувствовал. Рефери Роман Гофман узаконил гол – 1:1.

Для гостей это был вечер защитника. Первый гол сделал олимпионик Гавриков, обкативший своего партнера по сборной Марченко и бережно выложивший шайбу под бросок Торесену.

К шайбе в раздевалку гости добавили гол из раздевалки. Защитник Херсли напомнил, как рвал сетку ворот в прошлогоднем финале с «Магниткой». Он с изяществом форварда обманул своего визави Пашнина и неотразимо щелкнул в девятку. Тренеры ЦСКА попросили судей сходить в «кино». Никакого вне игры, коньки шведа заехали в зону атаки раньше шайбы, но она находилась на крюке клюшки. Такой вот нюанс.

А когда кудесник Гусев, обокрав Сергеева, с неменьшим изяществом перехитрил в ближнем бою Сорокина, москвичи выбросили белый флаг. В ворота встал Юханссон, а первый номер долго на лавке не снимал маску, пряча полные тоски глаза.

После этого команда Олега Знарка включила энергосберегающий режим. Мы в третьем периоде второго матча могли убедиться, насколько грамотно и хладнокровно питерцы умеют сохранять перевес в счете. На классе.

Чтобы взорвать обстановку, требовались нестандартные ходы в атаке. Кто на подобные способен у ЦСКА? Главным образом Капризов. Он на носовом пятачке раскрутил Херсли, но промахнулся из убойной позиции. Голы автору золотой олимпийской шайбы в плей-офф даются с большим скрипом.

Зато удаются передачи на любой вкус. Выскочив из штрафного бокса, где мотал срок за нарушение численного состава, Капризов вывел один на один Григоренко. Ловкие руки взяли верх над реакцией и габаритами вратаря.

Третий период картины не изменил.

– Верните Радулова! – в шутку требовали огорченные болельщики в свитерах с 47-м номером. – Его «Даллас» сезон закончил, пусть Саша нам поможет. Толванен ведь после серии с ЦСКА уехал в «Нэшвилл»…

Юханссон так ничего и не пропустил. Пятую шайбу уже в пустые ворота забросил Барабанов. СКА вышел вперед в серии, которая уложится в пять матчей – если ЦСКА не сможет переломить ее ход.

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: 0:1 Торесен 1 (Гавриков, Шипачев, 16.04), 1:1 Петров 2 (Андронов, Ничушкин, 17.58), 1:2 Коскиранта 4 (Широков, Барабанов, 19.06), 1:3 Херсли 1 (21.16), 1:4 Гусев 6 (Плотников, 23.37), 2:4 Григоренко 7 (Капризов, 32.28), 2:5 Барабанов 3 (57.44, п.в.)

Вратари: Сорокин (Юханссон, 23.37) – Коскинен

Штраф: 24 – 6

Счет в серии: 1 – 2

5600 зрителей