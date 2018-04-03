1. ОВИ vs ТАРАС

Страсти кипели в матче «Сент-Луиса» против «Вашингтона». Хозяевам была нужна победа кровь из носу. Вот прям очень нужна, чтобы попасть в плей-офф – каждое очко на вес золота.

Владимир Тарасенко открыл счет в начале матча, когда хорошо убрал шайбу под себя, выкатился на удобную позицию и прекрасно бросил. Отличный гол, уже 32-й для этого российского форварда в сезоне.

Но запомнится Тарасенко даже не этим по такой игре. В одном из моментов он начал фехтовать клюшками с Александром Овечкиным. И мы не знаем, до чего дошла бы эта стычка, не вмешайся арбитр. Возможно, Вова с Сашей начали бы лупить друг друга клюшками по головам в порыве азарта.

Ovechkin and Tarasenko get into it away from the play. #stlblues pic.twitter.com/Vo4zFDjYcV — Cristiano Simonetta (@CMS_74_) 3 апреля 2018 г.

Вообще «Вашингтон» - интересная команда. Вчера Евгений Кузнецов выбесил Евгения Малкина, сегодня Овечкин дерется с Тарасенко. А ведь им еще ехать в сборную России на чемпионат мира! Представляете, какой там будет микроклимат?

Кстати, Овечкин тоже забил. Это гол в большинстве, когда «Сент-Луис» уже снял вратаря. Гол №604 в карьере Александра Великого. И шайба №46 в этом чемпионате. Теперь Саша опережает Патрика Лайне уже на три гола, и молодой финн этой ночью снова не забил ничего. Таким темпом Овечкину и «Морис Ришар Трофи» достанется. Хотя Саша даже не спешит к призу лучшему снайперу лиги, а идет пешком.

2. ДРАКА ЗАДОРОВА

И еще один бой мы увидели – защитник «Лос-Анджелеса» Дион Фанеф сцепился с гренадером «Колорадо» Никитой Задоровым.

Что же там было? Да, ветеран Фанеф применил убойнейший силовой прием против игрока «Колорадо» Микко Рантанена, попав ему в голову и просто срубив – человек рухнул на лед. Но судья развел руками: ничего не было.

На льду находился громадный Никита Задоров, который уже установил рекорд НХЛ для россиян по силовым приемам за сезон, обогнав самого Александра Овечкина, между прочим.

Задоров и Фанеф сошлись в бою, но скорее это напоминало борьбу нанайских мальчиков. Прямых ударов в голову особо не было. Шла тягучая схватка, похожая на перетягивание каната. В итоге их растащил арбитр.

Самое печальное для «Колорадо», что команда проиграла, потеряв два очка. На счастье «Эвеланш», и «Сент-Луис» потерпел поражение. Но пока «Колорадо» (83 очка) чудом держится в зоне плей-офф, хотя «Блюз» (82) имеют одну игру в запасе. Мораль: на чемпионате мира мы увидим или Задорова, или Тарасенко.

3. ШВЕДЫ УХОДЯТ

А смотрите, что происходит у шведов. «Оттава» проводила последний домашний матч. После сирены культовый защитник Эрик Карлссон подъехал к шайбе и забрал нее, засунув в шорты. Обозреватели тут же сделали вывод, что матч для Карлссона был не рядовым, а заключительным на этой арене. Контракт у Эрика действует еще один сезон, но он твердо решил уйти. Да еще на днях его жена потеряла ребенка, что стало тяжелым ударом для семьи Карлссонов. Эрик решил, что наступило время больших перемен.

К этому же выводу пришли и братья Седины, объявившие, что этот сезон станет для них последним в НХЛ. 37-летние близнецы выступали за «Ванкувер» с 2000 года. Хенрик провел 1327 матчей, в которых набрал 1068 (240+828) очков. Даниель – 1303 матча и 1038 (391+647) очков. Жаль, им так и не покорился Кубок Стэнли. Зато они выигрывали золото Олимпиады и чемпионата мира, не говоря об индивидуальных призах. Грустно, что они уходят. Но их статистика падала с каждым сезоном, а время не щадит никого.

А в какой замечательной рекламе они снимались! Помните? Мужики сидят за столом в закрытом клубе. Подлетает один возбужденный гражданин: «Парни, вы готовы к паре шведских близняшек?» Один аж привстает в кресле, его очки запотевают: «Шведские близняшки? Это же миф, как снежный человек». «О да, это будет замечательно!» - облизывается другой. Да! Рубашки расстегиваются на груди, втягиваются животы. Звонок. Шведские близняшки!

Открывается дверь, а там стоят братья Седины. Упс. А что вы хотели? Близнецов из Швеции заказывали? Получайте!

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений ДАДОНОВ (Флорида)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Каролиной» (3:2)

2** – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Сент-Луисом» (4:2)

3*** – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Вашингтоном» (2:4)

Общий зачет по сезону*:

83 – Малкин

76 – Кучеров

74 – Овечкин

60 – Панарин

55 – Радулов

54 – Кузнецов

51 – Бобровский

48 – Дадонов

45 – Тарасенко

38 – Василевский

33 – Варламов

32 – Бучневич

31 – Проворов

22 – Худобин

21 – Анисимов

20 – Сергачев

19 – Задоров

18 – Орлов

16 – Наместников, Зайцев

14 – Куликов

12 – Якупов

10 – Слепышев

8 – Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак

6 – Емелин

4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Сент-Луис – Вашингтон – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

ТАРАСЕНКО, Берглунд – Бэкстрем, Шиассон, Бураковски, ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ)

СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 3, 21.16)

Барбашев (0+0; 0, 0, 1, 8.03)

В: Овечкин (1+0; -2, 0, 5, 16.56)

Кузнецов (0+1; -2, 0, 1, 16.55)

Орлов (0+0; -1, 4, 1, 22.58)

Флорида – Каролина – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Уигар, ДАДОНОВ, Петровик – Т.Ван Римсдайк, Д.Райан

Ф: Дадонов (1+0; +1, 0, 4, 17.24)

К: Зыков (0+0; 0, 0, 1, 15.36)

Торонто – Баффало – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Джонссон, Мэттьюз, Нюландер, Нюландер, Мэттьюз – Райнхарт, Поминвилль

Т: Зайцев (0+0; 0, 2, 0, 17.25)

Миннесота – Эдмонтон – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Паризе, Паризе, Эрикссон Эк

Э: Слепышев (0+0; -1, 2, 1, 12.32)

Лос-Анджелес – Колорадо – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Митчелл, Браун, Клиффорд – Керфут

К: Задоров (0+0; -1, 5, 2, 19.14)

Оттава – Виннипег – 5:6 (1:3, 2:2, 2:1)

Шабо, Дюшен, Шабо, Воланин, Дюшен – Копп, Моррисси, Уилер, Танев, Уилер, Перро

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Макдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 97 (38+59), МАЛКИН Питтсбург – 96 (42+54), Жиру Филадельфия – 95 (29+66), Маккиннон Колорадо – 94 (38+56), Копитар Лос-Анджелес – 91 (35+56)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 84 (46+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 79 (25+54), ПАНАРИН Коламбус – 77 (26+51), РАДУЛОВ Даллас – 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 64 (32+32), ДАДОНОВ Флорида – 61 (27+34).