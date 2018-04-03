«Ак Барс», сыграв агрессивно, вырвал победу в начале овертайма. Матч в четверг может стать последним в серии. «Трактор» спасет только чудо.

0-2 в финале Восточной конференции с «Ак Барсом» для «Трактора» не приговор. Как, впрочем, и 1-3. Доказано командой знаменитого тренера Валерия Белоусова, именем которого названа арена в Челябинске. Пять лет назад его подопечные совершили волшебный камбэк, выиграв серию в седьмом матче. На казанском льду.

А серебряный гол Андрея Костицына увековечили в челябинском дворце, посвятив ему граффити. По примеру победной шайбы канадца Пола Хендерсона в Суперсерии-72, о которой рассказывает целая экспозиция в Музее хоккейной славы в Торонто.

В музее хоккейной славы «Трактора» хранятся отпечатки ладоней игроков, прорвавшихся в главный финал-2013. В том числе Якуцени, Шинина (он капитан современного «Трактора»), Попова и Глинкина. Двое последних теперь по другую сторону баррикад, казанскую. Оба сейчас вне игры. Не вышел в этот вечер на лед и 37-летний Якуценя. Видно, силы ветерана не беспредельны.

Пять лет назад «Ак Барсом» руководил не Зинэтула Билялетдинов, а Владимир Крикунов. В этой серии парни Билла показывают удивительную волю к победе. В двух домашних встречах казанцы отпускали соперника вперед – 0:1 и 0:2, а потом героическими усилиями вырывали победу.

На концовку «Трактору» попросту не хватало горючего, уральцы бросали якорь и, как следствие, пропускали. Греша глупыми удалениями. Клюшки они легко превращали в копья и секиры. Молодой Шолохов выбил «барсу» Лукоянову четыре зуба, правда, вставных. А защитник Петров проверил на прочность челюсть Ткачева. Она удар выдержала.

А вот лидеру казанских атак Секачу не повезло. Чех, проваливший Олимпиаду в Пхенчхане, вознамерился в плей-офф реабилитироваться. Забивал-отдавал много и изысканно – восхищая кинжальными проходами через всю площадку. Теперь Секач смотрит плей-офф с трибуны, улыбается. Хотя у него на душе наверняка кошки скребут – он получил травму и выбыл до конца сезона.

В ударном звене чеха заменил канадский олимпиец Клинкхаммер. Это дополнительные мускулы, агрессия, подворотная борьба. Только не изящество.

«Барсам» надоело догонять «Трактор». Казанцы с первых секунд полетели вперед, в поисках счастья у чужих ворот. Которые защищал Францоуз, пропустивший второй матч серии. В первом периоде чешский голкипер стал камнем преткновения для Азеведо и Ко. Партнеры то и дело нагружали своего вратаря работой. Посещая штрафной бокс.

«Барс» Батыршин, впрочем, старался не отставать, трижды отсидев двухминутный «срок». Но большинство у хозяев захромало на все клюшки.

Гости же одним из своих шансов воспользовались. Ветеран Зарипов, которому до космического рубежа «400 голов в чемпионатах страны» осталось две шайбы, не забыл ту челябинскую пощечину пятилетней давности, заставившую его покинуть Казань и переехать в Магнитогорск. Он нашел на пятачке Свитова, и капитан «Ак Барса» со второго добивания открыл счет – как в матче, так и личный голевой в плей-офф.

А потом гости решили сохранить зыбкое преимущество и выпустили джина. «Трактор» танком попер на казанские ворота. И защитник Вишневский неотразимым щелчком-уантаймером напомнил Биллу, что тот когда-то приглашал его в сборную не за красивые глазки.

Третий период превратились в качели. Без удалений. А уже на второй минуте овертайма, сын генерального менеджера «Трактора» Губарев сфолил на Токранове. Ткачев простил хозяев, угодив в крестовину. А пострадавший – не захотел. Щелчок от синей линии заставил Францоуза выбросить белый флаг.

Кто в истории КХЛ отыгрывался с 0-3? Только Вячеслав Быков, герой Челябинска. Правда, со СКА. В Танкограде от этом не забыли…

«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 Свитов 1 (Зарипов, Галиев, 25.51, б.), 1:1 Вишневский 3 (Ю.Петров, Черников, 39.43), 1:2 Токранов 3 (Азеведо, Клинкхаммер, 63.35)

Вратари: Францоуз – Гарипов

Штраф: 8 – 6

Счет в серии: 0 – 3

7500 зрителей