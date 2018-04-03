Тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о подготовке сборной России к чемпионату мира. И сделал несколько намеков о своем будущем…

Поскольку россиян ждет встреча со сборной Германии, а Воробьеву немецкий хоккей известен, что называется не понаслышке – приходилось там жить и играть, то и вопросы пошли сразу о сопернике, блестяще себя проявившем на Олимпиаде.

«В ГЕРМАНИИ ХОККЕЙНЫЙ БУМ»

- Немцы всегда отличались качественным и этаким рабочим хоккеем, - напомнил Илья Воробьев. – В Сочи они тоже привезут более молодую команду, потому что у них плей-офф в разгаре. Но уверен, что физически они вновь будут очень хорошо готовы. Так что борьбы жду интересной.

- Работоспособность – это здорово. Но когда немцы на Олимпиаде вынесли канадцев и шведов, многие специалисты были в шоке!

- Олимпийские игры – очень краткосрочный турнир. И потому там у любой команды есть шанс «выстрелить». Вот на этот раз у сборной Германии это получилось. Но кроме всего прочего они действительно были хорошо готовы. И у них в составе на лидирующих позициях были ребята с большим опытом в НХЛ. Например, защитник Кристиан Эрхофф или центрфорвард Марцель Гоч. Еще и вратарь здорово отыграл… Все в одно сложилось. Отсюда и успех в коротком турнире.

- Хоккейный бум в стране сейчас есть?

- Еще какой! Я как раз недавно разговаривал на эту тему с вице-президентом хоккейной федерации Германии. После Олимпиады интерес к хоккею там действительно сильно вырос.

- А в Сочи бума на матчах России с Германией ждете?

- Посмотрим. Но я надеюсь, что люди придут. Я бы пошел, мне интересно.

- Насколько сильно наша команда сейчас мотивирована на соперника? С учетом олимпийского опыта? Ведь раньше матчи Еврочелленджа рассматривались больше как подготовка. Сейчас все немного иначе.

- Ребята молодые, с амбициями. Мы им, кстати, объявили, что игроки из олимпийской сборной после таких матчей на чемпионат мира попадали. К примеру, год назад в Кельн полетел Александр Барабанов. А перед ЧМ-2016 в Москве в основной состав через вторую команду пробился Ромка Любимов. Работайте, добивайтесь!

Ну и потом международные игры – это рост в их развитии. Они же еще совсем молодые пацаны. Эти матчи – реальный шанс стать лучше. А заодно и постучаться в главную команду.

- Сейчас туда вновь вынужден стучаться и хорошо вам известный защитник Алексей Береглазов, год назад решивший улететь в НХЛ. И из-за этого, судя по всему, ослабивший свои позиции в сборной.

- Это же его жизнь. Он ей распорядился – решил попробовать себя на заокеанском уровне. Ведь если бы у Алексея в НХЛ все получилось, все сейчас говорили по-другому. Сейчас Береглазову надо просто продолжать работать. В его жизни новый виток. Спортивная карьера – не всегда лифт наверх. На этом пути есть и ямы, и ухабы.

- Кроме Береглазова представителей «Магнитки» в сборной пока нет. Это из-за того, что вы ушли из клуба?

- Я эти два факта вообще никак не связываю. В «Металлурге» есть неплохая молодежь. Григорий Дронов, например. Но сейчас мы решили других посмотреть.

- А о заслуженных ветеранах уровня Сергея Мозякина или Василия Кошечкина речь, видимо, пока в принципе не шла?

- Разумеется. Олимпийская сборная создана в первую очередь для проверки молодых игроков. Так было задумано не только сейчас, еще с советских времен. Да и во многих других хоккейных государствах – тоже самое. Это огонь, молодежь! Команда на перспективу.

«В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ТОЧНО БУДУ РАБОТАТЬ В КЛУБЕ»

…Второй темой в разговоре с Воробьевым стала его будущая клубная карьера. В ноябре он оставил пост главного тренера «Магнитки», продолжая помогать Олегу Знарку в сборной России. Нетерпеливые коллеги уже не раз сватали тренера в разные клубы КХЛ. Но сам он пока твердо держит паузу, которая только повышает его цену на хоккейном рынке.

Как представляется мне, сам Воробьев сейчас отчасти зависит от Знарка, который заявил после Олимпиады, что будет крепко думать – остаться в сборной или нет? И последнего слова так и не сказал.

Если Знарок решит взять паузу в работе, Воробьев наиболее реальный его преемник в сборной. А, значит, и в СКА. А такого предложения стоит и подождать. Если же Олег Валерьевич останется у руля национальной команды, то Илья Петрович будет выбирать из других топ-клубов, которые в нем сейчас заинтересованы.

- Ваша работа в клубе возобновится?

- К началу следующего сезона – обязательно. Но вот когда именно и где – точной информации пока нет.

- А вот в одной газете уже написали про Омск.

- Так ранее и про «Барыс» писали. И еще много чего. Мне тут комментировать нечего.

- На днях говорил с одним тренером, который также заинтересован в продолжении работы в КХЛ, так он прямо сказал: «Сейчас Воробьев у всех в приоритете. Вот когда он определится, и до меня очередь дойдет».

- Давайте на другую тему поговорим, - закатил глаза тренер.

- Вы сейчас общаетесь со Знарком на тему сборной?

- Разговариваем, но в рамках разумного. В голове тренеров СКА сейчас совсем другая задача.

- Стратегически уже решено какая команда поедет на чемпионат мира в Данию? Совершенно новая или ее костяк составят все же недавние олимпийцы?

- Мы думали об этом. Но решение будет принято ближе к началу чемпионата. Сейчас цель – проверить вот этих ребят.

- Но наверняка вы держите в голове и пополнение из НХЛ.

- Пока мы им всем желаем в плей-офф попасть. Не так много их для сборной в этом году освободится. Но состав у команды будет сильный и боевой, не сомневайтесь.