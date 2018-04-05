V4x3 l 1522922852182

1. МАТЧ ТАРАСЕНКО

«Сент-Луис» вел 1:0 и 3:1 в этом матче с «Чикаго», который давно лишился шансов на выход в плей-офф. Сам Владимир Тарасенко забил, когда подловил игроков «Блэкхокс» на опрометчивой смене. Выскочил на вратаря Берубе – и легко забил свой 33-й гол в сезоне. Кстати, Владимир набрал уже 350-е очко в регулярных чемпионатах за «Сент-Луис». Это 15-е место в истории клуба, а рекордсмен тут – Берни Федерко (1073 очка).

Но в дальнейшем «Сент-Луис» не смог удержать преимущество. Мало того, что решающий гол команда пропустила за 8,5 секунды до конца третьего периода. Так еще забил им Данкан Кит, над которым все потешались в этой регулярке, что он вообще разучился попадать в ворота. Обладатель «Конн Смайт Трофи» как самый ценный в плей-офф, владелец двух золотых медалей Олимпиады и трех Кубков Стэнли, исполнитель незабвенного хита «Рюмка водки на столе» на мобильник Артемия Панарина, но это его лишь второй гол в чемпионате.

Владимир после матча говорить не хотел, так он был раздосадован. Но все-таки уделил время корреспонденту «Советского спорта» Кириллу Кватерману.

«Что произошло в третьем периоде с командой? Будем разбираться завтра. Но это очень обидное поражение, - сказал Тарасенко. – Вы даже не представляете, как это горько – так уступать! Впрочем, все в наших руках. Остались еще два матча. Надо отдохнуть и одержать две победы.

В таком случае мы попадаем в плей-офф? Вы же понимаете, тут дополнительная мотивация не нужна. Мы должны отдать все, что у нас есть. Этот сезон был тяжелым сам по себе. Но легкой жизни никто не ждал. Да, у нас есть травмированные, в том числе среди защиты. Нам не хватает этих ребят на льду. Хотя у каждой команды есть травмы. Это ни в коем случае не оправдание. Надо выходить и играть теми, кто есть».

Впереди у «Блюз» - еще один матч с «Чикаго», но в гостях, а потом решающая битва с «Колорадо». Если получится взять четыре очка, то «Сент-Луис» будет в плей-офф. Так что у Тарасенко еще есть шансы не приехать на чемпионат мира.

2. БИТВА ЗА МЕСТА

В концовке регулярного чемпионата очень интересно, кто за какие места бьется. Фанаты «Баффало» не скрывают, что хотели бы видеть свою команду последней в лиге, чтобы повысить ее шансы на первый номер драфта-2018. И с этой задачей игроки «Сэйбрз» справились, успешно проиграв «Оттаве». Вот так команда пробила абсолютное дно, потому что никто никогда в истории НХЛ не занимал 31-е место по итогам чемпионата.

Что интересно, за последние пять лет «Баффало» трижды стал последним в лиге, еще один раз – пятым с конца, и еще один раз – восьмым с конца. Это великолепный букет, но ни разу за пятилетку «Сэйбрз» не обломился первый пик на драфте. Вот такой это невезучий клуб. Хотя выбирать там умеют – дважды «Баффало» брал первым, и всякий раз делал ставку на звезд: Жильбер Перро (1970) и Пьер Тарджон (1987).

Еще интересно, что «Анахайм» в шестой раз подряд вышел в плей-офф, а вообще все три калифорнийских клуба попали в плей-офф в пятый раз за последние восемь лет. Не устаю говорить, что выезд в Калифорнию является самым сложным в НХЛ.

Если же говорить о возможных парах плей-офф, то каждой команде осталось провести по два матча (не считая игры «Бостон» - «Флорида», которая была перенесена из-за непогоды). И ни одна пара до сих пор неизвестна. Но к понедельнику мы узнаем почти все.

3. ТРАВМЫ-ТРАВМЫ

Да, сенсационных имен из НХЛ на чемпионате мира ждать не стоит. Вот выстреливал вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, но его отправили в фарм-клуб. Был хорош Евгений Свечников в «Детройт», но и он поехал в фарм-клуб. Никита Щербак выделялся в «Монреале», когда забивал, но парень получил сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок.

Даже вратаря Семена Варламова не дождемся – ему операция не потребуется, но он выбыл на пару месяцев. Так что ждите, пожалуй, защитника Никиту Задорова – вот чей дебют хотелось бы увидеть в сборной России.

И тут неожиданная травма случилась у Александра Овечкина. Возможно, он не выйдет на ближайший матч против «Нэшвилла». Подробности не сообщаются, но похоже, Саша приболел – не удивляйтесь, если он не сыграет. Сейчас у Ови – 46 голов, а у Патрика Лайне – 44 и два матча в запасе. Так что в борьбе за «Морис Ришар Трофи», приз лучшему снайперу НХЛ, у нас снова интрига.

ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (3:4)

2** – Артем АНИСИМОВ (Чикаго)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Сент-Луисом» (4:3)

Общий зачет по сезону*
83 – Малкин
76 – Кучеров
74 – Овечкин 
63 – Панарин
55 – Радулов 
54 – Кузнецов
51 – Бобровский
48 – Дадонов, Тарасенко
39 – Василевский
33 – Варламов
32 – Бучневич
31 – Проворов
23 – Анисимов
22 – Худобин
20 – Сергачев
19 – Задоров
18 – Орлов
16 – Наместников, Зайцев
14 – Куликов
12 – Якупов
10 – Слепышев, Голдобин
8 – Антипин, Барбашев, Щербак
6 – Емелин
4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев
3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников
2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Сент-Луис – Чикаго – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Бортуццо, Шенн (ТАРАСЕНКО), ТАРАСЕНКО – Мартинсен (АНИСИМОВ), Хиллмэн, Дебринкат, Кит

СЛ: Тарасенко (1+1; +2, 0, 5, 17.52)
Барбашев (0+0; -1, 2, 1, 13.20)

Ч: Анисимов (0+1; 0, 0, 3, 18.33)

Баффало – Оттава – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

О’Райли, Окпосо – Маккормик, Дюшен, Дзингел, Берроуз

Анахайм – Миннесота – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Ричи, Каше, Коглиано – Дамба

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫМакдэвид Эдмонтон – 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 98 (38+60), Жиру Филадельфия – 97 (30+67), МАЛКИН Питтсбург – 96 (42+54), МаккиннонКолорадо – 94 (38+56), Холл Нью-Джерси – 93 (39+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 84 (46+38), ПАНАРИН Коламбус – 80 (27+53), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 79 (25+54), РАДУЛОВ Даллас – 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 66 (33+33), ДАДОНОВ Флорида – 62 (27+35).

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                                   И         В         ОП      П         Ш       О

БОСТОН                  79        49        12        18        261-205          110
ТАМПА-БЭЙ           80        53        4          23        287-228          110
ВАШИНГТОН        80        48        7          25        251-232          103
ТОРОНТО               80        48        7          25        272-228          103
ПИТТСБУРГ          80        45        6          29        263-246          96
Коламбус                  80        45        6          29        236-221          96
Нью-Джерси            80        43        9          28        243-238          95
Филадельфия          80        40        14        26        242-240          94
Флорида                    79        41        8          30        237-239          90
Каролина                   80        35        11        34        222-250          81
Рейнджерс                 80        34        9          37        230-261          77
Айлендерс                 80        33        10        37        258-292          76
Детройт                     80        30        12        38        211-247          72
Монреаль                  80        28        13        39        203-257          69
Оттава                       80        28        11        41        219-282          67
Баффало                    80        25        12        43        191-269          62

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

                                   И         В         ОП      П         Ш       О

НЭШВИЛЛ             80        51        11        18        259-206          113
ВИННИПЕГ            80        50        10        20        271-216          110
ВЕГАС                      80        51        7          22        268-217          109
МИННЕСОТА        80        44        10        26        243-224          98
САН-ХОСЕ              80        44        10        26        245-221          98
АНАХАЙМ              80        42        13        25        227-213          97
Лос-Анджелес          80        44        8          28        232-195          96
Колорадо                   80        42        9          29        250-231          93
Сент-Луис                  80        43        6          31        220-216          92
Даллас                        80        41        8          31        228-218          90
Калгари                      80        36        10        34        210-245          82
Чикаго                        80        33        10        37        227-248          76
Эдмонтон                   80        34        6          40        227-258          74
Ванкувер                    80        30        10        40        212-258          70
Аризона                      80        29        11        40        205-249          69

Выделено – команда в зоне плей-офф. Большими буквами – команда гарантировала себе участие в плей-офф.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.