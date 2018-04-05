Публикуем письмо болельщиков «Лады» полностью.

Уважаемый Дмитрий Николаевич! Я, Мельников Михаил Александрович, обращаюсь к Вам от лица многотысячных болельщиков хоккейного клуба «Лада» г. Тольятти.

На совете директоров КХЛ наш клуб был исключён из состава её участников, хотя по спортивному принципу этого не должно было произойти, потому что в итоговой турнирной таблице Лада расположилась на третьем месте с конца, а «Динамо» (Рига) на предпоследнем! Кроме того, только один раз за последние три сезона рижане опередили «Ладу» в турнирной таблице. Где справедливость? Рейтинг в нынешнем его виде необъективен и несправедлив, потому что его ввели и начали использовать только весной 2017 г., то есть за год до подсчёта баллов для исключения замыкающих его команд (и ещё учли в нём результаты предыдущих двух сезонов, когда про рейтинг никто не слыхивал и в помине и соответственно не стремился к спортивным результатам «кровь из носу» для сохранения прописки в КХЛ). Но как можно кардинально улучшить спортивные результаты за этот всего лишь один отведённый на это год?

Что касается нашего клуба, то он не так давно вернулся из командировки в ВХЛ из-за отсутствия арены, отвечающей требованиям КХЛ. Правительство Самарской области потратило на строительство «Лада-Арены» в пересчете на нынешние деньги около 5-6 млрд. руб. Для чего??? Чтобы на выходных устраивать массовые катания на коньках? Кто компенсирует эти расходы в бюджет региона? Получается, выкинули бюджетные деньги на ветер, ведь в ВХЛ можно проводить матчи и на старой арене! После возвращения из ВХЛ губернатор задал клубу вектор развития - растить молодые таланты, то есть стараться обходиться своими воспитанниками. Клуб большое внимание уделяет подготовке резерва - в последние два года около 10 хоккеистов привлекались в молодёжную и юниорские сборные России.

Выгонять из элиты российского хоккея легендарный клуб - первый не московский чемпион страны - это чудовищная несправедливость! Причём выгонять НАВСЕГДА! (Через год лига станет закрытой - 24 команды, а в будущем же не просить один из клубов уступить в лиге место для «Лады»). Получается, своими же руками убиваем часть своей же хоккейной истории страны! А если в рейтинг для повышения его объективности включить 9-й пункт-количество медалей, завоеванных в современной российской истории - ведь это главнейший показатель эффективности, а у «Лады» их 8!!! (Два золота, четыре серебра и две бронзы плюс кубок европейских чемпионов - читай обладатель кубка Гагарина того времени), то в этом случае Лада заняла бы одну из верхних строчек в рейтинге, и соответственно, ни о каком исключении из лиги не могло бы быть и речи.

В КХЛ режим наибольшего благоприятствования создан для зарубежных команд, у которых нет лимита на легионеров, которые при худших результатах не исключаются из Лиги. В вину «Ладе» ставится бюджетное финансирование. А как быть со спонсорами СКА, ЦСКА и «Локомотива»? «Роснефть» «Газпром» и РЖД, по сути, те же бюджетные средства. Получается, на деньги от продажи природных ресурсов страны содержатся сверхбогатые клубы, где зарплаты трех хоккеистов составляют ФОТ половины клубов КХЛ!

Уважаемый Дмитрий Николаевич! Подумайте, верните в элиту российского хоккея легендарный клуб «Ладу»! Клуб - не банкрот! Посещаемость одна из лучших в лиге (аншлаг на «Лада-Арене» обычное явление), долгов по зарплате игрокам нет, клуб предоставил в лигу гарантии бюджета от АВТОВАЗа и руководства Самарской области, который в сумме составил бы не менее 800 млн руб на следующий сезон - неужели вам об этом не сообщали? Если этого не сделать, то перестанет существовать одна из лучших хоккейных школ страны, воспитавшая Василия Кошечкина, Илью Брызгалова, Алексея Ковалёва, Виктора Козлова и многих других выдающихся хоккеистов!

Надеемся на Ваше мудрое, взвешенное решение!

С уважением, болельщики хоккейного клуба «Лада».