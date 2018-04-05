В четвертом поединке Восточного финала победу вновь одержали казанцы. При этом лидеры обеих команд в стороне не остались.

Казанцы вышли на четвертый матч серии явными фаворитами. И дело не только в том, что они уверенно вели в серии 3-0. Куда сильнее ударили по «Трактору» травмы ведущих игроков, полученные в третьем поединке. Из-за серьезных повреждений вне игры оказались сразу два ведущих центрфорварда – Александр Рыбаков и Пол Щехура.

– Рыбаков получил травму ноги после столкновения с защитником гостей Рафаэлем Батыршиным, – прокомментировал потери генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев. – У Щехуры в ранее травмированную стопу в третьем периоде попала шайба. После обследования выявлено новое повреждение, которое не позволяет Полу даже надеть конек. Оба хоккеиста, возможно, выбыли до конца сезона.

Не обязательно глубоко разбираться в хоккее, чтоб понять, сколь серьезные проблемы возникли у челябинцев с составом. И не удивительно, что Анвар Гатиятулин перед матчем призвал свою команду сыграть «нагло и получить удовольствие от хоккея». Терять-то особо было нечего.

Поразил скорее «Ак Барс»! Именно казанцы в этом матче вдруг отказались от победной тактики в давление и сделали упор на оборону, сразу показав, что будут действовать вторым номером.

Вообще это и отличает опытного тренера от более молодого. Как заявил однажды наш эксперт двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров: «Каждый уважающий себя тренер должен иметь два-три основных тактических варианта игры. И вносить в нее нюансы с учетом реального соперника».

Это и продемонстрировал в четверг Зинэтула Билялетдинов. И этого пока не хватает тому же Гатиятулину. Или его более известному коллеге Дмитрию Квартальнову.

«Барсы» вроде бы отдали хозяевам инициативу, но статистика бросков, появившаяся в первом перерыве заставила улыбнуться. Казанцы вновь тотально превзошли соперника по попаданию в створ – 13:4. И, как следствие, открыли счет.

У этого гола было сразу три героя, давно не блиставших в составе «Ак Барса». Мощный Александр Свитов выиграл вбрасывание в зоне «Трактора». Скоростной Антон Глинкин, с 23 января не появлявшийся в составе, самонаводящейся торпедой вырулил на пятачок. А отпраздновал заброшенную шайбу Михаил Глухов, до этого не забивавший в 24 матчах!

Хозяева, естественно, бросились отыгрываться.

– Челябинцы сейчас здорово прессингуют, они всегда прибавляют во втором периоде, – заявил Глинкин в паузе. – Нам надо сыграть как можно более строже…

Во второй двадцатиминутке «трактористы» действительно традиционно добавили и были вознаграждены за настырность. Их лидер Рихард Гюнге дождался-таки паса на убойной позиции. И забил свой восьмой гол в нынешнем плей-офф, который вывел его в единоличные лидеры среди снайперов Кубка Гагарина.

Но коли уж слово перешло к лидерам, то и казанские мастера отмалчиваться не стали! Джастин Азеведо продолжает демонстрировать сумасшедшую результативность. Канадец набирает очки уже 11 матчей кряду – 21 (7+14) очков. И это не только лучший плей-офф в личной карьере Джастина. Это еще и новый рекорд для «Ак Барса»! Прежний принадлежал знаменитому Алексею Морозову и был установлен в далеком 2009 году, когда казанцы стали первыми чемпионами КХЛ, а их капитан набрал 19 (8+11) очков.

В середине встречи Азеведо организовал отличную позиционную атаку, провез шайбу за воротами и выдал потрясающий пас на Антона Ландера, который в касание переправил ее в ворота. Этот гол в итоге и стал победным.

Во втором перерыве защитник «Трактора» Ник Бэйлен пообещал в прямом эфире «Матч ТВ», что в концовке челябинцы, если потребуется, «задницы порвут, но переведут игру в овертайм». Но… По удержанию нужного счета команде Билялетдинова в лиге, пожалуй, равных нет.

Казанцы вышли в финал Кубка Гагарина, отчаянно сражаясь в каждом поединке. Но при этом сделали это в кратчайший срок – победили в четырех матчах кряду. Браво! Маститым армейцам еще предстоит долго биться между собой за право сразиться с «Ак Барсом».

Ну а в Челябинске хоккейный бум продолжается. Город готовится к чемпионату мира среди юниоров. Плакать юным болельщикам «Трактора» не стоит! Команда из Танкограда сражалась в этом сезоне очень достойно.

«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: 0:1 Глухов 1 (Глинкин, Свитов, 14.08), 1:1 Гюнге 8 (Черников, Шипин, 24.50), 1:2 Ландер 4 (Азеведо, 32.01), 1:3 Ландер 5 (Азеведо, Лукоянов, 59.59)

Вратари: Францоуз – Гарипов

Штраф: 4 – 6

Счет в серии: 0 – 4

7500 зрителей