«СУДЬИ ПОПАЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕ»

– Как вы оцениваете ход серии СКА – ЦСКА, где сейчас счет 2-2?

– Я расцениваю положительно, потому что наша команда сумела вырвать четвертый матч. Это хорошо. При том, что в нашей игре были определенные недостатки.

– Влияет ли судейство на ход финала Западной конференции?

– Хотел бы надеяться, что нет. Я – не судья, не профессионал в этой области. Поэтому в данном случае хотел бы воздержаться от комментариев в прессе. Потому что уже многое сказано о работе арбитров в нашей лиге. Наоборот, я хочу поддержать судей, которые тоже находятся под определенным давлением. Желаю им всегда быть на высоте, особенно в важных моментах игры.

– Мне тут в вотсап скинули ссылку: болельщики ЦСКА составили петицию по поводу арбитров, которые – по мнению фанатов – мешают честному выяснению отношений между командами на льду. Почему люди думают, что ЦСКА засуживают?

– Это их право. Их интерес к спорту. Я бы хотел дать единственный комментарий по этому поводу – наверное, у болельщиков сложилось такое мнение не за один и не за два матча. Значит, есть определенные вещи и тенденции, которые происходят на протяжении каких-то лет. Это история не одного дня.

У меня однажды спросили, почему арбитры оценивают одинаковые эпизоды по-разному. Связано ли это с тем, судьи начинают иначе работать в плей-офф? Я ответил так: в плей-офф идет более интенсивная игра, и давление на арбитров возрастает. Это естественно. И не вижу слишком большую разницу в судействе между матчами регулярки и Кубка Гагарина.

«НЕ НУЖНО МИКРОСКОПОВ»

– Вы львиную долю карьеры провели в НХЛ – там хоккеисты так же апеллируют к арбитрам, как и в нашей лиге?

– Моменты бывают в каждой игре, конечно. Но в НХЛ как правило все проходит более-менее стабильно. Потому что там регулярный чемпионат очень продолжительный. И можно схватить штраф и дисквалификацию, которые совсем не помогут твоей команде.

– Арбитры теперь увеличили количество просмотров спорных моментов, во время которых останавливается игра, нервничает публика. Это причина неуверенности судей в своих решениях – или сама игра изменилась?

– Я думаю, тут сразу обе причины. Напряжение огромнейшее, когда встречаются два таких сильных клуба. И все идет от главного судьи КХЛ Алексея Анисимова, который дает свои установки. Например, у меня много вопросов по работе лайнсменов на вбрасываниях.

А еще мне понравилось выражение одного высокопоставленного чиновника НХЛ: «Да, мы говорим арбитрам просмотреть момент. Но не убивать эту ситуацию».

То есть взглянуть, а не рассмотреть под микроскопом, устроив совещание. Я считаю, на каждый такой момент нужно отводить 20-30 секунд. Максимум – минуту. И с этим надо заканчивать.

«ЕСЛИ БОЛЬШИЕ СЧЕТА, ТО ЦСКА ТРУДНО»

– За счет чего ЦСКА может выиграть серию у СКА?

– Все-таки московским армейцам придется лучше использовать свои голевые моменты. Конечно же, играть в хоккей с высокой концентрацией. Предельно бдительно действовать в обороне.

А еще, конечно, если в матче получаются слишком большие счета, то по такой игре ЦСКА будет сложно показать положительный результат. А вот если ЦСКА сыграет как в четвертом матче серии (2:1), тогда есть шанс.

– Вы согласны, что серия СКА – ЦСКА достойна финала? К вопросу, что в будущем могут сделать перекрестные финалы конференций.

– Как болельщик отвечу – да, эта серия достойна. Как профессионал замечу, что высочайший хоккей идет и в финале конференции, и в финале Кубка Гагарина. Просто так сложилось, что мы видим серию СКА – ЦСКА именно сейчас. И с этим пока ничего не поделать.