Заявление главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова после победы в серии (4-0) над «Трактором» и выходе в финал Кубка Гагарина.

– Вообще мы не ожидали, что все так быстро закончится, – признался Зинэтула Билялетдинов, сразу после того, как вышел со скамейки. – Но вышло так, как вышло – мы выиграли все четыре матча.

– Эта игра не отличалась от других, – добавил главный тренер «Ак Барса» уже на официальной пресс-конференции. – Нам опять было очень сложно. «Трактор» всегда старается выиграть, бьется. Легких матчей в этой серии вообще не было. Но сегодня у наших ребят настрой был хороший, на результат. Благодарен игрокам за работу, которую они проделали. Готовимся дальше.

– Как оцените игру Антона Глинкина, который вернулся в состав пропустив больше двух месяцев?

– Антон молодец! Он сразу вошел в игру, и действовал на площадке достойно.

– Как оцените шансы вернуть Кубок Гагарина в Казань?

– Команды ЦСКА и СКА очень сильные. Но мы будем стараться и все сделаем, чтобы вернуть Кубок.

– Будете смотреть матчи армейцев в полуфинале?

– Вообще мы и так эти обе эти команды прекрасно знаем. Но к конкретному сопернику по финалу, разумеется, подготовимся.

…В отличие от своего оппонента наставник «Трактора» был, конечно, менее доволен. Но тоже беспокоился о будущем – и своем, и игроков.

– Поздравляю «Ак Барс» с выходом в финал, – начал Анвар Гатиятулин. – Хотели, конечно, порадовать болельщиков, но... Опять, как и в начале сезона, на нас навалились травмы. Поэтому не удалось весь плей-офф провести в оптимальном составе. Тем не менее благодарю команду за сезон. И отдельно – губернатора и президента клуба Бориса Дубровского за те условия, которые были созданы для команды. Всем спасибо – руководству, друзьям, спонсорам, журналистам, сотрудникам… И, конечно, нашим замечательным преданным болельщикам. Мы вам благодарны за поддержку! Эти медали и ваши тоже.

– Счет в серии отражает уровень соперников в финале Востока?

– Если бы не травмы счет, возможно, был другой. Но сейчас победил сильнейший.

– Павел Францоуз попрощался с болельщиками. Оцените его вклад в успех команды.

– Францоуз очень уверенно отыграл последние два сезона. Когда не шла игра – подчищал наши огрехи. У Павла есть желание попробовать себя в НХЛ. Желаю ему закрепиться там, у него все для этого есть.

– А что скажете о своем будущем?

– Хочу остаться работать в «Тракторе». Мои представители ведут переговоры. Но пока предложения от клуба нет.