1. ОВЕЧКИН И «РИШАР»

Вообще Александр Овечкин не должен был выходить на этот матч с «Нэшвиллом», у него было какое-то заболевание. Но на утреннюю раскатку Ови вышел, попробовал силы – и сказал журналистам, что будет играть.

ALEX OVECHKIN ROCKETS ONE HOME! WHAT A RIP! pic.twitter.com/Dtmgaw8fTv — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) April 6, 2018

Вышел – и забил свой гол №605 за карьеру. Да, снова бросок в большинстве из левого круга вбрасывания, с передачи Евгения Кузнецова. Такие голы мы можем с закрытыми глазами описывать.

Очередной юбилей у Ови – подсчитано, что он вошел в топ-5 игроков в истории лиги, обогнав Бобби Халла (604), кто забивал за один клуб. Впереди – Джо Сакик (625), Марио Лемье (690), Стив Айзерман (692) и Горди Хоу (801). Как вы понимаете, свои команды эти легенды не меняли никогда.

Овечкин в этом сезоне забил уже 47 голов. Ближайший преследователь Патрик Лайне (44) отстает на три шайбы, и у него остался лишь один матч в запасе. Думаю, что «Морис Ришар Трофи» у Ови теперь не отберут. Да, хотелось бы выбить 50 голов. Может, хет-трик в последнем матче чемпионата против «Нью-Джерси»? Но сам Овечкин говорит, что думает не о полтиннике, а о предстоящем плей-офф.

EVGENY KUZNETSOV FINDS TWINE TO GIVE THE CAPITALS THE LEAD! pic.twitter.com/RdbldqSwV6 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) April 6, 2018

Роскошный матч провел Евгений Кузнецов, набрав 3 (2+1) очка. Его первый гол – вообще-то там шла передача на Овечкина, который должен был замыкать угол. Но защитник «Нэшвилла», упав, зачем-то решил отправить шайбу в свои ворота.

EVGENY KUZNETSOV FINISHES A GORGEOUS BACKHANDER! pic.twitter.com/EYEob8y9IB — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) April 6, 2018

Второй гол – это просто шедевр. Броском с неудобной стороны клюшки под перекладину на скорости. Да, Кузя, ты отжег!

Жаль только, что «Нэшвилл» в итоге победил – и завоевал «Президент Трофи» как лучшая команда регулярного чемпионата. Впервые в своей истории. Символично, что этот трофей отобрали у «Вашингтона», который владел им два года до этого. Но вряд ли кто в столице США из-за этого заплакал.

2. МАТЧ ПАНАРИНА

Вы заметили, что у Кузнецова и Артемия Панарина одинаковое количество очков, голов и передач? 27+55=82 – вот так шагают в ногу два героя молодежного чемпионата мира в Баффало. И оба впервые за карьеру НХЛ пробили отметку в 80 очков.

Но вот Панарин на финише чемпионата набрал какую-то нереальную форму. Он уже пять матчей подряд набирает не меньше двух очков. В этой серии у него два гола и 11 передач. Что-то невероятное!

Плохо только, что «Питтсбург» победил в овертайме. Возможно, именно с этой командой придется играть «Коламбусу» в первом раунде, и раньше «пингвины» всегда выносили «Блю Джекетс».

Кстати, у «Пенс» забил Фил Кессел. Уникальный парень, конечно. Он – второй бомбардир «Питтсбурга», обгоняющий даже Сидни Кросби. Статистика потрясающая – 90 (33+57) очков в 81 матче. Но на Фила нельзя смотреть без смеха. Невозможно! Это такой добродушный простачок, что даже под его гол в овертайме подкладывают мелодию из шоу Бенни Хилла. А когда его поздравляют с днем рождения, то Кессел только с пятого раза задувает все свечки. Когда он играет в баскетбол, то не попадает в кольцо. Когда ему дают Кубок Стэнли на один день, он кладет в него хот-доги. Когда он заселяется с командой в отель, то в номере его ждет одноклубник, который переоделся злым клоуном и пугает Фила из темноты, а другой хоккеист снимает это на видео, чтобы выложить в интернет и поржать. Сам Кессел картинно хватается за сердце, делая вид, что жутко испугался. Но вот он такой, как есть. И за это его все обожают.

3. РАСКЛАД НА ПЛЕЙ-ОФФ

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу, и там уже почти все ясно.

В Восточной конференции синхронно победили «Флорида» и «Филадельфия». Но там почти все ясно – «пантеры» отстают на четыре очка. Они должны победить дома «Баффало», которому ничего не нужно, а потом – «Бостон» на выезде в воскресенье. При этом «Филли» должна не взять ни одного очка в матче с «Рейнджерс». В общем, где-то шанс в 1% у «Флориды» есть, а значит, на чемпионат мира мы получаем Евгения Дадонова – в тройку к Вадиму Шипачеву и Никите Гусеву. То есть шикарное ударное звено у нас будет.

Что интересно, до сих пор неизвестна ни одна из пар плей-офф. На Западе проиграл «Колорадо», но тот матч с «Сан-Хосе» ничего не решал. Потому что «Эвеланш» должны будут играть с «Сент-Луисом» у себя дома в субботу. И в этом матче на кону окажется путевка в плей-офф. Для сборной России это значит, что мы получим на чемпионат мира или Владимира Тарасенко, или громадного защитника Никиту Задорова. Хороши оба варианта.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (3:4)

2** – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Питтсбургом» (4:5 ОТ)

3*** – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Каролиной» (4:3)

Общий зачет по сезону*:

83 – Малкин

76 – Кучеров

74 – Овечкин

65 – Панарин

57 – Кузнецов

55 – Радулов

51 – Бобровский

48 – Дадонов, Тарасенко

39 – Василевский

33 – Варламов

32 – Проворов, Бучневич

23 – Анисимов

22 – Худобин

20 – Сергачев

19 – Задоров

18 – Орлов

16 – Наместников, Зайцев

14 – Куликов

12 – Якупов

10 – Слепышев, Голдобин

8 – Антипин, Барбашев, Щербак

6 – Емелин

4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Нэшвилл – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), КУЗНЕЦОВ, КУЗНЕЦОВ – К.Смит, К.Смит, Йоси, Джохансен

В: Овечкин (1+0; -1, 0, 4, 21.54)

Кузнецов (2+1; -1, 0, 4, 20.16)

Орлов (0+0; -1, 0, 2, 21.09)

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 13.47)

Коламбус – Питтсбург – 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)

Веренски (ПАНАРИН), Калверт, Дженнер, Аткинсон (ПАНАРИН) – Кессел, Хорнквист, Летанг (МАЛКИН), Шири, Кессел

К: Панарин (0+2; +2, 0, 2, 23.10)

в Бобровский (43-38; 88,4%, 61.06)

П: Малкин (0+1; +1, 0, 3, 20.49)

Филадельфия – Каролина – 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Раффл, ПРОВОРОВ, Жиру, Ворачек – Далбек, Ахо (ЗЫКОВ), Д.Стаал

Ф: Проворов (1+0; +1, 0, 3, 25.22)

К: Зыков (0+1; 0, 0, 0, 12.55)

Айлендерс – Рейнджерс – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Хикки, Бовилье – Хэйз

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 15.54)

Наместников (0+0; 0, 0, 1, 15.01)

Флорида – Бостон – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Барков (ДАДОНОВ), Ватрано, Маккканн – Донато, Хайнен

Ф: Дадонов (0+1; +2, 0, 5, 18.09)

Мамин (0+0; 0, 0, 1, 9.38)

Нью-Джерси – Торонто – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Заха, Вуд – Нюландер

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 3, 20.00)

Эдмонтон – Вегас – 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

Ньюджент-Хопкинс, Беннинг, Каммаллери, Рэтти – Макнэбб, Пирри, Линдберг

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 2, 11.19)

Ванкувер – Аризона – 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Д.Седин, Виртанен, Лайпсик, Д.Седин (Х.Седин, Эдлер) – Фишер, Степан, Стром

В: Голдобин (0+0; -1, 0, 1, 14.16)

Сан-Хосе – Колорадо – 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Джастин Браун, Кутюр, Донской, Хертл – Рантанен, Комо

К: Задоров (0+0; -2, 0, 2, 19.47)

Детройт – Монреаль – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Ларкин, Бертуцци, Хелм – Делорье, Галлахер, Делорье, Лехконен

Виннипег – Калгари – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Уилер, Штясны – Фу

Лос-Анджелес – Миннесота – 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0)

Браун, Браун, Ридер, Браун, Браун – Мерфи, Дамба, Э.Стаал, Проссер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон – 106 (41+65) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 98 (38+60), Жиру Филадельфия – 98 (31+67), МАЛКИН Питтсбург – 97 (42+55), Маккиннон Колорадо – 95 (38+57), Холл Нью-Джерси – 93 (39+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 85 (47+38), ПАНАРИН Коламбус, КУЗНЕЦОВ Вашингтон – по 82 (27+55), РАДУЛОВ Даллас – 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 66 (33+33), ДАДОНОВ Флорида – 63 (27+36).