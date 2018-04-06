Наши крупно (4:1) обыграли немцев в рамках Еврочелленджа, заставив задуматься – как же Германии удалось так здорово выступить на ОИ-2018?

Напомним, что Еврочеллендж – международный турнир, в котором принимает участие 12 европейских стран. Проходит он с 2011 года. И не секрет, что главная его задача – подготовка национальных сборных к чемпионату мира.

Соревнование проводится в виде спаренных матчей. И вот в апреле россияне проводят две встречи в Сочи с немцами, а затем отправятся в Норвегию.

Однако нынешний олимпийский сезон внес и в Еврочеллендж свои коррективы. Главным хоккейным открытием Зимних игр стало неожиданно мощное выступление сборной Германии. Немцы вышибли из плей-офф сперва шведов, затем канадцев. И были очень близки к тому, чтобы одолеть в финале и сборную России.

И вот – новая встреча, первая после того инфарктного и незабываемого для болельщиков двух стран финала.

Конечно, состав у сборной России уже не тот – ни одного олимпионика в нем нет. Большинство героев Кореи в это же самое время сражалось в Санкт-Петербурге за право оказаться в финале Кубка Гагарина.

В Сочи же отправилась так называемая олимпийская команда. И я бы даже не сказал, что это наш второй состав. Потому что один играет сейчас в серии СКА – ЦСКА. Другой можно легко собрать из игроков НХЛ. Но ведь есть еще лидеры из «Ак Барса» и «Трактора», ветераны других команд (тот же Сергей Мозякин), которые в эту молодежную команду на вырост тоже не попали.

Получается, это где-то третий-четвертый состав сборной России. Резерв главной национальной команды на ЧМ. Капитан – Дмитрий Кагарлицкий из «Северстали». Основной вратарь – ярославец Александр Судницин.

Как правило, на первенство планеты из него попадает один-два человека. В прошлом году пробился форвард СКА Александр Барабанов. В позапрошлом – нападающий московских армейцев Роман Любимов. В общем, шансы есть у всех. А вот гарантий – никаких.

И вот этой команде предстояло доказать, что равная борьба россиян с немцами в олимпийском финале была не более чем случайностью.

Однако, будем справедливы и к сопернику. В составе немецкой команды, прилетевшей в Сочи также не было ни одного олимпийца! В Германии тоже идет плей-офф и все лидеры сражаются там. Поэтому говорить можно только об уровне хоккея в двух странах.

Скажу честно и сразу: немцы выглядели в первом матче неубедительно! 19-1 по броскам в створ после первого периода. Ну разве это равная борьба?! Просто несерьезно.

И пусть счет в итоге не вырос до совсем уж разгромного. 4:1 – вполне пристойный результат. Но суть в том, что вся игра прошла в одну калитку. И по-настоящему опасных момент у ворот сборной Германии была просто прорва. Только в штангу шайба попадала трижды!

А то, что соперник сподобился на гол престижа в третьем периоде – скорее счастливый случай для немцев, чем реальная попытка отыграться. Тем более, что и шайба перед тем, как попасть в ворота, сперва взмыла вертикально вверх. И приземлилась за спиной у Судницина, потерявшего ее из виду.

Ну а россияне отметились голами и в розыгрыше «5 на 3» - умением укрощать шайбу в воздухе порадовал форвард «Авангарда» Кирилл Семенов. И при «5 на 4», когда цели после рикошета достиг дальний бросок магнитогорца Алексея Береглазова.

Ну а главным героем этой встречи и, соответственно, лучшим игроком матча признали 21-летнего ярославца Артема Ильенко, оформившего дубль при игре в равных составах.

У всех этих вроде бы разных голов была одна общая деталь – немцы постоянно уступали россиянам борьбу на чужом пятачке, даже не пытаясь (или попросту не успевая) бороться с нашими там.

Может, в следующей встрече они вспомнят, как их товарищи бились в финале Олимпийских игр? Второй матч состоится в субботу, начало в 17.00. Пока же немецкое чудо несколько померкло…

Россия – Германия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: 1:0 Ильенко (Падакин, 9.11), 2:0 Семенов (Елесин, Трямкин, 22.53, б.), 3:0 Ильенко (Кошелев, 32.10), 3:1 Михаэлис (Увира, 49.03), 4:1 Береглазов (Михеев, Кагарлицкий, 54.07, б.)

Вратари: Судницин – Нидербергер

Штраф: 6 – 14