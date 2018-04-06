В микст-зону от СКА пришли самые молодые: Егор Рыков и Александр Барабанов. Мы знаем, что в нормальном расположении духа они умеют разговаривать, развернуто отвечать на вопросы. Но, конечно же, после второго подряд поражения от ЦСКА слов мы услышали минимум.

– Этот матч был важным, но не самым, – оптимистично сформулировал защитник Рыков. – Серия же до четырех побед. Будем выигрывать следующий матч. У нас получалось комбинировать, разыгрывать шайбу. Не удавалось только забить.

– Вы уверены, что вернете серию в Петербург?

– Уверен, конечно, – показалось, что защитник даже возмутился такой формулировке вопроса. Но ответил без сомнений, как будто знает сценарий.

Появление Александра Барабанова в микст-зоне почему-то никто сначала не заметил. Олимпийский чемпион был хмур, максимально сосредоточен в себе, он старался не смотреть никому в глаза.

– Не знаю, почему не получилось забросить. Забивать надо было, конечно, – Барабанову пришлось признать очевидное. – Мы старались действовать агрессивно, у нас это получалось. Не удавалось только забивать.

– В вашей карьере уже была сложная серия против ЦСКА. Может, вспомнить ее, вдохновиться?

– Да ничего вспоминать не надо, нужно просто выиграть следующий матч. Силы у команды есть.

– Почему в третьем периоде вы не продолжили давить так, как в первых двух?

– Такое же давление у нас было, если вы внимательно смотрели.

***

Самым бодрым из всех петербуржцев оказался Олег Знарок. Это уже не новость, но все равно удивляешься: главный тренер СКА после поражений на пресс-конференциях бывает более расслабленным, чем после побед.

– Мы неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов. Но, к сожалению, что-то от нас отвернулось, – Олег Валерьевич не уточнил, что именно. – А так все нормально, готовимся к следующей игре. Никто ж не думал... Но против нас хорошая команда. Плей-офф будет долгим.

– Уже вторую игру выглядит так, будто ворота ЦСКА заколдованы.

– Если вы не колдовали, все в порядке.

– Есть идеи, как расколдовать?

– Это уж к вам вопрос, – Знарок почти рассмеялся.

– После заброшенной шайбы были долгие консультации. В чем причина?

– На высоко поднятую смотрели.

– Большая эмоциональная нагрузка у ребят была: Олимпиада, КХЛ сразу. Сейчас это начинает сказываться?

– Так давно уже сказывается. Как думаете: пройти через такое – просто что ли?

Наверняка нет. И пройти ЦСКА теперь тоже очень непросто.